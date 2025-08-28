הלייזר עוד לא הפך למבצעי, אבל באלביט כבר מתכננים את השלב הבא

מערכת מגן אור עוד לא מבצעית, אבל באלביט כבר מאמינים ביכולתם להפוך את מערכות הלייזר האוויריות למוצר מוחשי. בד בבד, בעולם כבר מתעניינים ביכולות שונות של ישראל בתחום ההגנה מכטב"מים, ולא רק לייזר. ובעקבות מדיניות טראמפ, מדינות רבות מעמיקות את שיתוף הפעולה עם התעשייה הביטחונית האמריקאית. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

● בכיר ברפאל רומז: כך נוכל להתמודד עם הטיל האיראני המתקדם

● בעלות של מיליארד דולר, הכירו את מטוס הביון החדש של ישראל

אלביט מאמינה בהיתכנות הלייזר האווירי

מערכת ההגנה האווירית באמצעות לייזר מגן אור צפויה להיכנס לשירות מבצעי ברבעון האחרון של השנה. ספקית הלייזר של המערכת, אלביט, כבר מסתכלת קדימה ומאמינה מאוד ביכולתה להפוך את הטכנולוגיה לכזו שכדאי לשימוש באופן נרחב ליירוט ממטוסים. ניסיון העבר מלמד כי מדובר בטכנולוגיה מרובת אתגרים. כך, למשל, תוכנית הלייזר האווירי האמריקאית YAL-1 נתקלה באתגרי משקל, מקורות אנרגיה, ויציבות.



באלביט בונים על היכולת הישראלית, שהשתקפה בתחומים רבים של התעשיות הביטחוניות הישראליות, בהפיכת מערכות לזעירות. במידה והמודל יהפוך למוחשי, אזי אלביט תוכל להשתמש בלייזר אווירי להתקנות על גבי מטוסי קרב נפוצים כדוגמת F-15 ו־F-35, וכך להגביר את ההגנה הן על המטוסים עצמם מפני כטב"מים וטילים, והן על נכסים אסטרטגיים.

במהלך מבצע עם כלביא, ישראל הוכיחה כיצד השתפרה יכולת ההגנה שלה מפני כטב"מים, ביחס למערכה מול חיזבאללה. עם זאת, הפתרונות הנוכחיים הם יקרים בגלל סוגיות שונות, כמו עלויות שעות טיסה או טילים שעשויים להיות בשימוש כדי שהכטב"מים לא יפגעו ביעדים. בשורה התחתונה, טכנולוגיה של לייזר אווירי, אם תהיה מבצעית ומוכחת, תהפוך בוודאי למבוקשת מאוד כי איום הכטב"מים גובר בכל רחבי העולם.

בעולם מתעניינים בהגנה הישראלית מפני כטב"מים

מפתחת המערכות האוטונומיות הישראלית מכפר סבא פאראזירו הודיעה לאחרונה על חוזה לאספקת מערכות הגנה מפני כטב"מים ל"ארגון ביטחוני יוקרתי". זאת, מבלי לציין סכום או את היעד.



מהחברה נמסר כי המערכות מיועדים להגנה על הנכסים של אותו לקוח, כולל תשתיות קריטיות, פעילויות צבאיות, ומרחב אזרחי. במסגרת סל המוצרים שלה, המערכת המוכרת של פאראזירו היא דיפנדאייר, שמאפשרת יירוט כטב"מים מיחידה ניידת, באמצעות רחפנים, או התקנים על רכב. בה בעת, ישנה גרסה משופרת שמתבססת על זיהוי אופטי ומעקב אוטומטי, ללא התערבות אנושית.

החוזה התקבל כחודש לאחר שפאראזירו ביצעה ניסוי שטח מוצלח בגרסה המתקדמת, וכאשר היא קיבלה כבר חוזים נוספים למערכות הגנה מפני כטב"מים בספטמבר ואוקטובר אשתקד. ככלל, בחודשים האחרונים ניכר ביתר שאת כי לקוחות בינלאומיים ממשיכים לחפוץ במוצרים ישראליים, אך מעדיפים ששמם לא יתפרסם מסיבות פוליטיות.

הסעודים והסינגפורים מרחיבים את שיתוף הפעולה עם ארה"ב

הקונגלומרט הביטחוני הסעודי, התעשייה הצבאית הסעודית (SAMI), חתמה על הסכם עם חברת אמנטום האמריקאית (שמתמחה בתחזוקה, תיקון ושדרוג פלטפורמות) לתמיכה ברכבים הקרביים של הצבא המקומי. SAMI היא תאגיד ענק במושגים מקומיים, כשעל הפרויקט החדש תהיה אמונה חטיבת היבשה, שלצידה פועלים בחברה בריאד חטיבות שונות כמו אוויר, ים, ואלקטרוניקה מתקדמת.



החוזה החדש משקף כי ריאד פועלת בכל הזירות להגברת העצמאות המקומית. לא רק רכש פלטפורמות מתקדמות חדשות לכל חילות הצבא, כי אם גם השגת ידע שיבטיח תחזוקה איכותית לאורך שנים.

לצד הסעודים, מדינות רבות חפצות כיום, יותר מאי פעם, בשיתוף פעולה עם התעשייה הביטחונית האמריקאית - בעקבות המדיניות של הנשיא דונלד טראמפ. חברת המספנות הסינגפורית, סטרטג'יק מארין, חתמה על מזכר הבנות עם חברת יורקה נבאל האמריקאי, לפיתוח ובניית משותפת של כלי שיט חדש למטרות תקיפה, שייבנה בסינגפור.

מתכוננת לפלישה סינית? טייוואן מגדילה את תקציב הביטחון

בצל המתיחות הגוברת עם סין, ממשלת טייוואן החליטה להציב את תקציב הביטחון לשנת 2026 על 949.5 מיליארד דולר טייוואני (כ־31.1 מיליארד דולר אמריקאי), שמהווים כ־3.32% מהתוצר. זו הגדלה של 22.9% ביחס לתקציב הביטחון הנוכחי, כשמתוכו כ־135.9 מיליארד דולר טייוואני יופנו למשמר החופים המקומי ולמענקי פרישה.



הגדלת התקציב החדשה היא "המחשה קונקרטית לעולם ולעם הטייוואני על נחישותנו ויכולתנו לשמור על הריבונות והביטחון הלאומי", אמר ראש ממשלת טיוואן, צ'ו ג'ונג־טאי. "תקציב הביטחון שלנו מתבסס על המודל והסטנדרטים של נאט"ו". אולם, בטייפיי צפויים עוד אתגרים בפרלמנט, משום שהרוב בו שייך לאופוזיציה - ולא לממשלת ג'ונג־טאי.

התקציב הטייוואני המיועד הכולל ל־2026, צפוי לעמוד על כ־3 טריליון דולר טייוואני, עלייה של כ־3.8% מ־2025 - מה שמשקף עד כמה בממשלת טייוואן מתכוונים לווסת כספים מתחומים שונים לצרכי הביטחון. היתרון של ג'ונג־טאי הוא שהנשיא, לאי צ'ינג־טה, כבר הביע את תמיכתו בהגדלת תקציב הביטחון ליותר מ־3% מהתוצר.

הולנד מעמיקה את יכולות ההגנה במצולות הים

החברה הנורבגית בלואיי רובוטיקס שילבה זרועות עם החברה ההולנדית RVI לקבלת חוזה לאספקת מערכות תת־מימיות מופעלות מרחוק (ROV) לצי ההולנדי. החוזה כולל מספר כלים שלא צוין, לאחר שהחברות הנורבגיות וההולנדיות גברו במהלך מכרז על שחקניות רבות מהתחום מרחבי העולם.

הבחירה התבססה על קריטריונים שכללו את אמינות המערכת, מודולריות הסנסורים, פשטות השימוש וגמישות תפעולית. המערכת שניצחה כוללת עיצוב קומפקטי וקל משקל, אבל כזה שגם הציג עמידות גבוהה במים רדודים ובים הפתוח. על אף הגודל הקטן יחסית, המערכת נושאת סונארים, מערכות מיקום, וכלים שמאפשרים הפעלה בשורת משימות צבאיות ואזרחיות.

השימוש במים רדודים ובים הפתוח חשובים, משום שהאתגרים הולכים ומתרבים בשתי הזירות. בנהרות, לדוגמה, עלולים להגיע צוללנים או מערכות בלתי מאוישות פשוטות, לצורכי מודיעין או תקיפה. לעומת זאת, בעומק הים נמצאות תשתיות אסטרטגיות כמו כבלי חשמל, תקשורת וצינורות אנרגיה, שדורשים פיקוח שוטף כדי למנוע או לאתר פגיעות.