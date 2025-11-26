סופר ספיר ו-A2Z חתמו על עסקת עגלות חכמות בהיקף 30 מיליון דולר

חברת העגלות החכמות A2Z Cust2Mate חתמה על הסכם לאספקת 3,000 עגלות לרשת סופר ספיר. שווי העסקה עומד על 30 מיליון דולר.

הפריסה צפויה להתחיל ברבעון הראשון של 2026 בחמישה סניפים, ובהמשך תתרחב ליתר סניפי הרשת - 70 של סופר ספיר ו-28 של נטו חיסכון. המודל העסקי מבוסס על תשלום חודשי פר עגלה למשך 60 חודשים, הכולל שימוש בעגלות החכמות, עמדות טעינה, מערכת הפעלה, שירותי תחזוקה ועוד.

לדברי אורן ספיר, מנכ"ל סופר ספיר, "אנחנו דומיננטיים בטכנולוגיה - יש לנו קופות עצמאיות, קופות עם שקילה אוטומטית, ועכשיו גם עגלות חכמות. כבר יש לנו AI במסופון, אבל עגלה זה כמו GPS - יודעים איפה הלקוח ומה הוא קונה, ואפשר להציע לו מבצעים יותר ממוקדים. זה יאפשר לנו להגדיל ב-10% את סל הקנייה".

"לא יהיו קופות בכלל"

חברת A2Z נוסדה ב-2018 על ידי בנצור יוסף, וגייסה עד היום כ-100 מיליון דולר, מתוך זה 75 מיליון בשנה האחרונה, ממשקיעים מוסדיים גדולים בארה"ב. בישראל עובדת החברה כבר מספר שנים עם רשת יוחננוף.

במסגרת ההסכם קיבלה החברה זכות בלעדית למסחור השירותים הדיגיטליים המופעלים על גבי פלטפורמת העגלות בסופר ספיר, לרבות פרסום ומדיה, ניתוח נתונים וריטייל מדיה. החברה תשלם לסופר ספיר תשלום קבוע עבור כל אלף חשיפות פרסום (CPM).

"העגלות החכמות הן פלטפורמה שמאפשרת תקשורת הדדית בין הלקוח לרשת", מסביר מנכ"ל A2Z Cust2Mate, גדי גראוס. "על מסך גדול אנחנו מייצרים לכל לקוח חוויה אישית, עם פרסום ממוקד שלא מפריע לקנייה, ומבוסס על היסטוריית הרכישות שלו או המיקום שלו בסניף. זה מייעל את הפריסה של המוצרים, ומאפשר לנהל מבצעים ולנתב את הלקוח בתוך הסניף.

"אפשר גם לצרף אפליקציות - זה כמו חנות אנדרואיד לרשת הריטייל. למשל, אפליקציה של מתכונים שאפשר להוריד לעגלת הקניות, או אפליקציה של מזון מוכן שמזמינים ישירות מהעגלה, וזה חוסך תורים מול הקצב או במחלקת הדגים. בהמשך אפשר יהיה גם לעשות פרסום להלוואות".

לדברי ספיר, "המלחמה על הלקוח תהיה בתוך הסניף עצמו. ספקים ירצו להילחם בנקודת המכירה על כל לקוח ועל כל פריט. זו בשורה רצינית. לנו אסור להתערב בזה, אבל אני מאמין שזה יוזיל את המוצרים".

גראוס מציין גם את האפשרות לתשלום באמצעות העגלה, וספיר מבהיר כי "ב-90% מסניפי נטו חיסכון אין קופות, ועם העגלות זה יהיה 100%. זו המטרה: שלא יהיו קופות, ולא יהיו קופאיות. אנחנו רוצים להוזיל את העלויות שלנו, ולהיות שחקן מוביל בדיסקאונט.

"השנה פתחנו 14 חנויות - 8 שרכשנו מקרפור ועשינו להן הסבה, ועוד 6 חדשות. התוכניות הן לפתוח עוד 15 סניפים של נטו חיסכון, ולבצע עוד רכישה. עד סוף 2026 נהיה שחקן מוביל בחברה החרדית, ובישראל בכלל. המטרה היא להיות בחמישייה הפותחת של קמעונאי המזון".