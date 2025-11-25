ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אירועים ומינויים אחרי ויקטורי ואושר עד: האייפונים מגיעים גם למחסני השוק
אחרי ויקטורי ואושר עד: האייפונים מגיעים גם למחסני השוק

קמעונאית המזון מתחילה למכור בסניף אילת מכשירי אייפון 17 במחיר מוזל • קניון עזריאלי אילון משיק לקראת הבלאק פריידי מתחם פופ-אפ בהובלת השף מושיק רוט • גוגל ערכה אירוע באקספו תל אביב, בהשתתפות ראש העיר • ומי המנכ"ל החדש של גינדי גלובל? • אירועים ומינויים

גלית חתן 17:22
צילום: שיווק מחסני השוק

1האייפונים מגיעים גם למחסני השוק

אחרי אושר עד ו-ויקטורי, גם קמעונאית המזון מחסני השוק מתחילה למכור מכשירי אייפון 17 במחיר מוזל - אם כי בסניף אילת בלבד. כל הדגמים המוצעים הם מבוססי eSim, וכוללים אחריות לשנה במעבדות DCS. לשם המחשה, מכשיר פרו עם GB256 יעלה 3,815 שקל, לעומת 4,236 שקל במחסני חשמל באילת.

שילב, מקבוצת פוקס, מגדילה אחזקות במיננה - וזה לא מקרי
בהשקעה של מיליון שקל: מותג האופנה פתח לראשונה חנות פיזית

בהנהלת הרשת מסבירים כי "הבחירה להשיק את המהלך בסניף אילת מקנה לנו אופציה להעניק לצרכן הקצה חיסכון אמיתי בפער. תיגברנו צוותים בסניף, ונרחיב עמדות לטובת המהלך. זוהי לא הסנונית הראשונה להפתעות צרכניות - בשנה האחרונה שיווקנו טלויזיה 32" ב-199 שקל, תנור בילד אין ב-399 שקל ועוד".

רשת מחסני השוק נוסדה ב-1996 בבאר שבע, נמצאת בבעלותן ובניהולן של משפחות נעמן וכהן, ומפעילה 70 סניפים בפריסה ארצית. ב-2019 רכשה הרשת את פעילות קו-אופ, וסניפיה הוסבו ל"מחסני השוק בשבילך". מועדון הלקוחות של הרשת מונה כחצי מיליון חברים.

2שיווק

החיבור בין קניות למזון כבר הוכח כאפקטיבי, אבל בקניון עזריאלי אילון לקחו את הדברים צעד קדימה, והשיקו לקראת הבלאק פריידי מתחם פופ-אפ ייחודי שיפעל עד ה-27 בנובמבר, בהובלת השף מושיק רוט. המתחם עוצב בקונספט "Black is the New Fine"בהשראת עולמות האופנה, ומחירי המנות לא יעלו על 65 שקל.

 השף מושיק רוט / צילום: אור גפן

3טכנולוגיה

גוגל ערכה את אירוע Google Cloud Day באקספו תל אביב, בהשתתפות כ-2,000 מהנדסים ומפתחים העוסקים ב-AI ובענן. בין האורחים היה גם ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, שהשתתף בתחרות בניית מודל לגו מול בועז מעוז, מנכ"ל גוגל קלאוד ישראל, ולפי הכרעת השיפוט של מודל Gemini, גם זכה.

 מעוז, חולדאי, טל אוחנה, מנכ''לית אקספו תל אביב ואלית בן-בסט נוריאל, סמנכ''לית השיווק של Google Cloud ישראל. / צילום: תומר פלטין

4מינויים חדשים

רו"ח אסף אמסלם מונה למנכ"ל משותף של גינדי גלובל, זרוע היזמות הבינלאומית של גינדי החזקות. ב-15 השנים האחרונות שימש כסמנכ"ל הכספים של גינדי החזקות, ומאז 2022 כיהן כמנכ"ל גינדי BE-LIVE, חברת דיור להשכרה ארוכת טווח.

 רו''ח אסף אמסלם / צילום: גינדי החזקות

רן זמיר, 47, מונה למנהל טכנולוגיות ראשי ומנהל פיתוח עסקי בבזק בינלאומי.

ד"ר אורנית רז מונתה למנכ"לית בית אקשטיין מקבוצת דנאל.

מספר היום

200 מיליון שקל
היקף הדיבידנד שמחלקת סלקום ברבעון השלישי של 2025, לראשונה זה 12 שנה