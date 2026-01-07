ענף הבנייה למגורים סבל בשנתיים האחרונות מהשפעות המלחמה. העלייה במחיר חומרי הגלם לצד המחסור בידיים עובדות העיבו על ביצועי החברות היזמיות, שבמקביל מתמודדות בשנה האחרונה עם הקושי הגובר למכור דירות.

● זינקו בעקבות הפתעת הריבית: האם מניות הנדל"ן שאכזבו אשתקד בדרך לקאמבק?

● בעקבות חשיפת גלובס: גבייה של אלפי שקלים מבעלי גגות סולאריים תיעצר

לצד הקבלנים, מי שעוד נקלעו לעין הסערה הן חברות המספקות מוצרים לבניית הבית ובהן יצרנית מוצרי האלומיניום הציבורית קליל , שמנייתה איבדה כ־24% בשנה האחרונה, חרף העליות החדות בשוק.

מלבד השפעת החולשה בענף הבנייה על עסקיה, קליל, כמו גם יתר יצרניות האלומיניום המקומיות, תיאלץ להתמודד עם ההחלטה של משרד האוצר השבוע לבטל את היטל ההיצף על יבוא מסין שנועד להקל עליהן.

"המהלך יגדיל את הרווחיות"

כדי לסייע לה לצלוח את התקופה הלא פשוטה ביצעה קליל רכישה אסטרטגית ראשונה זה שנים. לקראת סוף השבוע שעבר הודיעה החברה על רכישת 51% מפעילות חברת גולן צח, העוסקת ביבוא וסיטונאות בענף האלומיניום, תמורת 44 מיליון שקל, ולפי שווי חברה של כ־88 מיליון שקל. מהלך שמגיע אחרי שנים ארוכות שבהן קליל לא ביצעה עסקאות בתחום. למעשה, מאז שנת 2021, אז היא רכשה את השליטה (51%) ביצרנית החלונות "פתח חלון", היא לא ביצעה עסקאות מיזוג או רכישה.

כחלק מהעסקה, תוקם חברה משותפת, שתהיה זרוע של קליל ליבוא פרופילי אלומיניום בשוק הבנייה הרוויה. קליל תחזיק בשליטה לצד בעלי החברה והמנכ"ל שלה איתן גולן, שיחזיק ב־49% מהמניות. לכל אחד מהצדדים ניתנה אופציה לרכוש את חלקו של הצד השני בהתאם לתנאים מוסכמים.

גולן הוא דור שני לחברה הפועלת בענף האלומיניום זה 30 שנה באמצעות מכירה ושיווק של אביזרי פרזול, מערכות לחלונות ודלתות אלומיניום. לאחר השלמת העסקה הוא צפוי להמשיך לכהן כמנכ"ל של החברה המשותפת, ואף להמשיך להשכיר לה את השטחים שבה היא פועלת (במחירי שוק).

עסקת הרכישה, שאותה הוביל קובי לוי, שנכנס לתפקיד מנכ"ל קליל לפני כחצי שנה, מגיעה כחלק מניסיונותיה של החברה התעשייתית להיכנס לתחום הבנייה הרוויה (בנייה לגובה). תחום שבו היא כמעט ולא פעלה עד כה, כשהיא מתמקדת בעיקר בדירות מגורים, בתים פרטיים (צמודי קרקע) ומבני ציבור.

נוסף על כך, המהלך גם נועד לגוון את קהל הלקוחות של החברה במטרה להתקרב לצרכן הקצה. "רוב המכירות שלנו הן לסיטונאים שמוכרים את הפרופילים שאנחנו מייצרים למתקיני אלומיניום. העסקה הזאת מקרבת אותנו עוד שלב אחד בשרשרת ללקוחות בקצה", מסביר צורי דבוש יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בקליל בשיחה עם גלובס.

העסקה גם עשויה לתרום לביצועים הפיננסיים של קליל, שבשנים האחרונות סבלה מדשדוש מתמשך - בין היתר בצל ההאטה בענף הבנייה לנוכח המלחמה. כך, במהלך שנת 2024 הציגה החברה הנרכשת גולן צח רווח נקי של כ־13.8 מיליון שקל, יותר מכפול מזה שנרשם באותה התקופה בידי קליל (6.6 מיליון שקל). זאת חרף העובדה שהכנסות קליל באותה שנה עמדו על כ־314 מיליון שקל, יותר מפי 5 מאלו של החברה שאותה היא רכשה (59 מיליון שקל).

עם זאת, דבוש מודה כי לא כל הרווח של הפעילות החדשה יגיע לשורה התחתונה של החברה בבעלותו. "במקביל לרכישה אנחנו הולכים גם לבצע הרבה השקעות אז איני יודע כמה מזה יגיע לשורה התחתונה. אבל אין ספק שהדבר יגדיל לנו את הרווחיות", הוא מסביר.

ואכן, נדמה שהמשקיעים אהבו את העסקה, ששלחה את המניה לעליות של כ־14% בשני ימי המסחר שלאחר מכן. שווייה של קליל עומד כעת על כ־441 מיליון שקל, נמוך בכ־20% מהרמות שבהן היא נסחרה לפני כשלוש שנים.

"עננה כבדה שמרחפת מעל התחום"

עסקת הרכישה של קליל מגיעה כאמור בעת שענף הבנייה מתמודד עם קשיים משמעותיים, שנבעו בחלקם מהשפעות המלחמה על התחום. אם לא די בכך, קליל - כמו יתר חברות האלומיניום - קיבלה השבוע מכה נוספת: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הטיל וטו על החלטת שר הכלכלה ניר ברקת להטיל "היטל היצף" על יבוא אלומיניום מסין בגובה של בין 34% ל־105%. מהלך שנועד לתמוך ביצרניות המקומיות שהתקשו להתחרות עם המחירים של המוצרים שיובאו מסין.

דבוש אמנם מציין כי הרכישה תסייע לקליל להקטין את עלויות הייצור: "יש לנו עכשיו זרוע שיודעת לייבא ממגוון מקורות בחו"ל ויכולה להוזיל לנו את עלות המוצר שכל הזמן התלוננו עליה. אני תמיד אמרתי שקליל היא חברה חזקה שתדע להתמודד בכל מצב, עם היטל או בלעדיו. אבל זה פוגע בתעשייה שלנו, ולהערכתי הדבר יביא לכך שרוב התעשיינים יהפכו להיות יבואנים - וזה חבל מאוד".

גם בנוגע לענף הבנייה מספק דבוש תחזית קודרת. "ענף הבנייה נמצא במשבר", הוא אומר, "כרגע אנחנו רואים השתחררות מסוימת בגלל שקבלנים רוצים לסיים את הבנייה, ועושים הכול כדי לסיים את מה שהם התחילו. אבל כשמסתכלים על התחלות בנייה חדשות, אין ספק שיש עננה כבדה שמרחפת מעל התחום. המשבר הגדול יגיע כי קבלנים לא בונים - מכיוון שמצד אחד העלויות מאוד גבוהות ומצד שני אין הרבה קונים, והכול ביחד מייצר עצירה מסוימת".

מערכת הבחירות שהתלהטה

את הדברים החריפים של דבוש צריך לקרוא גם בצל ההתמודדות שלו בימים אלו לתפקיד נשיא התאחדות התעשיינים. התמודדות שאליה הצטרף במפתיע לפני כחודש, פחות מחודשיים ממועד הבחירות עצמן, שיתקיימו בסוף ינואר. זאת, כשכבר נדמה היה שאברהם (נובו) נובוגרוצקי, יו"ר איגוד המתכת, החשמל והתשתיות (ולשעבר מנכ"ל אפריקה ישראל), יתמודד כמועמד יחיד.

"מה ש'הדליק אותי' זה שני דברים", מספר דבוש. "הראשון זה מכירת בית התעשייה בתל אביב ב־136 מיליון שקל. אני חושב שזו הייתה טעות למכור אותו בעיתוי הזה ובדרך שבה זה נעשה. הדבר השני - הפסילה של מאיה שוורץ, שניסתה לרוץ ומנעו את ההתמודדות שלה. הבנתי שיש מועמד יחיד שהוא לא תעשיין אמיתי, אלא שכיר. יש הבדל בין מי שמשקיע את ההון שלו בתעשייה למי שמנהל בשביל אחרים, ולא יכולתי לעמוד מנגד".

כניסתו המפתיעה של דבוש הצליחה לעורר את מערכת הבחירות בארגון, שבדרך כלל מתנהלת על מי מנוחות. בתחילת השבוע עתר דבוש לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה שיורה להתאחדות להציב קלפיות במספר מוקדים ברחבי הארץ, או לחלופין יאפשר הצבעה דיגיטלית. זאת, בניגוד למצב היום, שבו החברים נדרשים להצביע בקלפי אחת הממוקמת בכפר המכבייה שברמת גן.

לדבריו, "כרגע הסיכון של מצב התעשייה בישראל משפיע בצורה ישירה גם על קליל. החברה סובלת מכל הבעיות של התעשייה. אם אצליח לפתור אפילו בעיה אחת, אעזור בצורה עקיפה לקליל ולעוד אלפי מפעלים בישראל", הוא מסכם.