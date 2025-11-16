התרומה החדשה לבתי החולים איכילוב והדסה

1 בלעדי: התרומה החדשה לאיכילוב ולהדסה

המלחמה שניהלה ישראל בשנתיים האחרונות גבתה מרבים מחיר נפשי כבד, שדורש מענה נרחב מגופי הרפואה. תרומה חדשה של איגור טולצ'ינסקי, מייסד ומנכ"ל חברת ההשקעות WorldQuant, נועדה לסייע בכך.

טולצ'ינסקי תורם 5 מיליון שקל לבתי החולים הדסה ואיכילוב לטובת פרויקטים הקשורים להפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD). באיכילוב מדובר במרכז הטיפול החדש ב-PTSD, אסיף, שמשלב טכנולוגיות מתקדמות כדי לספק טיפולים חדשניים לחולים הסובלים מהפרעות פסיכיאטריות מורכבות ועמידות לטיפול. בהדסה מדובר במימון שני חדרי טיפול שקטים וברכישת ציוד חדש במטרה לשלב בין טיפול פיזי לנפשי.

השבוע ביקר טולצ'ינסקי בשני בתי החולים וכן במוסדות נוספים העוסקים בטיפול בטראומה, ולדבריו הוא "נפעם מחוסנה של מדינת ישראל נוכח ריבוי האתגרים עמם היא מתמודדת. משיחות שקיימתי עם חטופים, חיילים, צוותים רפואיים וכוחות ההצלה, ברור שכולם נחושים במשימתם להתמודד עם הטראומה ועם העומס הנפשי שנוצרו בשנתיים האחרונות.

"המחויבות המשותפת שלהם להירפא, לבנות מחדש ולהמשיך לתרום לעתידה של המדינה, היא מרגשת ומעוררת השראה. אני מקווה שאוכל לקחת חלק, ולו קטן, בסיוע להם במסע הזה".

התרומה הנוכחית מצטרפת לתרומות קודמות שהעניק טולצ'ינסקי מאז ה-7 באוקטובר, בהיקף של כ-32 מיליון שקל, לפרויקטים ומיזמים התומכים בחיילים, בפצועים, בחטופים ובבני משפחותיהם, בבתי חולים ועוד.

2 פינטק

נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח את בכירי החברות פאגאיה, איטורו, קרן ויולה וילין לפידות, לשיח על הישגי תעשיית הפינטק בארץ ובעולם, לצד אתגרים כמו רגולציה וכוח-אדם והצורך בהשקעות זרות בענף.

בנוסף, אנשי פאגאיה הציגו לנשיא את מיזם UniStart - תכנית לשיקום שורדי המסיבות, בשיתוף עדן שמואלי ועמותת יוניסטרים.

בתמונה: רונן אסיא, חדוה בר, אבי זאבי, יריב מדר, הנשיא יצחק הרצוג, עומרי בן דוד, אביטל פדרו, יפעת בכור, קרן דנצינגר ועדן שמואל.

רונן אסיא, חדוה בר, אבי זאבי, יריב מדר, הנשיא יצחק הרצוג, עומרי בן דוד, אביטל פדרו, יפעת בכור, קרן דנצינגר ועדן שמואל / צילום: אלעד גוטמן

3 תערוכה

בביתן איל עופר תוצג בקרוב התערוכה "אבטיפוס: האדריכלות של רם כרמי", המציגה את עבודתו רחבת-ההיקף ולעתים שנויה במחלוקת של האדריכל, מאמצע שנות ה-50 ועד מותו ב-2013.

כרמי אחראי לכמה ממבני הציבור הבולטים בישראל, בהם בית המשפט העליון בירושלים, בית אל על והתחנה המרכזית החדשה בתל אביב.

התערוכה תתקיים החל מ-22 בנובמבר. אוצר: פרופ' אדריכל ערן נוימן.

האדריכלות של רם כרמי / צילום: ריצ'רד בריאנט, Arcaid

4 השכלה גבוהה

הפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב קיבלה את הדירוג הגבוה ביותר, "חמישה עלים של מצוינות", בדירוג הבינלאומי השנתי של Eduniversal לשנת 2025, באזור אירו-אסיה.

מדובר בדירוג הבוחן מעל לאלף בתי ספר למינהל עסקים ב-154 מדינות, והבחירה באוניברסיטת תל אביב מציבה אותה בשורה אחת עם 30 הפקולטות המובילות בעולם, ממוסדות כמו הרווארד, MIT, יל, קולומביה, סטנפורד, אינסיאד ועוד.

בתמונה: פרופ' יעל שטיינהרט, דיקנית הפקולטה.

פרופ' יעל שטיינהרט, דיקנית הפקולטה לניהול ע''ש קולר באוניברסיטת תל אביב / צילום: יהב גמליאל

5 מינויים חדשים

רו"ח דוד סבן מונה למנכ"ל החטיבה הקמעונאית של קבוצת גנון, העוסקת בנדל"ן, בקמעונאות ובלוגיסטיקה. בין היתר יעסוק סבן בהיערכות להנפקת רשת זול סטוק שבבעלות הקבוצה.

רו''ח דוד סבן / צילום: סיון פרג'

עידית כהן-ברגר מונתה לסמנכ"לית שיווק ומכירות ב-GoTo, המפתחת טכנולוגיות חכמות לתחבורה אלטרנטיבית. החברה מפעילה בישראל את השירותים GoTo ואוטותל, ובגרמניה את מותג הקטנועים החשמליים emmy.