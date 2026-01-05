סמוטריץ' פוסל את היטל ההיצף של ברקת על יבוא אלומיניום

שר האוצר סמוטריץ' הטיל היום (ב') וטו על החלטת שר הכלכלה ברקת להטיל "היטל היצף" על יבוא אלומיניום מסין, בגובה של בין 34% ל-105%, במטרה להגן על התעשיה הישראלית מתחרות שהם רואים כלא הוגנת.

לדברי האוצר, הוטו הוטל מכיוון שהיטל היצף "יפגע אנושות בענף הבנייה ויחמיר את יוקר המחיה לכל משפחה בישראל" ומדובר בפועל ב"מס עקיף של מאות מיליוני שקלים בשנה".

על פי האוצר, סין ביטלה חלק מסבסוד האלומיניום שלה, מה שמהווה חלק ניכר מהסיבה להיטל ההיצף מלכתחילה. זו הפעם השניה שסמוטריץ' פוסל היטל היצף של ברקת, כאשר בפעם הקודמת נפסל היטל על יבוא קנאביס מקנדה.

במאי 2025 פרסם הממונה על ההיטלים במשרד הכלכלה החלטה מקדמית, שבה הוא מציג ראיות לכאורה על יבוא בהיצף של אלומיניום, הפוגע בתעשייה המקומית. לאחר מספר דחיות - בין השאר בשל הצורך לשקם את הנזקים מהמלחמה בין ישראל לאיראן ביוני האחרון - ההיטל נכנס לתוקף בנובמבר. מדובר בחומר גלם חשוב בענף הבנייה, כמו כן בתחומי הביטחון, התעופה והתחבורה - ולכן התייקרותו עלולה להשפיע על מחירי הדיור.

הכשלים שמצא האוצר בניתוח משרד הכלכלה

על-פי משרד הכלכלה, סין משתמשת בכוחה הכלכלי כדי להציף את השוק העולמי באלומיניום זול. ובהודעה הרשמית של המכתב צוין כי "ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה להיות בצד הנרמס. שוק שאינו מגן על יצרניו המקומיים מפני הצפות סחורה במחירי היצף, פרקטיקות סחר לא הוגנות ותחרות מעוותת - סופו להתנוון, להתמוטט ולהישאר תלוי בחסדי אחרים. ישראל חייבת להבטיח משק חזק, חדשני ועצמאי, תוך קיום תחרות הוגנת, אך גם תוך הפעלת כל מנגנוני ההגנה החוקיים, כדי להבטיח את העתיד הכלכלי שלה".

אך האוצר מצאו מספר כשלים בניתוח של משרד הכלכלה: לדבריהם, המלצות האוצר התבססו על נתונים ישנים, ו"הירידה ברווחי המפעלים נבעה ממצב המשק והקיפאון בבנייה, ולא בהכרח מהמחיר הסיני". בנוסף, אומרים באוצר, חסימת היבוא תיצור מחסור: יש ביקוש צפוי במשק של 99 אלף טון אלומיניום בשנת 2025, ייצור מקומי של 51 אלף טון ויבוא של 25 אלף טון ממדינות שאינן סין. זה יוצר "בור" בצד ההיצע שעלול שלא להתמלא. באוצר חוששים בעיקר מעליה במחירי הדיור, שכן מחירי האלומיניום הם 5.8% מתשומות הבניה למגורים, וכל התייקרות בו תתגלגל ישירות לכיס הרוכשים. על פי האוצר, היבוא הוא חלק מהותי מריסון המחירים.

חשוב לא פחות, באוצר גילו שבמהלך תקופת הבדיקה סין ביטלה סבסוד של 13% על יצוא האלומיניום, כך שחלק ניכר מהסיבה המקורית שהביאה להטלת היטל ההיצף למעשה נעלם. לכן, לדבריהם, ההיטל יהיה "ענישה כפולה" לצרכן הישראלי.

שר האוצר סמוטריץ' אמר: "תפקידי הוא לראות את כלל המשק. לא אתן יד למהלך שיעשיר מספר מצומצם של מפעלים על חשבון הכיס של כל אזרח בישראל ויחריף את מצוקת הדיור".

גילית רובינשטיין, מנכ״לית איגוד לשכות המסחר: "החלטתו של שר האוצר להטיל וטו היא ניצחון למאבק בריכוזיות וביוקר המחיה. התחרות תרוויח מההחלטה וכך גם יבואני ויצרני מוצרי האלומיניום והציבור כולו. המאבק הנחוש שלנו כנגד היטלי היצף השתלם. תעשיית אלומיניום יעילה יודעת להתחרות מול היבוא ולא צריכה הגנות מלאכותיות שפוגעות בצורה קשה בתחרות ובמשק".