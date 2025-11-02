"אני חייב שהם יראו דחפור עובד" - כך הסביר ביולי פרופ' שלומי קודש, מנכ"ל בית החולים סורוקה, לאחר פגיעת הטיל האיראני בבית החולים ביוני האחרון, את החשיבות של הבנייה מחדש גם למורל ולחוסן של העובדים בבית החולים. היום (א') הוא קיבל את האישור הרשמי להקצאת תקציב לפרויקט: 360 מיליון שקל מהמדינה ועוד 100 מיליון דולר כתרומה מהפילנתרופ סילבן אדמס, כלומר כ-720 מיליון שקל בסך-הכול. התרומה של אדמס היא הגדולה ביותר לבית החולים מאז הקמתו.

קודש התעקש בשיחה הקודמת בנושא כי שיקום בית החולים חייב לכלול לא רק בנייה מחדש של הבניינים שהרס הטיל, אלא גם קיום, מאוחר מאוד, של ההבטחות הוותיקות של המדינה להרחיב ולמגן את הבניינים המרכזיים של סורוקה. התעקשותו השתלמה, וכעת מגיע התקציב.

בשיחה הקודמת עם גלובס העריך פרופ' קודש כי כדי לבנות מחדש את הבניינים שנהרסו, כך שיהיו גם ממוגנים לפעם הבאה וגם יכללו עוד קומות ממוגנות שהובטחו בעבר, יידרשו כ-960 מיליון שקל.

עוד לפני קבלת התציב הנוכחי, קהילה רחבה של נדבנים מרחבי העולם התאחדה כדי לסייע בשיקום ובבנייה מחדש של סורוקה. קרן משפחת קום הובילה את המאמץ הזה, ולצד תרומה של 50 מיליון דולר, פנתה לחבריה בקריאה להצטרף למען סורוקה והובילה קהילה של קרנות ותורמים שהתגייסו יחד לחיזוק סורוקה. בנוסף התגייסה קרן הלמסלי, שותפה ותיקה של סורוקה במגוון פרויקטים ומצבי חירום לאורך השנים, בתרומה של 15 מיליון דולר. כך, קודש יכול היום להשלים את תוכניתו.

המעלית שעולה לקומה שלא קיימת

באותה שיחה עם פרופ' קודש ביולי, תפוסת בית החולים סורוקה עמדה רק על 80% מהתפוסה הרגילה שלה, בשל חוסר יכולת להשתמש בחלק מהשירותים בנפגעו. חלק מהמאושפזים בבית החולים הצפוף ממילא נמצאו אז במרתפים, בקומות ללא מקלחת או במיטות צמודות זו לזו. מאז, בית החולים כבר החל להתאושש, עוד לפני שניתן תקציב המדינה רשמית ובעיקר על בסיס תקציב של 100 מיליון שקל שהוקצה מיידית לפרויקט על-ידי קופת חולים כללית.

בבית החולים נפגע לגמרי בניין אחד, אותו יש לבנות מאפס, ובניינים נוספים נפגעו באופן שניתן לשקם בלי לבנותם מחדש, וכעת התקציב החדש יאפשר זאת.

בשיחה הקודמת עם גלובס אמר קודש כי "כבר שנים מבטיחים לסורוקה מיגון, וכל פעם אומרים לנו שזה לא הזמן. הבניין שנפגע הוא בן עשרות שנים, ומעולם לא מוגן, למרות החשיפה הגבוהה במיוחד של אזור הדרום לפגיעת הטילים". רק בנס נמנע נזק בנפש, כאשר שעות לפני האירוע פונו החולים והצוותים מהבניין. "לו בית החולים היה ממוגן מלכתחילה, לא היינו במצב הזה עכשיו. אני מביט החוצה מהחלון שלי עכשיו, ועדיין רואה בניין בלי שום ממ"ד", אמר קודש.

סורוקה מלכתחילה פועל בתקצוב חסר ומשרת אוכלוסייה שאתגרי הבריאות שלה הם מלכתחילה קשים יותר, בגלל המצב הסוציו-אקונומי הנמוך יותר באזור ומיעוט החלופות.

"אנחנו שואפים להוסיף כעת שתי קומות ממוגנות לבניין שנבנה כבר לפני 25 שנה עם הכנה לשתי קומות כאלה", אמר פרופ' קודש. "הבניין עומד שנים עם מעליות שאפשר ללחוץ בהן על כפתור קומה 7, אבל יש בהן 5 קומות בפועל. כך שתביני כמה שנים וכמה סבבים עברנו עם 4 מחלקות שיכלו להיות ממוגנות, ולא היו".

קודש נחשב לאחד המועמדים המתאימים לניהול קופת חולים כללית אחרי פרישתו של המנכ"ל הקודם אלי כהן, אולם ככל הידוע הוא לא הגיש את מועמדותו, וזאת בין היתר מתוך אחריות להוציא לפועל את פרויקט השיקום של סורוקה והצעדתו קדימה.

"תרומה שתשנה את פני המרכז הרפואי"

היום אמר קודש כי "אנו מברכים על החלטת הממשלה שהתקבלה היום להקצות תקציב הנדרש לשיקום ולמיגון סורוקה. סורוקה החדש, על צוותיו המסורים והמצויינים, ישלב בין תשתיות מתקדמות, מחקר וחדשנות פורצת דרך כדי להעניק רפואה ברמה הגבוהה ביותר, ובכך יהפוך את הטרגדיה לצמיחה ויבטיח את תקומת הנגב - פיזית ומורלית.

"אני מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולעמיתינו הרבים במשרדי הבריאות והאוצר. אני מודה בשם עובדי סורוקה ותושבי הנגב על התרומה הנדיבה של מר אדמס, שצפויה לשנות את פני המרכז הרפואי לשנים רבות קדימה ותציב אותו בשורה אחת עם המרכזים הרפואיים המובילים בעולם. לצד החלטת הממשלה שותפים למהלך הנהלת קופת חולים כללית, ראש העיר באר שבע וקהילה של תורמים בארץ ובעולם, שנרתמו יחד למימוש החזון של המרכז הרפואי ולהבטיח את תקומתו ואת עתידו של הנגב".

מקופת חולים כללית נמסר כי כדי להבטיח את חוזקו וחדשנותו של סורוקה בטווח הארוך, גובשה תוכנית אסטרטגית מקיפה, מעבר לשיקום המבנים. "תרומתו האסטרטגית של מר אדמס תכלול 50 מיליון דולר לשיקום הפיזי של בית החולים ו-50 מיליון דולר נוספים לתמיכה בטרנספורמציה צופת פני העתיד של סורוקה, שתחזק את שירותי הבריאות האזוריים ותקדם את החזון של דור המייסדים של מדינת ישראל לנגב פורח ומשגשג", נכתב בהודעה.

אדמס: "סורוקה יהווה מגדלור של רפואה"

סילבן אדמס, אחד מהפילנתרופים היהודים הבולטים ביותר, משמש כנשיא אזור ישראל של הקונגרס היהודי העולמי ונבחר על-ידי מגזין "טיימס" ברשימת 100 הפילנתרופים המשפיעים בעולם. אדמס מוכר כתורם מרכזי בתחומי הרפואה, מחקר, ספורט, תרבות והסברה, ומוביל יוזמות שמטרתן לחזק את מעמדה הגלובלי של המדינה.

הקשר החם של סורוקה עם אדמס נוצר לאחר פגיעת הטיל האיראני בבית החולים, כאשר התבררו הנזק העצום שספג המרכז הרפואי והצרכים המידיים והעתידיים לשיקומו והתחדשותו.

אדמס מסר היום: "זהו כבוד גדול עבורי להכריז על תרומה של 100 מיליון דולר לבית החולים סורוקה, כדי לבנות ולעצב מחדש את בית החולים כמרכז רפואי מתקדם מהשורה הראשונה, נכס לאומי לנגב ולמדינת ישראל כולה. סורוקה יהווה מגדלור של רפואה, קידמה ושלום.

"אני מעניק תרומה זו כיהודי גאה מאד וכישראלי שאוהב את מדינתו בכל ליבו ונשמתו. מחויבות זו היא חלק מחזון רחב יותר שמנחה את פעילותי הפילנתרופית: לחזק את מעמדה הגלובלי של המדינה ולהשקיע באנשים ובמקומות שמגלמים את עתיד המצוינות שלנו.

"משימתו הקדושה של סורוקה פשוטה: להציל חיים ולטפל בבני אדם. אני מודה לצוותים הגיבורים של סורוקה, שהמשיכו לפעול במקצועיות ובמסירות תחת מטחי טילים. אתם מייצגים את ישראל במיטבה".

ד"ר איתן וירטהיים, מנכ"ל קופת חולים כללית, מסר: "מרגע פגיעת הטיל, כללית וסורוקה פעלו בכל דרך להחזרת בית החולים לתפקוד. אנו מברכים על החלטת הממשלה שתביא לשיקום הפגיעה הקשה ולחיזוק בית החולים לשנים הבאות, לאור האתגרים הרבים העומדים לפניו בשגרה ובחירום".

רוביק דנילוביץ', ראש העיר באר שבע, מסר: "מדובר בהחלטת ממשלה משמעותית לעתידו של סורוקה ולמערכת הבריאות בנגב. ברכות לידידי היקר ושותפי, מנהל סורוקה פרופ' קודש, על החזון והשותפות. בעקבות זעקתנו, אנו שמחים שממשלת ישראל אישרה את הקמת הבניין החדש שיביא בשורה גדולה".