חברות ענק גרמניות, שעמדו במרכז השגשוג הכלכלי של הכלכלה הגדולה באירופה בעשור הקודם, יצאו מתחילת השנה לתהליכי ארגון מחדש, שכוללים פיטורים של עשרות אלפי עובדים "כמעט בכל מחיר". בקרב 40 החברות הגדולות בגרמניה, הדוחות הכספיים מצביעים על הפרשות של קרוב לשישה מיליארד אירו בלבד מתחילת השנה לטובת קיצוצים בהוצאות, בעיקר בתחום כוח האדם. חוקי העבודה הגרמניים הנוקשים מחייבים אותן במקרים שונים להציע תנאים מפליגים תמורת פרישה מרצון.

הסיבות לפיטורים הן גם אלו המעיבות באופן כללי על הכלכלה הגרמנית מאז שפרצה המלחמה באוקראינה: מחירי אנרגיה גבוהים ותחזית כי הגז הרוסי הזול שעמד בבסיס השגשוג לא ישוב לזרום; גל האינפלציה שייקר משמעותית גם את השכר במשק ואת מחיר העבודה; המכסים החדשים שהטיל הממשל האמריקאי על היצוא האירופי לארה"ב וכן דעיכת שוק הרכב הסיני, שהיה מקור הכנסות מרכזי ליצרניות הגרמניות.

מפעלים מקצצים את הייצור, חלק מהחברות הודיעו על העתקת הפעילות שלהן לארה"ב או לאסיה, שבהן יש אנרגיה זולה ואין מסים מתוכננים על פליטות פחמן דו־חמצני, ותוכניות לשימור עבודה שהופעלו בעבר כבר אינן נחשבות ריאליות, משום שהמשבר הוא ארוך־טווח.

פרישה מוקדמת ומענקים

הכלכלה הגרמנית מדשדשת ואף חוותה תקופות של מיתון בשנתיים האחרונות, וגם את השנה הנוכחית היא צפויה לסיים עם צמיחה אפסית. הממשלה השמרנית שעלתה לשלטון השנה הבטיחה לשנות את התמונה, לסבסד אנרגיה למפעלים ולהחיות את התעשייה הגרמנית. אך הסימנים עד כה הם שהתאגידים הגדולים החליטו לצמצם פעילות, גם אם הדבר כרוך בעלויות עתק בעבורם. מתחילת שנת 2024, עלויות ה"ארגון מחדש", שבעיקר מוקדשות לפיצויים, פרישה מוקדמת לגמלאות ומענקי פרישה עמדו על 16 מיליארד אירו, בעבור 40 החברות המרכיבות את מדד ה־DAX הגרמני, לפי חישובי העיתון הגרמני "הנדלסבלאט".

פרידריך מרץ, קנצלר גרמניה / צילום: ap, Ebrahim Noroozi

התנאים שלהם זוכים המפוטרים במקרים רבים הם יוצאי דופן, כולל המשך תשלום משכורת במשך 52 חודשים אחרי הפרישה (חמש שנים), וכן כולל מענקים של שש ספרות. מתחילת השנה, החברות שהשקיעו הכי הרבה בקיצוצים הן מרצדס (1.4 מיליארד אירו) ופולקסווגן (900 מיליון אירו). סימנס הוציאה כ־500 מיליון על קיצוצי כוח אדם וחברת "באייר" כ־400 מיליון אירו. הנתונים מפורטים בדוחות הכספיים של החברות ונסקרו על ידי מומחי "הנדלסבלאט". המניות של חברות הרכב, עם זאת, עלו בערך ב־10% מתחילת השנה, על רקע פעולותיהן.

תעשיית הרכב הגרמנית, שניצבת בפני תחרות כבדה מאסיה, רגולציה אירופית חמורה וכעת מכסים חדשים על היצוא לארה"ב, היא בין הנפגעות העיקריות מהמשבר הכלכלי שעובר כעת על גרמניה. בשנה החולפת, לפי מחקר של חברת EY, פיטרו חברות הרכב לבדן כ־51 אלף עובדים בגרמניה באופן ישיר, קרוב ל־7% מכוח העבודה הכולל בתחום. מכיוון שלחברות אלו יש תפקיד מרכזי בשוק הגרמני, והן ניצבות בראש שרשראות אספקה שמערבות אלפי חברות קטנות אחרות, ההשפעה של דעיכתן צפויה להיות חמורה.

החברות שהפרישו הכי הרבה כספים

לטובת קיצוצים בהוצאות השנה מרצדס

1.4 מיליארד אירו פולקסווגן

900 מיליון אירו סימנס

כ־500 מיליון אירו באייר

כ־400 מיליון אירו

מתן סבסוד לחברות ענק

לפי סקר של המכון הכלכלי IW, 38% מהחברות הגרמניות מתכוונות לבצע פיטורים בשנת 2026. 32% מהנשאלים (2,000 מנהלי חברות בגרמניה) אמרו כי הם מתכוונים לייצר פחות בשנה הבאה. המגזר התעשייתי הוא זה שצפוי להיפגע בצורה הקשה ביותר, כולל תעשיית הכימיה, ההנדסה המכנית והמכוניות. אמנם המגזר הביטחוני הגרמני נמצא בפריחה, אולם קשה להעריך עד כמה יפצה על הדעיכה בתחומים האחרונים. "הצורך בארגון מחדש הוא גבוה במיוחד בתעשיית הרכב, בתעשייה המכנית ובתעשייה הכימית בגרמניה", אמר מומחה בתחום יחסי העבודה ל"הנדלסבלאט". לפי נתוני הלמ"ס הגרמני, תחומים אלו השילו כ־120 אלף עובדים בשנה החולפת.

הממשלה הגרמנית הבטיחה לחדש את הצמיחה על ידי השקעה של 500 מיליארד אירו בכלכלה הגרמנית בשנים הקרובות, כשהיא מבטלת למעשה את "בלמי החוב" שאסרו עליה להיכנס לגירעון משמעותי. אחד מהצעדים המוצעים בתקציב השנה הבאה הוא לסבסד את האנרגיה לחברות ענק גרמניות לרמה של 5 אירו־סנט לקילוואט־לשעה. לפני המלחמה באוקראינה עמד המחיר על כשלושה אירו־סנט, ואחריה הגיע לרמה ממוצעת של 15 אירו־סנט. אבל שיקולים פוליטיים עשויים להשפיע על הסבסוד, והוא מוגבל לשנתיים בלבד. הצעד גם תלוי באישור של הנציבות האירופית, שצריכה להבטיח תחרות הוגנת בגוש.

בין המצטרפות של הימים האחרונים להודעות על פיטורים נמצאות חברת המשאיות MAN, שתפטר כ־1,200 עובדים וחברת "בוש" שתפטר כ־13 אלף עובדים בגרמניה, כ־10% מכוח העבודה שלה במדינה. רוב הפיטורים נוגעים לייצור חלקים לכלי רכב ובכמה מפעלים של החברה כבר התרחשו הפגנות נגד המהלך.