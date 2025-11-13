1 בלעדי: כמה שילם ליאור סושרד על דירה בפרויקט שהוא מקדם בשדה דב?

המנטליסט ליאור סושרד רכש דירת 3 חדרים בקומה ה־18 במגדל הראשי של פרויקט אוטופיה מבית קבוצת נחמיאס - שעבורה הוא משמש כפרזנטור - כך נודע לגלובס. הפרויקט נמצא במתחם שדה דב בתל אביב, והדירה מתפרסת על פני כ־88 מ"ר עם מרפסת של כ־10 מ"ר. לפי הערכות, סושרד שילם עליה כ־7 מיליון שקל.

הדמיה של פרויקט אוטופיה / הדמיה: ויופוינט

הרכישה בוצעה שלא כחלק מההתקשרות של סושרד עם הקבוצה, ובהתחשב בעובדה שמדובר בשלושה חדרים בלבד ניתן להניח כי היא מיועדת להשקעה. נציין כי דירות דומות אחרות בפרויקט נמכרו במחיר הגבוה מזה בכמה מאות אלפי שקלים.

פרויקט אוטופיה נבנה על שטח של 5 דונם, כולל 337 דירות וצפוי להתאכלס בעוד כארבע שנים. הוא כולל דירות בנות 2 עד 5 חדרים, לצד מיני-פנטהאוזים ופנטהאוזים, והמחירים עומדים על 5-30 מיליון שקל, בהתאם לקומה, גודל הדירה והחשיפה לנוף הים. על התכנון הופקד האדריכל אבנר ישר, ובין היתר יהיו במתחם בריכת שחייה, חדר כושר, מתחם ג'ימבורי, חדרי יוגה ופילאטיס, סאונה ועוד.

ביולי האחרון פרסמנו כי התחרות האגרסיבית על שיווק הדירות בשדה דב הובילה את הקבוצה של קלוד נחמיאס "להתחמש" בסושרד כפרזנטור, בעסקה לשלוש שנים. ההשקעה הכוללת במהלך המיתוגי והשיווקי עומדת על 5 מיליון שקל.

2 הקרן הקנדית שרוצה להקים מפעל שבבים באשקלון בהשקעה של 5 מיליארד שקל

לראשונה מאז החלטתה של אינטל להקים קומפלקס מפעלים בקרית גת לפני כעשרים שנה, מתוכננת הקמתו של מפעל שבבים חדש בישראל, הפעם באשקלון. את התוכנית יוזמת חברת השקעות הדיפנס-טק הקנדית עוז (Awz) של ירון אשכנזי, בה משמשים כיועצים גם הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי, המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך וראש-ממשלת קנדה לשעבר סטיבן הרפר.

מימין: מייסד ומנכ''ל קבוצת AWZ ירון אשכנזי, שר הכלכלה ניר ברקת, ראש עיריית אשקלון תומר גלאם ומנכ''ל משרד הכלכלה מוטי גמיש / צילום: שלומי אמסלם

מדובר בתוכנית גרנדיוזית, שסך ההשקעה הכולל בה עשוי להגיע ל־40 מיליארד שקל, עבור הקמת קריה הכוללת מרכזי מחקר ופיתוח, מפעל ייצור פרוסות סיליקון, וכן מפעל הרכבה, בדיקה ואריזה - שישתרע על פני שטח כולל של 70 אלף מ"ר באזור התעשייה של אשקלון, ויעסיק 350 איש, מהם 150 אנשי מחקר ופיתוח. הקמת המפעל נמצאת רק בראשיתה, ולפי ההערכה הקרן נמצאת בשלב גיוס הון לרכישת הקרקע, כ-70 אלף מטר באזור התעשייה אשקלון.

על פי הודעת Awz, ההשקעה המיידית תגיע ל-5 מיליארד שקל, בשיתוף עם משרד הכלכלה והתעשייה, עיריית אשקלון, משרד האוצר, מפא"ת, רשות מקרקעי ישראל ורשות החדשנות.

3 תיירות

בתחילת 2026 ייפתח בזכרון יעקב המלון החדש מבית רשת גורדוניה של גדי פריבר, בהשקעה של כ־200 מיליון שקל. המלון יכלול 142 חדרי אירוח, מתוכם 24 סוויטות, והוא נבנה על קרקע בבעלותו של יזם הנדל"ן עודד תוג'מן, בעלי מתחם הקניות "מול החוף וילג'" בחדרה וחברת אמירי זכרון יעקב.

גדי פריבר ועודד תוג'מן / צילום: יקיר מלכה עבור פוקו לוקו צלמים

השבוע נערך אירוע סיום כתיבת ספר תורה והכנסתו לבית הכנסת של המלון, שבו לקחו חלק בין היתר שר התיירות חיים כץ, השרים לשעבר משה כחלון ויפעת שאשא-ביטון, ראש המועצה אלי אבוטבול, מנכ"ל ובעלי אשת טורס אפרים קרמר, אנשי העסקים מיכאל מירילשווילי, שאול זילברשטיין ואהרון פרנקל, מנכ"ל קניוני מליסרון לשעבר משה רוזנבלום, מנכ"ל שיכון ובינוי לשעבר תמיר דגן ועוד.

4 ישראל מתגייסת

השבוע התקיים ההאקתון השיקומי השנתי של עמותת Restart, שבמסגרתו הוצגו פתרונות טכנולוגיים לשיקום של כ־20 פצועי ופצועות צה"ל, שפותחו על ידי מהנדסים, מעצבים ומפתחים מהחברות המובילות במשק, בהן רפאל, אלביט, איטורו וסטרטסיס.

מאז 2016, מדי שנה נבנים במסגרת ההאקתון עשרות פרויקטים, ממנשאים מותאמים לפצועים קטועי גפיים, דרך מערכות שליטה חכמות לכיסאות גלגלים ועד אביזרי ספורט המאפשרים חזרה לטיפוס, גלישה, ריצה, רכיבה ושחייה.

פיתוח של אלביט עבור פצוע חובב צלילה שאיבד את עינו / צילום: Restart

"אלפי פצועים עוברים תהליכי שיקום ארוכים וסיזיפיים. בשלב מסוים, כשהרפואה מסיימת את חלקה, זה הרגע שבו החברה הישראלית נכנסת לתמונה ומלווה אותם במסע", מסביר נועם דדון, מנכ"ל עמותת Restart. "בהאקתון אנחנו רואים איך מיטב המוחות והלבבות בתעשייה, דרך פיתוח טכנולוגיה מותאמת אישית, מייצרים את תחושת המסוגלות ומחזירים את הניצוץ לעיניים".