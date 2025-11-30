היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, שלחה מכתב לחברי ועדת הכנסת, בו היא מביעה התנגדות להקמת ועדה מיוחדת שתעסוק בהצעת חוק התקשורת (שידורים) של שר התקשורת שלמה קרעי מהליכוד.

במכתבה ציינה אפיק כי מדובר בהצעת חוק ממשלתית העוסקת ברפורמה משמעותית ומקיפה בחוק השידורים, וכי עמדתה היא שוועדת הכלכלה היא הוועדה המוסמכת והמתאימה לדון בהצעת החוק. ועדת הכלכלה עוסקת דרך קבע בחקיקה בסוגיות אלה ושואבת את כוחה מסעיף 100 לתקנון הכנסת.

לדברי עו"ד אפיק, ועדת הכלכלה היא הוועדה שדנה בפיקוח ובחקיקה הקשורה לתחום התקשורת, והכינה ואישרה חוקים רבים בתחום הזה, וכן היא הוועדה שמפקחת על משרד התקשורת. נוסף על כך, הצעת החוק מזכירה את ועדת הכלכלה כוועדה שאמורה לאשר חקיקת משנה.

"כיום מונחות על שולחנה של ועדת הכלכלה 7 הצעות חוק בתחום התקשורת, כולן הצעות חוק פרטיות, כולן בהכנה לקריאה ראשונה, ובכולן קיימה הוועדה כ-7 דיונים", נכתב. נוסף לכך, בעת אישור הצעת החוק בקריאה ראשונה, עמדת הייעוץ המשפטי הייתה שוועדת הכלכלה היא הוועדה המוסמכת לדון בה.

עוד נכתב כי הקמת ועדה מיוחדת נעשתה בעבר במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים. במקרה זה, שני התנאים שנדרשים להקמת ועדה - הסכמת יו"ר ועדת הכלכלה והסכמת הייעוץ המשפטי - למעשה לא מתקיימים, ולכן הדבר לא מתאפשר.

"בעניינה של הצעת החוק הזו, שני התנאים האמורים לא מתקיימים: יו"ר ועדת הכלכלה הביע את התנגדותו, והוא מבקש לדון בהצעת החוק בוועדת הכלכלה; ואף לעמדתי, הוועדה המוסמכת היא ועדת הכלכלה, ואין בנמצא נסיבות חריגות לקביעה אחרת", כתצבה אפיק.

לדבריה, הקמת ועדה לעניין מסוים מחלישה את הוועדה הקבועה, מפרקת את מומחיות הכנסת ועומדת בניגוד לפסיקה של בג"ץ. בנוסף, יש בכך תקדים מסוכן לשימוש פוליטי ופגיעה בעיקרון העצמאות הפרלמנטרית.

חשש משיקולים זרים

החשש של הייעוץ המשפטי לכנסת הוא שאם תקום ועדה מיוחדת לחוק השידורים, תהיה זו ועדה "עוקפת" לוועדת הכלכלה; ויש חשש משיקולים זרים - הוועדה החדשה מוקמת כי יש חוסר שביעות-רצון של שר התקשורת קרעי מיו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ דוד ביטן, שעלול לטרפד את העברת הרפורמה כמו שהיא.

נציין כי התקדים היחיד שעו"ד אפיק הזכירה הוא חוק התאגיד השידור הציבורי, שנעשה על בסיס המלצות ועדה ציבורית, נערך בו דיון ממוקד, והיה מדובר ביושב-ראש ועדת כלכלה מהאופוזיציה. כאן החשש הוא מגלישה לנושאי תקשורת רחבים ומקיום ועדה עוקפת.

לדברי היועצת המשפטית לכנסת, העברת החוק לוועדה מיוחדת תהווה פגם מהותי בהליך החקיקה, ואם ועדה כזו תקום, יש להגביל אותה רק להצעת החוק הזו ולפקח על כך שלא תהיה ועדה עוקפת.

ניסיון לעקוף את ביטן

רפורמת השידורים של קרעי היא מורכבת ומרובת סעיפים ומנסה לאסדר מחדש שוק שלם. אחד המהלכים המרכזיים ברפורמה הוא סגירת הרגולטורים - הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ומועצת הכבלים והלוויין - כדי להקים רגולטור חדש שייקרא "הרשות לתקשורת משודרת"; זאת לצד מהלכים נוספים, כמו ביטול חבילות הבסיס בטלוויזיה, ביטול הבלעדיות בשידורי הספורט, חובת הצגת נתוני צפייה בזמן אמת והסרת חסמים שמונעים הקמת ערוצים חדשים.

הוועדה החדשה נועדה לעקוף את יו"ר ועדת הכלכלה ביטן, אחרי שהשר קרעי טען כי הוא בולם את הצעות החקיקה שלו ולא מאפשר לו לממש את מדיניות שלו. ביטן אמר לאחרונה בתוכנית "פגוש את העיתונות" בקשת 12 כי הוא מתנגד להקמת ועדה, וטען כי השר קרעי "מחפש יס מן".

נזכיר כי בייעוץ המשפטי לממשלה טענו כי החקיקה לא הבשילה, וכי היא מסכנת את הדמוקרטיה ופוגעת בחופש העיתונות ובחופש הביטוי.