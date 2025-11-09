ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום "ידיעות אחרונות" סוגרת את mynet – עשרות עובדים יפוטרו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ידיעות אחרונות

"ידיעות אחרונות" סוגרת את רשת המקומונים mynet – עשרות עובדים יפוטרו

הנהלת "ידיעות אחרונות" הודיעה על סגירת פעילות רשת המקומונים שלה, mynet, עד סוף השנה • מהלך זה צפוי להביא לפיטורי עשרות עובדים, בהם כ-30 עיתונאים • בשוק מזהירים מפגיעה קשה בסיקור הפריפריה, שנשען עד כה כמעט בלעדית על רשת המקומונים של הקבוצה • ארגון העיתונאים הכריז על סכסוך עבודה ונערך למו"מ עם ההנהלה

נבו טרבלסי 09.11.2025
דוכן עיתונים של ''ידיעות אחרונות'' בתל אביב / צילום: Shutterstock, Jose HERNANDEZ Camera 51
דוכן עיתונים של ''ידיעות אחרונות'' בתל אביב / צילום: Shutterstock, Jose HERNANDEZ Camera 51

הנהלת "ידיעות אחרונות" הודיעה לעובדי רשת המקומונים שלה, mynet, על ההחלטה לסגור את הפעילות עד סוף השנה. ב"ידיעות" ניסו עד כה לשמור על פעילות המקומונים, אך כעת הוחלט לבצע את הקיצוץ, בהובלת המנכ"לית ענבל סימנטוב-חביב.

איזו ועדה תטפל? השאלה שתקבע את גורל רפורמת השידורים
לוינסון הודיע על עזיבת "הארץ"; העיתון: הוחלט לסיים את עבודתו

היום (א') נערכה שיחה עם עובדי המקומונים במערכת בראשון לציון. על-פי ההערכות, מדובר בכמה עשרות עובדים שיושפעו מהמהלך, ובהם כ-30 עיתונאים. לפי גורמים הבקיאים בפרטים, נאמר כי כלל העובדים יפוטרו, אך טרם ברור אם ייטמעו בתוך המערכת הגדולה של "ידיעות".

גורמים בשוק מסרו לגלובס כי מדובר בפגיעה קשה בפריפריה. לדבריהם, מקומונים רבים הפסיקו את עבודתם במהלך המלחמה, ומעטים מהם חזרו. רשת "ידיעות תקשורת" היא רשת המקומונים האחרונה שנותרה פעילה, ודרכה סוקרו סוגיות מקומיות רבות בפריפריה - נושאים שככל הנראה לא היו זוכים לחשיפה תקשורתית אלמלא קיומם של המקומונים. התקשורת הארצית, אומרים אותם גורמים, פחות עוסקת בסוגיות מקומיות, ולכן הסגירה הזו נתפסת כ"שריד האחרון של סיקור הפריפריה".

ארגון העיתונאים מסר בתגובה: "הכרזנו על סכסוך עבודה, ונקיים אסיפה כדי להתייעץ עם העובדים בידיעות תקשורת. אנו נקיים בהקדם משא-ומתן עם הנהלת 'ידיעות' במטרה לקלוט בקבוצה כמה שיותר מהעובדים המפוטרים ולדאוג לתנאי פרישה מטיבים לעובדים שלא נקלטו".

מ"ידיעות אחרונות" לא נמסרה תגובה.