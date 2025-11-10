1 פחות משנה אחרי המינוי הקודם: טירת צבי ממנה מנכ"ל חדש | בלעדי

דירקטוריון טירת צבי, בראשות גדי קוניא, יו"ר החברה ומנכ"ל קבוצת תנובה, ממנה את מוטי ארושס למנכ"ל, והוא ייכנס לתפקידו בשבוע הבא. בפברואר האחרון מונה לתפקיד זאב בכר, אולם בהחלטה משותפת עם החברה הוחלט כבר באוגוסט שיסיים את תפקידו. בשלושת החודשים שחלפו מאז שימש המנכ"ל הוותיק לשעבר עקיבא פולק (19 שנים עד להגעת בכר) כממלא-מקום זמני. כעת כאמור נבחר מנכ"ל חדש.

ארושס, 57, שימש בין היתר כסמנכ"ל התפעול בקבוצת אינפיניה - ממנה הגיע גם קוניא, לפני שנתיים וחצי. קודם לכן כיהן ארושס כסמנכ"ל שרשרת האספקה של גלידות נסטלה-אסם, ניהל את מחלבת תל יוסף ואת מרלו"ג דרום של תנובה, וגם שימש כמנהל מפעל גלידות בן אנד ג'ריס.

מפעל טירת צבי, שבשותפות תנובה וקיבוץ טירת צבי שבעמק בית שאן, מתמקד בתחום מעדני הבשר. החברה היא חלק מקבוצת תנובה, שכוללת בין היתר את מעדנות, מאמא עוף, סנפרוסט ועוד. באפריל האחרון החלה החברה בהליך להנפקה, וצוין כי זו לא תצא לדרך לפני 2026. החברה נמצאת בבעלות החברה הממשלתית הסינית ברייטפוד (77%) וארגוני הקניות של הקיבוצים (23%).

לדברי קוניא, "אני בטוח שניסיונו הרב של מוטי בהובלת תהליכים תפעוליים מורכבים, בשיפור, במצוינות ובניהול צוותים גדולים יתרום משמעותית להמשך צמיחתה של החברה".

הגיוס הרחב למילואים מאז פרוץ המלחמה חייב מעסיקים להקדיש מחשבה מיוחדת על עובדיהם שבחזית, ולגבש נהלים חדשים. ארגונים רבים קמו במטרה לסייע למילואימניקים, וכעת משיקה היזמת יסמין לוקץ' גוף חדש בשם "תו מילואים", לצורך שיתוף-פעולה בין המגזר העסקי לארגונים הללו.

יסמין לוקץ' / צילום: פרטי

במסגרת הפעילות הראשונה הושק תו הוקרה למעסיקים התומכים בעובדיהם המשרתים, המבוסס על קריטריונים כמו העסקה ויציבות, תרבות ארגונית, הוקרה ורווחה.

באירוע לקחו חלק, בין היתר, מנכ"ל מיקרוסופט אלון חיימוביץ', מנכ"ל אסם נסטלה אבי בן אסאייג, מנכ"ל בזק ניר דוד, מנכ"ל בנק הפועלים ידין ענתבי, מנכ"ל בנק מזרחי טפחות משה לארי, מנכ"ל קבוצת חיפה מוטי לוין ועוד.

לדברי לוקץ', "בשנתיים האחרונות, הן המשק הישראלי והן המילואימניקים שנלחמים בחזית או תומכים מהעורף נאלצים להתמודד עם אתגרים שלא ידעו קודם. האחריות על מתן מענה לאתגרים אלה נופלת על המגזר העסקי, שבעצמו חווה אתגרים ומורכבויות בהקשר הזה, ובעיקר על הממשלה - שנדרשת לעבור משיח על הטבות זמניות, לעיגון זכויות למען אלה שנושאים בנטל הביטחוני והכלכלי. הצעד הראשון הוא יצירת 'תו מילואים'".

בין הגופים שכבר אימצו את עקרונות התו נמנים בנק הפועלים, לאומי, מזרחי טפחות, דלק מוטורס, שטראוס, פוקס, פתאל, כאל, מיטב, קפה קפה ואלטשולר שחם.

מלון מטיילים מטולה ייפתח מחדש בהשקעה של כ-3 מיליון שקל, לאחר שניזוק במלחמת "חרבות ברזל" והיה סגור במשך כשנתיים. המלון ממוקם במבנה היסטורי בן 100 שנים ברחוב הראשי של המושבה, שנפגע גם הוא ונזקק לשיפוץ - מה שהוביל לדברי הבעלים להתנהלות ארוכה מול מס רכוש ולעבודות שיקום מורכבות. המלון כולל 27 חדרים, והוא ייפתח לאירוח החל מ-14.12.25.

מלון מטיילים מטולה / צילום: איה בן עזרי

ספיר איפרגן, 35, שכיהנה עד לפני חצי שנה כרכזת התחבורה במשרד האוצר והייתה אחראית גם על ענף התעופה, מונתה לסמנכ"לית המסחר בארקיע. כעת כוללת הנהלת חברת התעופה 4 סמנכ"ליות בכירות. במסגרת תפקידה תוביל איפרגן, שנכללה השנה ברשימת "40 עד 40" של גלובס, את תחומי ההכנסות, רשת היעדים והפעילות המסחרית והסיטונאית.

ספיר איפרגן / צילום: יונתן בלום