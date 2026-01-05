סמוטריץ' מתכנן לעקוף את ועדת הכלכלה של ביטן ברפורמת החלב

בעוד תקציב 2026 מתקרב לדדליין, באוצר מתכננים מהלך חריג: עקיפת ועדת הכלכלה לטובת ועדה ייעודית שתאפשר את קידום רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שאושרה היום (ב') בוועדת השרים לחקיקה.

● במחאה על רפורמת החלב: מאות חקלאים ורפתנים חסמו כבישים מרכזיים ברחבי הארץ

רפורמת החלב נועדה לשנות את המודל הריכוזי והמפוקח של משק החלב הישראלי ולפתוח את השוק לתחרות. סמוטריץ' ניצב מול קיר של התנגדויות - ממשרד החקלאות, מארגוני הרפתנים, מהמחלבות הגדולות ומחברי כנסת בקואליציה עצמה. הבעיה המרכזית של השר היא ועדת הכלכלה של הכנסת, שבאופן טבעי אמורה לטפל ברפורמה.

● הוועדה אישרה: מיכל עבאדי-בויאנג'ו חוזרת לתפקיד החשבת הכללית

● הדרישה של סמוטריץ' שהביאה לדיון סוער בוועדת הכספים

יו"ר הוועדה ח"כ דוד ביטן מהליכוד נחשב לעומתי כלפי תוכניות האוצר, והלובי החקלאי כבר גייס תמיכה לא מועטה בקרב חברי כנסת מהליכוד, בנוסף לשר החקלאות אבי דיכטר. כדי לעקוף את המכשול הזה, שואף סמוטריץ' להעביר את החקיקה לוועדה אחרת - הוועדה למיזמים ציבוריים, בראשות ח"כ אוהד טל מהציונות הדתית, מפלגתו של סמוטריץ'.

ועדה זו ממעטת להתכנס ורוב הציבור מעולם לא שמע עליה. מדובר במה שמכונה "ועדת ארנק" - שמתכנסת אד־הוק בנושאים אקלקטיים. הדיון האחרון שהתקיים בה היה לפני יותר משבעה חודשים.

פרקטיקה בעייתית, אך לא חדשה

השימוש בוועדות שעוקפות ועדות אחרות אינו המצאה חדשה בספר התרגילים הפרלמנטרי, כשהדוגמה הבולטת ביותר לאחרונה היא הוועדה המיוחדת שהוקמה בראשות ח"כ גלית דיסטל־אטבריאן כדי לטפל בחוק השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי - חוק שוועדת הכלכלה הייתה אמורה לדון בו.

לדברי ד"ר מיקי פלד, חוקר מקרן ברל כצנלסון, זו פרקטיקה בעייתית משתי סיבות: "ראשית, הכנסת מאפשרת את הדריסה של עצמה ומעבירה כוח עצום לממשלה. הם בוחרים את היו"ר שיעביר את החוק כפי שהשר הממונה רוצה - בניגוד לכל עיקרון הפרדת הרשויות". הבעיה השנייה לדבריו היא מקצועית: "ועדות זה לא רק יו"ר. ועדה כוללת גם צוות מקצועי ויועצים משפטיים שמפתחים מומחיות בתחומים מסוימים. שימוש בוועדת ארנק מחסל גם את העבודה המקצועית שצריכה להיעשות".

פלד מציין כי כל החלטה על תמרון בין הוועדות עוברת דרך יו"ר הקואליציה (ח"כ אופיר כץ מהליכוד), ואומר כי "אם יש גיבוי מרה"מ, יו"ר הקואליציה ידאג שתקום ועדה כזו או אחרת". לדבריו, העובדה שנתניהו כבר הביע תמיכה ברפורמת החלב מצביעה על כך שהמהלך לעקוף את ועדת הכלכלה מתואם ברמות הגבוהות ביותר. במידה מסוימת של אבסורד, הניסיון של סמוטריץ' לעקוף את ההתנגדות בליכוד לרפורמה שלו מתואם עם בכירי הליכוד עצמם.

"החלשה של הוועדה הקבועה"

השאלה המתבקשת היא היכן עובר הגבול. האם הממשלה יכולה להיעזר בוועדות מיוחדות בכל פעם שצפוי מאבק בכנסת? היועמ"שית לכנסת עו"ד שגית אפיק פרסמה בחודש שעבר חוות דעת בעניין דומה, והתנגדה בחריפות להקמת הוועדה המיוחדת לחוק השידורים בטענה שוועדת הכלכלה היא המוסמכת והמתאימה לדון בכך. אפיק הזהירה כי "הקמת ועדה לעניין מסוים מחלישה את הוועדה הקבועה, מפרקת את מומחיות הכנסת ועומדת בניגוד לפסיקת בג"ץ", והוסיפה כי "יש בכך תקדים מסוכן לשימוש פוליטי ופגיעה בעיקרון העצמאות הפרלמנטרית".