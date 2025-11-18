ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
"במשך תקופה ארוכה אני מתעניין בתחום הסייבר": ההשקעה החדשה של עומר אדם

חברת אבטחת הענן Aryon השלימה גיוס של משקיעים אסטרטגיים בהיקף של 4 מיליון דולר, מתוכם מיליון דולר גויסו מהזמר עומר אדם • אלקטרה חתמה עם סמסונג על הסכם הפצה אסטרטגי של עשרות מיליוני שקלים • המחזור השני של האקדמיה למנכ"ליות יוצא לדרך • וגם: בעבר הוא כיהן כמנכ"ל מכבי חיפה, היום הוא מנכ"ל מותג הנעליים טבע נאות • אירועים ומינויים

גלית חתןשירה ספיר 17:16
עומר אדם / צילום: שי פרנקו
עומר אדם / צילום: שי פרנקו

1לצד קרמר ולוקץ': עומר אדם משקיע בחברת סייבר

חברת אבטחת הענן Aryon השלימה גיוס safe uncapped של משקיעים אסטרטגיים (השקעה בתמורה לזכות עתידית לקבלת מניות, ללא תקרת שווי), בהיקף של 4 מיליון דולר. מתוך זה מיליון דולר גויסו מהזמר עומר אדם, שעבורו זוהי השקעת הסייבר סקיוריטי הראשונה.

קרב החלל הראשון כבר מאחורינו. מה צפוי בהמשך?
התרומה החדשה לבתי החולים איכילוב והדסה

"במשך תקופה ארוכה אני מתעניין בתחום הסייבר, ופגשתי הרבה מאוד חברות ויזמים", מספר אדם. "התרשמתי מאוד מהיזמים ומהבשורה של אריון, ואני מאמין שהיא תהיה מהחברות המצליחות בהייטק הישראלי בשנים הקרובות".

לפני כשנה פורסם כי אדם השקיע בבניית חוות שרתים גדולה בסמוך קיבוץ צרעה ליד כביש 38. אז נעשתה ההשקעה על ידי קבוצת ענן, שבה הוא שותף באמצעות חברת PAI שבבעלותו ובבעלות משפחתו.

אריון הוקמה לפני כשנה על ידי אריאל ליטמנוביץ', יאיר לדיז'נסקי ורון ארבל, ועד כה גייסה 13 מיליון דולר. בין משקיעיה נמנות הקרנות ויולה ובלומברג קפיטל, אך גם משקיעים פרטיים כמו שלמה קרמר (צ'ק פוינט, אימפרבה וקאטו נטוורקס), אשת העסקים יסמין לוקץ', אריק ליברזון מייסד פנטרה, היזם הסדרתי איתי בוגנר ועוד.

הפלטפורמה שפיתחה החברה מבוססת, בין היתר, על טכנולוגיות AI לאיסוף מידע שנועד לסייע ביישום גישה פרו-אקטיבית. לדברי ארבל, המשמש כמנכ"ל החברה, "אנחנו גאים בהבעת האמון של עומר אדם, שהוא משקיע פעיל ומעורב משמעותית. בתקופה קצרה הוא הוכיח את עצמו כנכס והביא לנו תועלת רבה".

2אלקטרה מחזקת את הקשרים עם סמסונג

אלקטרה מוצרי צריכה וסמסונג מחממות את היחסים: השתיים חתמו על הסכם הפצה אסטרטגי, שבמסגרתו תפיץ בישראל את מערכות המיזוג של Samsung System, בהיקף שנתי של עשרות מיליוני שקלים. מערכות אלה יימכרו החל מינואר גם בסניפי רשתות החשמל של הקבוצה - מחסני חשמל ושקם אלקטריק.

עד כה הפיצה סמסונג את מערכות המיזוג שלה באמצעות בונן קור ואחים פולק. ואולם, בשנה האחרונה החלה אלקטרה לרכוש ממנה ישירות (ולא באמצעות יבואנית) מכונות כביסה, מקררים ושואבי אבק, וכעת החליטו השתיים להרחיב את השותפות גם לתחום המזגנים.

באלקטרה צריכה מציינים כי המהלך יחזק את מובילות החברה בתחום מערכות המיזוג, ויגדיל את נתח השוק שלה. בתחום מערכות מיזוג ה-VRF (זרימת קירור משתנה, מיועד בעיקר למשרדים ושטחי מסחר גדולים) נתח השוק של אלקטרה עומד על כ-20%, ובחברה מצפים לנתחי שוק דומים גם בהפצת מערכות המיזוג של סמסונג, הודות לעשרות אלפי התחלות בנייה ופרויקטים שבאלקטרה צופים שייחתמו השנה.

מערכות המיזוג של Samsung System / צילום: יח''צ
 מערכות המיזוג של Samsung System / צילום: יח''צ

3ניהול

עולם הסטארט-אפים נחשב גברי יחסית, אולם יש מי שמנסים לשנות זאת ולאזן את התמונה. בימים אלה יוצא לדרך המחזור השני של האקדמיה למנכ"ליות Women - תוכנית הכשרה למנהלות בכירות בסטארט-אפים בתחומי הדיפ־טק, מוביליטי, אנרגיה, AI ועוד.

לפי אורלי גרופר, מייסדת האקדמיה למנכ"ליות, חודשיים בלבד לאחר סיום המחזור הראשון 40% מהבוגרות כבר מכהנות בתפקידי מנכ"ליות, מקימות חברות חדשות או מצטרפות להובלת חברות קיימות, וחלקן כבר יצאו לסבבי גיוס. "המטרה שלנו היא לייצר נבחרת של 100 מנכ"ליות חדשות, לקדם את הדור הבא של הסטארטאפים בישראל ולוודא שהעתיד מותאם גם לנשים", היא מסבירה.

מימין לשמאל: הדר ויינברגר, חמדת שגיא, אורלי גרופר ורונית אשל / צילום: ליאת מנדל
 מימין לשמאל: הדר ויינברגר, חמדת שגיא, אורלי גרופר ורונית אשל / צילום: ליאת מנדל

4מינויים חדשים

אסף בן דב, 57, מונה למנכ"ל מותג הנעליים NAOT (טבע נאות). בעבר כיהן כמנכ"ל המשביר לצרכן וכמנכ"ל מועדון הכדורגל מכבי חיפה, וכן ניהל את חטיבת מוצרי היוקרה של לוריאל ישראל.

אסף בן דב, מונה למנכ''ל מותג הנעליים NAOT (טבע נאות) / צילום: ראובן כהן
 אסף בן דב, מונה למנכ''ל מותג הנעליים NAOT (טבע נאות) / צילום: ראובן כהן

גולן איפרגן, 52, מונה לסמנכ"ל נכסים ומשנה למנכ"ל רבוע כחול נדל"ן.

ורד ברזילי מונתה לסמנכ"לית השיווק של איילון ביטוח ופיננסים. בתפקידה האחרון שימשה כמנהלת שיווק ותקשורת שיווקית בביטוח ישיר.

מספר היום

2.12 מיליארד שקל
שווי המניות שמוכרת בי-קום בחברת התקשורת שבשליטתה, בזק