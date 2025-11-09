הנהלת "ידיעות אחרונות" הודיעה לעובדי רשת המקומונים שלה, mynet, על ההחלטה לסגור את הפעילות עד סוף השנה. ב"ידיעות" ניסו עד כה לשמור על פעילות המקומונים, אך כעת הוחלט לבצע את הקיצוץ, בהובלת המנכ"לית ענבל סימנטוב-חביב.

היום (א') נערכה שיחה עם עובדי המקומונים במערכת בראשון לציון. על-פי ההערכות, מדובר בכמה עשרות עובדים שיושפעו מהמהלך, ובהם כ-30 עיתונאים. לפי גורמים הבקיאים בפרטים, נאמר כי כלל העובדים יפוטרו, אך טרם ברור אם ייטמעו בתוך המערכת הגדולה של "ידיעות".

גורמים בשוק מסרו לגלובס כי מדובר בפגיעה קשה בפריפריה. לדבריהם, מקומונים רבים הפסיקו את עבודתם במהלך המלחמה, ומעטים מהם חזרו. רשת "ידיעות תקשורת" היא רשת המקומונים האחרונה שנותרה פעילה, ודרכה סוקרו סוגיות מקומיות רבות בפריפריה - נושאים שככל הנראה לא היו זוכים לחשיפה תקשורתית אלמלא קיומם של המקומונים. התקשורת הארצית, אומרים אותם גורמים, פחות עוסקת בסוגיות מקומיות, ולכן הסגירה הזו נתפסת כ"שריד האחרון של סיקור הפריפריה".

ארגון העיתונאים מסר בתגובה: "הכרזנו על סכסוך עבודה, ונקיים אסיפה כדי להתייעץ עם העובדים בידיעות תקשורת. אנו נקיים בהקדם משא-ומתן עם הנהלת 'ידיעות' במטרה לקלוט בקבוצה כמה שיותר מהעובדים המפוטרים ולדאוג לתנאי פרישה מטיבים לעובדים שלא נקלטו".

מ"ידיעות אחרונות" לא נמסרה תגובה.