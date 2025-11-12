1 למה ג'ון קליז ביטל את הופעותיו בישראל

הקומיקאי הבריטי ג'ון קליז החליט השבוע לבטל את סבב ההופעות שלו בישראל, שתוכנן בין 26 בנובמבר ל-1 בדצמבר. חבר "מונטי פייתון" הבטיח לקבוע מועד חדש, אך בישראל טוענים כי הביטול נובע מכניעה ללחץ פרו פלסטיני.

בהודעה שנשלחה לרוכשי הכרטיסים מטעם אלון יוריק הפקות נכתב כי "צר לנו שג'ון קליז נכנע לאיומים מצד ארגוני ה-BDS, וזאת לאחר שהכרטיסים להופעותיו אזלו כבר זמן רב". מדובר היה בארבע הופעות, שלוש בתל אביב ואחת בירושלים.

בהצהרה שפרסם בחשבון ה־X שלו הסביר קליז כי ההחלטה התקבלה מסיבות ביטחוניות. "להבדיל מהטענות שפרסמה חברת ההפקות - ושצוטטו לאחר מכן - אני נאלץ לדחות את המופעים שלי בישראל שתוכננו להמשך החודש, בעקבות עצות שקיבלתי בנושא ביטחון. בגיל 86 זה, כמובן, הדבר החשוב ביותר", כתב קליז.

קליז הבטיח כי יתאם מועד חדש, וכי יופיע אף ללא כל תשלום. "אני רוחש חיבה עצומה לקהל הישראלי, ומביע את התנצלותי הכנה בפני כל מי שרכש כרטיסים", ציין.

יש לציין כי קליז כבר דחה בעבר את ביקורו בישראל, עקב המלחמה עם איראן ביוני האחרון. אך הפעם רבים סבורים כי הוא נכנע ללחץ ה-BDS, משום שבימים האחרונים שיתף בחשבון ה-X תכנים המבקרים את ישראל.

2 נדל"ן

חברת מליסרון ואפי נכסים של ביג השיקו מרכז מבקרים לקראת שיווק יחידות הדיור בפרויקט לנדמרק בשרונה תל אביב. מדובר במגדל B של הפרויקט, הכולל 116 דירות החל מהקומה ה-32 ועד קומה 42. מגדל A כבר אוכלס במסחר ומשרדים, בין היתר של מטא, ורוב מגדל B אמור לכלול גם הוא משרדים. בתמונה מימין לשמאל: צחי דידי, אופיר שריד, ליאורה עופר ואבי ברזילי.

צחי דידי, אופיר שריד, ליאורה עופר ואבי ברזילי / צילום: ענבל מרמרי

3 פרסום

תחרות הקריאייטיב העצמאית גרנות תציין בדצמבר הקרוב חמש שנים להיווסדה, כשהפעם צפויים לקחת בה חלק כל משרדי הפרסום הבולטים בישראל, למעט מקאן ת"א. התחרות, שייסד איש הפרסום מירן פחמן, כוללת כ-15 קטגוריות, בהן כמה חדשות - כמו חווית מותג ושימוש ב־AI. ההגשות הן עד ה-30 בנובמבר.

תחרות הקריאייטיב העצמאית גרנות / צילום: יח''צ