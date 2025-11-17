קרב החלל הראשון כבר מאחורינו. מה צפוי בהמשך?

ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הסטארט־אפ Moonshot Space נחשף בכנס הדיפנסטק של אלרון ונצ'רס, והמייסד שחר בהירי הציג את עתיד הלוחמה בחלל • ראשי רשת Be טסו לתערוכת הקוסמטיקה Cosmoprof בהונג קונג והשיגו שת"פ חדש • וגם: מי תהיה סמנכ"לית השיווק הגלובלית של הסטארט־אפ הישראלי Dreemz • אירועים ומינויים

גלית חתן 18:49
יו''ר רפאל, ד''ר יובל שטייניץ; יו''ר אלרון ונצ'רס, ליסיה בכר־מנוח; ומנכ''ל אלרון, יניב שניידר / צילום: מקסים דינשטיין
יו''ר רפאל, ד''ר יובל שטייניץ; יו''ר אלרון ונצ'רס, ליסיה בכר־מנוח; ומנכ''ל אלרון, יניב שניידר / צילום: מקסים דינשטיין

1הייטק

קרב החלל הראשון התרחש ביוני האחרון בין ישראל לאיראן, ואין ספק שיהיה לו המשך - כך הסביר שחר בהירי, מייסד שותף של הסטארט-אפ Moonshot Space בכנס הדיפנס טק של אלרון ונצ'רס.

מונשוט ספיייס הוקמה ב־2024 על־ידי בהירי, פרד סימון, ממייסדי Jfrog; והילה חדד־חמלניק, לשעבר מנכ"לית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. החברה מפתחת טכנולוגיה לשיגור מטענים לחלל, המבוססת על מאיץ אלקטרו מגנטי למהירויות היפרסוניות, בתדירות גבוהה ובעלות נמוכה משמעותית לעומת שיגורי החלל הקיימים כיום.

החזון של החברה הוא להיות "הטסלה של החלל", ולבנות שרשרת אספקה שתאפשר גישה מהירה לשיגורים אזרחיים וביטחוניים כאחד. עד כה היא גייסה 4 מיליון דולר, וכעת נמצאת בעיצומו של גיוס נוסף לקראת חשיפת הפיתוח המלא.

לדברי בהירי, "הטיל הבליסטי הראשון ששוגר מאיראן במלחמה סימן את יריית הפתיחה של קרבות החלל. יירוט חץ 3 מחוץ לאטמוספירה סימן את תחילתו של עידן חדש בלוחמה והיווה קרב החלל הראשון בהיסטוריה האנושית. העתיד יוכרע על־ידי מי שיתמחה בעליונות בחלל ויכולות היפרסוניות".

הכנס, שנערך במשרדי שבלת בתל אביב, איחד בין בכירי הצבא והתעשייה לבעלי הון, לדיונים על עתיד הלוחמה ההיפרסונית ולוחמת החלל, ועל המשמעויות הכלכליות שלהן.

בתמונה: יו"ר רפאל, ד"ר יובל שטייניץ; יו"ר אלרון ונצ'רס, ליסיה בכר־מנוח; ומנכ"ל אלרון יניב שניידר.

2קמעונאות

התחרות החזקה בתחום הפארם גורמת לשחקניות לתור אחר מקורות הכנסה חדשים. כחלק מכך, טסו ראשי רשת Be pharm של שופרסל, בראשות המנכ"ל איתן סיידה, לתערוכת הקוסמטיקה Cosmoprof בהונג קונג. התוצאה: שיתוף־‏פעולה עם התעשייה הקוריאנית שמוצריה פופולריים מאוד בישראל. שיתוף־‏הפעולה ייצא לפועל בחודשים הקרובים, עם השקת מתחמי "קוריאן האוס" בחלק מהסניפים.

ראשי רשת Be pharm, בראשות המנכ''ל איתן סיידה, בתערוכת Cosmoprof בהונג קונג / צילום: דוברות Be פארם
 ראשי רשת Be pharm, בראשות המנכ''ל איתן סיידה, בתערוכת Cosmoprof בהונג קונג / צילום: דוברות Be פארם

3מינויים חדשים

ריטה ויניק, שהובילה בטיקטוק את השותפויות בין קריאייטורים למותגים, מצטרפת לסטארט־אפ הישראלי Dreemz כסמנכ"לית השיווק הגלובלית. בימים אלה נמצאת החברה בגיוס הפתוח לציבור, בשיתוף עם אקזיטוואלי. לדברי יובל מנצורה, מנכ"ל ומייסד Dreemz, "הגעתה של ריטה היא הישג גדול לא רק לחברה, אלא לאקו־סיסטם הישראלי שמושך לכאן את הכישרונות הגדולים בעולם. זהו צעד משמעותי בדרך להפוך את Dreemz למובילה עולמית בתחומה".

ריטה ויניק / צילום: פרטי
 ריטה ויניק / צילום: פרטי

גל אסף מונה לסמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה במשרד התקשורת. מאז 2018 עבד באגף התקציבים במשרד האוצר, ובתפקידו האחרון שימש כרכז צוות "ממשל ומיוחדים" (תחום הדיגיטל, מסים, ביטחוניים וסייבר).

מספר היום

100 מיליון דולר

היקף מימוש המניות שלקרן הגידור Thiel Macro של פיטר ת'יל באנבידיה ברבעון השלישי של 2025, כך שכעת אין לה החזקות בחברה