בהשקעה של מיליון שקל: מותג האופנה פתח לראשונה חנות פיזית

1 קמעונאות

אחרי חמש שנות פעילות אונליין, מותג האופנה‑אקטיב לנשים STRONGFUL מבית טרמינל X (בעלות של 51%) פתח השבוע את החנות הפיזית הראשונה שלו במתחם ביג פאשן גלילות, בהשקעה של כמיליון שקל. באירוע ההשקה נכחו מנכ"ל ביג חי גאליס ומנכ"ל טרמינל X ניר הורוביץ, לצד מנכ"לי המותג דור קדם וירדן דויטש.

● שלמה קרמר משיק קרן תמיכה באמנים: "רציתי לעשות תיקון"

● "במשך תקופה ארוכה אני מתעניין בתחום הסייבר": ההשקעה החדשה של עומר אדם

2 דיגיטל

מהם הטרנדים הדיגיטליים שנפגוש ב-2026? חברת One Digital Marketing ערכה אירוע בנושא עבור לקוחותיה, עם הרצאות של המנכ"ל והמייסד יניב סבן, מתי יהב סמנכ"ל השיווק של פייבר ויועצת החדשנות אריאלה דניאלי.

סיגלית הורן גלפרין, מנכ''לית איגוד השיווק, טלי פולג סמנכ''לית השיווק של בזק ויניב סבן / צילום: עזרא לוי

3 אמנות

יד הנדיב-קרן רוטשילד הכריזה על הזוכים בפרס רוטשילד לשנת 2025, ולראשונה נוספה גם קטגוריית אמנויות בה זכתה יסמין גודר, מייסדת להקת המחול המצליחה. בנימוקים לפרס צוין כי הוא מוענק לה "על הישגיה בעיצוב שפה כוריאוגרפית חדשנית, הבוחנת חוויות נפשיות דרך מגע אנושי בין אישי, ועל יצירותיה רבות הממדים". בקטגוריה זו ניתן פרס גם לרביעייה הירושלמית (מוזיקה אומנותית), ופרסים ניתנו גם לפרופ' דרור ורמן, פרופ' ישי רוזן־צבי, פרופ' רן שפיגלר ופרופ' מאיה תמיר.

יסמין גודר / צילום: כפיר זיו

4 מינויים חדשים

גליה באר-גבל מונתה לשותפה-מנהלת של קרן Team8 בניו יורק, ותוביל את ההשקעות בתחום החדשנות הבנקאית.

גליה באר גבל / צילום: רון קדמי

נדיה טרושינה מונתה לסמנכ"לית ביטוח וחתמת ראשית בחברת בססח.

גיל קומר מונה למנהל אגף דאטה סנטר בבזק בינלאומי, וישמש כחבר הנהלה.