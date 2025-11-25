הלחץ על שרת האוצר הבריטית רייצ'ל ריבס בימים אלה הוא עצום. לא רק הציבור מחכה לראות את התקציב החדש שהיא תציג ביום ד' בפני הפרלמנט, ואיך הוא ישפיע על היכולת של משפחות מן השורה "לסגור את החודש".

לא רק התקשורת אורבת לכל ניואנס בדבריה, ובמיוחד תבדוק בשבע עיניים אם היא מזילה דמעות בפומבי, כפי שקרה בעבר. בפועל, שוק שלם של איגרות חוב ממשלתיות בריטיות יכריע אם הצעדים שעליהם תכריז ייצגו הגברה או הפחתה של הסיכון לפירעון החוב של הממלכה, כאשר על הפרק נמצא עתידה הכלכלי המיידי של בריטניה. "מפלצת של 2.7 טריליון ליש"ט מחכה לחדשות", כך כתב השבוע עיתון בריטי.

● בבריטניה בוחנים: הטלת מס חדש על כל תייר שנכנס ללונדון

● מניות ביטחוניות ירדו, אירופה במצוקה: ארה"ב דוחפת להסכם שלום כפוי באוקראינה

ריבס צריכה לעמוד בציפיות ענק: היא צריכה למצוא מקורות הכנסה, או לקצץ בהוצאות הממשלה בניסיון לכסות בור תקציבי של בין 20 ל-30 מיליארד ליש"ט, מבלי להעלות מס הכנסה באופן ישיר. הרעיון לחזור בה מהבטחת הבחירות של מפלגת הלייבור ולעשות זאת הודלף לתקשורת, לא התקבל יפה, ולפי רוב ההערכות נגנז בשבועות האחרונים.

על ריבס לספק הבטחות בחירות בדבר פנסיות גדולות יותר, הגדלת קצבאות ילדים, השקעה בתשתיות והגדלת התקציב הביטחוני, במצב שבו הכלכלה הבריטית מקרטעת. היא צריכה לנקוט צעדים נגד האינפלציה, שיאפשרו לבנק המרכזי להוריד את הריבית הגבוהה (4%) ולחדש את הצמיחה.

ההבטחה של הלייבור לעשות זאת עמדה במרכז הניצחון הגורף בבחירות בשנה שעברה. כעת, על ריבס מוטל הלחץ לספק את הסחורה.

הזינוק בתשואות כבר הפיל ראשת ממשלה

מעל הנאום שלה מרחף איום תשואות האג"ח הבריטיות ל־10 שנים ול־30 שנה. זינוק בתשואות אלה כבר הפיל ראשת ממשלה אחת, והמסחר ב"גילטס" - כפי שנקראות איגרות החוב הממשלתיות הבריטיות - מרכז עניין עצום והיקפים אדירים, גם בהשוואה לממשלות אחרות. חלק מכך נובע מהעובדה שקרוב לשליש מהן מוחזקות מחוץ לממלכה, על ידי משקיעים זרים.

בשל העניין הרב, "דויטשה בנק" הודיע למשל, כי ישיק ביום רביעי כלי AI מיוחד שינתח בזמן אמת כל מילה של ריבס. הוא מכויל לחוש בשינויים בטון, ובמיוחד בהבדלי ניסוח לעומת נאומים קודמים שלה.

כל רמז שלילי, כל מילה השונה ממה ששידרה עד כה לגבי העתיד הפיננסי של בריטניה - צמצום החוב הלאומי (שהגיע ל־95% מהתמ"ג), הקטנת הגירעון (כ־5.1%) או גידול בהכנסות המדינה - תיתרגם לפקודות קנייה ומכירה.

כבר כעת תשלומי הריבית הבריטיים על החוב של הממלכה מגיעים ל־106 מיליארד ליש"ט, ומעיבים על התקציבים השנתיים.

זו הסיבה שבבריטניה מכנים את התקציב הנוכחי לשנת 2026 "תקציב האג"ח". התשואה עליהן תהיה המדד העיקרי שעליו יסתכלו ביום רביעי כדי לראות אם ריבס, בהובלת ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, הצליחה לשכנע את השווקים כי בריטניה תפגין איפוק פיסקאלי ומחויבות לכללים שלה עצמה, ותצמצם את הגירעון, או שהפניקה והחרדה מפני העתיד ישתלטו ויהפכו לנבואה המגשימה את עצמה.

כל צעד של ריבס, גם בשבועות האחרונים, היתרגם לשינויים מיידים בתשואה. כעת היא עומדת על 4.5% לאג"ח ל-10 שנים, לא רחוק מהשיאים שנרשמו בתחילת השנה, וב"פיק" היסטורי אם מסתכלים על העשור האחרון.

לבריטניה התשואות הגבוהות ביותר ל־30 שנה

גם התשואה על איגרות החוב ל-30 שנה מעניינת את המשקיעים. בתחום זה בריטניה אפילו מובילה מעל מדינות כמו צרפת (במצב פיננסי ירוד יותר), בעיקר בשל האי-ודאות שנובעת מהעצמאות הכלכלית שלה מאז שפרשה מהאיחוד האירופי ואיבדה את הגישה לשוק המשותף. שילוב של תלות גדולה בסחר בינלאומי חופשי (שהולכת ומצטמצמת), מכסים בשוק האמריקאי ומגבלות סחר עם האיחוד האירופי, לצד אינפלציה גבוהה יחסית ובעיות אנרגיה וביטחון, הופכים את בריטניה ליעד בטוח פחות להשקעה לטווח ארוך. עם 5.36%, לבריטניה יש התשואות הגבוהות ביותר לאג"ח ל-30 שנה מבין ה-G7.

כיצד צפויה ריבס לנסות ולשנות את התמונה? בעזרת שורה של צעדים חדשים, שהיעילות שלהם היפותטית בשלב זה. בין הצעדים שהודלפו מראש נמצא מס חדש על 100 אלף הבתים היקרים ביותר בבריטניה, שיכול להגיע ל-4,500 ליש"ט לבית. כמו כן יוטל מס נסועה על כלי רכב חשמליים ויבוטל פטור קיים על משיכת כסף מפיקדונות כספיים קטנים. נוסף על כך, כפי שרוב הממשלות עושות בניסיון לאזן את הספרים, תובטח "מלחמה בהעלמות מס" שאמורה להניב מיליארדים בהכנסות. הקלת מס למשפחות עובדות, שהייתה מתוכננת לשנים הקרובות, תוקפא (עם השלכות רק מהתקציבים הבאים), וגם הפנסיות יעלו בצורה מתונה יותר ממה שהיו אמורות בעבר.

העלאת מסים כנראה ירדה מהפרק

אוסף הצעדים הללו מכונה בבריטניה "שיטת הסמרברד", על שם הכריך הפתוח הדני, שבו שכבות שונות של מרכיבים נערמות זו על זו. האפשרות השנייה, העלאת מסים שתסתום בצעד אחד את הבור, ככל הנראה ירדה מהפרק, אלא אם כן יהיו הפתעות של הרגע האחרון.

לא רק השוק הפיננסי מאיים על ריבס, אלא גם תמונת המצב הפוליטית בממלכה המאוחדת. מפלגת הלייבור שבשלטון קרסה בסקרים בשנה האחרונה, וכעת היא מקבלת רק 18% מתמיכת העם, לעומת 34%.

מי שנהנה מהקריסה היא מפלגת "הרפורמה" של נייג'ל פאראג'. הפוליטיקאי הבריטי, שנחשב לכוח המניע מאחורי הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי, מאיים לשנות את המערכת הפוליטית בבריטניה עם מפלגה חדשה. בעניין התקציב, הוא עצמו הודה כי "יהיה צורך בקיצוצים" אם יעלה לשלטון, אך הבטיח גישה פרו-עסקית. בין הבטחותיו - לחסוך מיליארדים בעזרת קיצוץ תקציב הרווחה, גירוש מהגרים ואי-קבלת בקשות מקלט.

לכן, ביום רביעי הקרוב ב-14:30 (שעון ישראל) יהיו עיניים רבות נשואות לנאום חייה של ריבס. גם גורלה הפוליטי האישי עשוי להיות תלוי בתגובת השוק לצעדים שיוכרזו, כפי שהוכיחו מקרים בעבר.

ביממה האחרונה לפני הנאום ביקשה ריבס מהמפלגה שלה "להפגין אחדות" ולא לבקר את צעדיה לאחר הנאום. היא הבטיחה להמשיך ולהיות שרת האוצר גם לקראת הבחירות הבאות. השבוע שוק החוב יביע את דעתו על ההבטחה הזו.