מאות חקלאים ורפתנים הפגינו היום (שני) בעשרות צמתים וכבישים מרכזיים ברחבי הארץ, במחאה על רפורמת החלב שמקדם משרד האוצר ועל מדיניות היבוא החקלאי. המפגינים השתרעו מהגליל והגולן ועד הערבה, ויצאו לכבישים עם טרקטורים על מנת לבצע חסימות נקודתיות של צירי תנועה, פיזרו חציר ושפכו חלב על הכביש.

בלב המחאה עומדת רפורמת החלב, שלטענת הנהגת החקלאים עלולה להביא לסגירת כ-400 רפתות, בעיקר במושבים בפריפריה וביישובי קו העימות. לדבריהם, המהלך לא יוזיל את מחירי מוצרי החלב לצרכן, ויגביר תלות ביבוא, מה שיערער על היכולת לשמור על ייצור מקומי רציף. לכך מצטרפת ביקורת רחבה על פתיחת השוק לייבוא פטור ממכס מארה"ב וממדינות נוספות, ללא מנגנוני הגנה ותמיכה מקבילים ליצרנים המקומיים.

יו"ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת המושבים, עמית יפרח, הגדיר את האירועים כ"אזעקת אמת": "לא נאפשר חיסול ייצור כחול לבן שקיים כבר מאה שנה, ולא דריסה של פרנסתם של חקלאים היושבים על גבולות המדינה. הרפורמה לא תוריד מחירים, אבל תיצור תלות מסוכנת בייבוא".

גם ראשי רשויות אזוריות הצטרפו לקו הביקורתי. יו"ר המרכז לשלטון אזורי, שי חג'ג', קרא להוציא את הרפורמה מחוק ההסדרים ולקיים הידברות: "אסור להיות תלויים בייבוא חלב טרי. סגירת מאות רפתות תפגע בפרנסתם של אלפים".

מנכ"ל התאחדות יצרני החלב, דגן יראל, טען כי המשמעות היא "נזק לאומי שקשה לדמיין, נטישת אדמות, דילול ההתיישבות במקומות אסטרטגיים ופגיעה במרחב החקלאי כולו". בכיר בענף החלב ששוחח עם "גלובס" טען כי במקביל להחרפת ההפגנות, קיימים מגעים עם חברי כנסת מהקואליציה שפועלים להוציא את הרפורמה מחוק ההסדרים. "אנחנו לא ננהל דו שיח כשהחרב שלנו על הצוואר", הוא אומר.

מן העבר השני, משרד האוצר מציג את הרפורמה כחלק ממהלך רחב להגברת תחרות. כמו כן, במשרד החקלאות מציגים תוכניות נוספות שנועדו לחזק את היצרנים המקומיים ולשמור על ביטחון המזון, כחלק מתוכנית רב שנתית לקידום הנושא.