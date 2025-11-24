בבריטניה בוחנים: הטלת מס חדש על כל תייר שנכנס ללונדון

כל העיניים בבריטניה נשואות בימים אלה אל שרת האוצר רייצ'ל ריבס, הצפויה להציג ביום רביעי הקרוב את התקציב לשנה הבאה, שיכלול גזרות שונות שמטרתן לצמצם את הגירעון ולהפחית את החוב של הממלכה.

בריטניה מתמודדת עם "בור" תקציבי שמוערך ב-30 מיליארד ליש"ט לפחות, בעקבות הוצאות ממשליות מוגברות וצמיחה חלשה, ומפלגת הלייבור שבשלטון נאבקת להישאר מחויבת להבטחתה שלא להעלות מסים לציבור.

לפי הדיווחים האחרונים לקראת הנאום של ריבס בפרלמנט, שרת האוצר חזרה בה מכוונתה להעלות מסים באופן ישיר על שכבות מעמד הביניים, ותנסה ליצור אוסף של צעדים שיגדילו את הכנסות המדינה באופן שיצמצם את הגירעון.

אחד הצעדים שנרמזו בתקשורת הוא מתן האפשרות לערים גדולות באנגליה, כמו לונדון, להטיל "מס תיירים" חדש, שייגבה על מי שלנים בבירת הממלכה המאוחדת. ראש העיר לונדון, סאדיק חאן, כבר בירך על הכוונה לעשות זאת.

המטרה של משרד האוצר הבריטי היא "לפנות" תקציבים לאומיים באמצעות גיוס כסף ישירות על ידי לונדון, ולפי הערכות, מס תיירים חדש יכול להכניס לפחות 240 מיליון ליש"ט בשנה לקופות העיר. בשנה שעברה ביקרו בלונדון כ-89 מיליון תיירים.

בסקוטלנד כבר מוטלים מסים

ה-BBC ציין בדיווח על היוזמה החדשה, כי בריטניה היא המדינה היחידה ב-G7 שבה החוקים אינם מאפשרים לערים גדולות באנגליה להטיל מס תיירים, בשם הריכוזיות של הממשלה והגבלה מסוימת של סמכותן. הגבלות אלו עוברות שינוי בימים אלה, וריבס צפויה להכריז על האצת השינויים. בסקוטלנד, לעומת זאת, שגם היא חברה בממלכה המאוחדת, גלזגו ואדינבורו כבר מטילות מס על תיירים.

מחקר שהזמינה העיר לונדון, ושפורסם בתקשורת הבריטית בשבוע האחרון, מציין כי העיר ניו יורק מטילה "מס תיירים" בגובה 20 דולר על כל לילה בעיר, ומגייסת כך כ-645 מיליון דולר בשנה. טוקיו, לעומת זאת, מטילה מס אחיד, ללא קשר למספר הלילות של התיירים בעיר, ומגייסת כ-45 מיליון דולר בשנה בלבד. בערים תיירותיות בצרפת ובאיטליה שיעור המס משתנה בהתאם לאזור ולדירוג המלון. המחקר קובע כי גם אם העיר לונדון תטיל מס חדש, "היא לא צפויה לראות ירידה במספר התיירים המגיעים אליה".

המשימה של ריבס היא להרגיע את השווקים בנוגע לחוב הבריטי, ולפעול לריסון תקציבי, בעוד שהתשואות על אג"ח ממשלתיות בריטיות לעשר שנים כבר נמצאות בשיא של יותר מעשור. הדבר מעלה עוד יותר את עלות החזרי החוב הבריטית, ומקטין את אפשרויות הוצאות הממשלה, בתקופה שבה הניסיון להיאבק ביוקר המחיה עומד בראש סדר היום הציבורי. ריבס צפויה להטיל מס חדש על בעלי אחוזות (ובתים יקרים, בעלי שווי מעל 2 מיליון ליש"ט), לגבות מסים על דמי לימוד באוניברסיטאות לזרים הלומדים בבריטניה, להיאבק בהעלמות מס וצעדים נוספים. כל זאת, בעוד שהיא מנסה ליישם הבטחות בחירות של הלייבור ולהעלות את הפנסיות שנשחקו בשל האינפלציה בממלכה, כמו גם להסיר את המגבלות הקיימות המעניקות קצבאות ילדים רק עד שני ילדים למשפחה.