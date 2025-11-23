איך נראים חייו של שופט בהאג שהחליט להוציא צו מעצר לנתניהו?

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1כך נראים חייו של שופט בהאג שהחליט להוציא צו מעצר לנתניהו

חייהם של כמה מהשופטים המכהנים בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג (ICC) הפכו למסובכים ולקשים בעקבות סנקציות שהטילה עליהם ארה"ב, בשל החלטותיהם בין היתר לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת שר הביטחון לשעבר יואב גלנט; כך מציג ה"לה מונד" הצרפתי, בכתבה המוקדשת לניקולא גוילו, שופט צרפתי שהיה מעורב בהליכים נגד ישראל.

הסנקציות האמריקאיות מפורשות לחומרה על ידי כל ארגון מסחרי, כך שלשופט הצרפתי אין גישה למייל, הוא אינו יכול לפתוח חשבון בנק (גם בצרפת, שבה הבנקים חוששים כי יעמדו בפני סנקציות אם יעשו זאת), אין לו כרטיס אשראי, הוא אינו יכול להזמין מלונות באופן מקוון. "זה כאילו יש עליי חרם מצד רוב העסקים בעולם", הוא אמר לעיתון. הסנקציות האמריקאיות הוכרזו באוגוסט והן תקפות לשישה שופטים ושלושה חוקרים. כ-15 אלף בני אדם נמצאים ברשימה האמריקאית, והשופט הצרפתי נמצא בה לצד חברי אל-קאעדה, דאעש ועוד.

מאת סטפני מאופה. מתוך "לה מונד". לקריאת הכתבה המלאה

259% מהגרמנים סבורים כי ישראל ביצעה ג'נוסייד בעזה

דעת הקהל בנוגע לישראל בגרמניה, אחת המדינות הידידותיות ביותר ביבשת, נוטה באופן חמור לביקורתיות ולחוסר אהדה; כך עולה מתוצאות סקר מקיף שהתפרסמו השבוע בעיתון HNA. לפי התוצאות, 59% מהנשאלים הגרמנים, שאמורים להיות מדגם מייצג של גרמניה, סבורים כי ישראל מבצעת ג'נוסייד" בעזה. רק 10% מהציבור הגרמני מסכים עם האמירה המכוננת של הקנצלרית לשעבר אנגלה מרקל, לפיה קיום מדינת ישראל הוא אחת מסיבות הקיום של הרפובליקה הפדרלית הגרמנית. 35% סבורים כי מדובר בהצהרה שגויה.

באופן כללי, כותבים עורכי הסקר, הנשאלים הגרמנים אומרים כי עמדתם לישראל נקבעת על פי החוק הבינלאומי, ולא לפי האחריות ההיסטורית כלפי ישראל. 66% מהם תומכים באמברגו החלקי על הנשק שקנצלר גרמניה פרידריף מרץ הטיל באוגוסט. רק 44% מהציבור תומכים בסנקציות כלכליות. 40% מהציבור סבורים כי הטלוויזיה הגרמנית מייצגת את "העמדות הישראליות" בנושאים שונים.

מאת אוליבר מרקדט. מתוך HnA. לקריאת הכתבה המלאה

3האם בריטניה מנסה לשנות את מערכת היחסים הביטחונית עם ישראל?

האם הממשלה הבריטית מתכוונת לעצור שיתוף פעולה צבאי ומודיעיני שנמשך עשרות שנים עם ישראל? כך תוהה ה"טלגרף" הבריטי במאמר שפורסם בסוף השבוע. הסימנים לכך, לפי כותב הטור, הם הימנעות מהשתתפות במפגש בינלאומי שבו צה"ל היה אמור להציג לצבאות זרים לקחים מלחמתיים ממלחמת "חרבות ברזל". הבריטים, למרות שהוזמנו, לא שלחו אף נציג רשמי לתדרוכים, לעומת מדינות כמו צרפת, ארה"ב, קנדה וגרמניה. "אם ממשלת הלייבור רוצה לפגוע ביחסים עם ישראל מעבר לכל תיקון, הרי שהם בהחלט בכיוון הנכון", נכתב בטור בעיתון השמרני.

"בהתחשב במצב הרעוע שלנו מבחינה ביטחונית, הרי שבריטניה יכולה להשתמש בכל עזרה שמוצעת לה, אבל הממשלה שלנו עסוקה יותר בפוליטיקה", נכתב. לדבריו, "בממשלה הבריטית כעת, ולא רק במשרד החוץ, יש אנטגוניזם נגד ישראל, תוצר של ההיסטוריה, הטייה מוסדית והאידיאולוגיה הפרוגרסיבית שהשתלטה על השכבות השולטות בבריטניה". הכותב מציין כי ההחלטה האחרונה אינה יוצאת דופן, ומפרט על כך שישראל לא הוזמנה לתדרוכי מודיעין בריטיים וכי ישראלים לא יוזמנו יותר לאירועים בקולג' המלכותי למלחמה. "ישראל לא רק מדינה ידידותי, אלא מדינה שימושית"

מאת סטיבן דייזלי. מתוך ה"טלגרף". לקריאת הכתבה המלאה