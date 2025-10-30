הפרשן המדיני של "הארץ" חיים לוינסון הודיע על עזיבת העיתון

חיים לוינסון, הפרשן המדיני של "הארץ", הודיעה בחשבון ה-X שלו על עזיבת תפקידו בעיתון. לדבריו, הוא עוזב בשל מאיסה וחוסר התרגשות מהעשייה העיתונאית.

"בשנה האחרונה לקחתי על עצמי להיות הפרשן המדיני של העיתון, מתוך תקווה למצוא בתוכי את חדוות העשייה העיתונאית שהייתה בי פעם, וחשתי שקצת אבדה. השנה הזו הייתה מרתקת. המשא-ומתן לשלום, עסקאות החטופים, דרמות בינלאומיות. נהנתי לכתוב, אבל לאחר הרבה מחשבות עם עצמי, אני גם נאלץ להודות: 25 שנה חלפו מאז נכנסתי בשערי המקומון, ומלאכת הכתיבה היומיומית כבר לא מדברת אליי כמו שהייתה. פעם הייתי מחכה למוכר העיתונים שיבוא למכולת. תייקתי כל מילה שכתבתי", כתב לוינסון.

"לפני כמה שנים כיביתי את הפושים, והשארתי רק את הפושים על שמי. ומתישהו, גם את זה הפסקתי. כשהבחנתי שאני כבר לא כועס על המערכת כשהם מתמהמהים בעריכתי, ולא מחכה ליד המסך לראות שמה שכתבתי התפרסם, הבנתי שזה הזמן להמשיך הלאה. יבואו אחרים מוכשרים ממני", הוסיף.

בקיץ של לפני 17 שנים, שקרסו כל כלכלות המערב במשבר הסאב-פריים, קרא לי מורי ורבי בעיתונות, אבי זילברברג, ואמר לי ש"הארץ" הולך לעבור מהפכה. הגיע עורך חדש, דב אלפון, עם רוח אחרת, שרוצה להפוך את העיתון להישגי ואגרסיבי יותר. הישגי ואגרסיבי (כנראה אגרסיבי מדי). זה אני. אז באתי. בהתחלה… pic.twitter.com/KbHBk0E6pX - Chaim Levinson (@chaimlevinson) October 30, 2025

לפי שעה לא ברור מה לוינסון מתכנן להמשך, ואף השתתפותו בתוכנית "אופירה ולוינסון" יחד עם אופירה אסייג צפויה להימשך כרגיל. לוינסון הגיש תוכניות רדיו שונות, בין היתר בתחנת הרדיו 103FM ומוקדם יותר בגלי צה"ל יחד עם אראל סג"ל.

בפוסט ב-X כתב לוינסון כי לפני 17 שנה, "שקרסו כל כלכלות המערב במשבר הסאב-פריים, קרא לי מורי ורבי בעיתונות, אבי זילברברג, ואמר לי ש'הארץ' הולך לעבור מהפכה. הגיע עורך חדש, דב אלפון, עם רוח אחרת, שרוצה להפוך את העיתון להישגי ואגרסיבי יותר. הישגי ואגרסיבי (כנראה אגרסיבי מדי). זה אני. אז באתי. בהתחלה בתפקיד מינהלתי שכשלתי בו כישלון טוטלי. ואז כתב שטחים, ואז פוליטי, ואז טור, וכעת פרשן מדיני".

"לעבוד ב'הארץ' זה עיטור גבורה על החזה"

לוינסון הצטרף ל"הארץ" בשנת 2008 כרכז כתבים, ושנה לאחר מכן עבר לתחום הסיקור - בתחילה ככתב לענייני התנחלויות ולאחר מכן ככתב פוליטי. "אין משהו בחיים שלי שעשיתי 17 שנים ברצף. בהתחלה עוד הייתי סופר. אני כבר ב'הארץ' יותר מהחברה שהייתה לי הכי הרבה זמן. אני ב'הארץ' יותר שנים מששרדתי בישיבה. ב-2012, בעת השביתה הגדולה על הקיצוצים, לא דמיינתי שב-2025 אני עוד אעבוד ב'הארץ', ושיהיה דבר כזה שנקרא 'פרינט', אבל לשמחתי טעיתי בשתי הדברים. אפילו התערבתי פעם שבשנת המאה, בשביל הגימיק והמיתוג, יסגרו את הפרינט. שמח שהפסדתי".

בדבריו, לוינסון החמיא לעיתון "הארץ" על עבודתו העיתונאית. "העיתון שרד משברים כלכליים ופוליטיים, והוא אחד מכלי התקשורת החשובים בעולם. המנוע של היקום הליברלי בישראל, כל יום מלחמות בשוחות באלף חזיתות נגד הברית הקלפטוקרטית-חרדלי"ת-כהניסטית שרוצה לחסל את ישראל הדמוקרטיה המערבית המשגשגת.

"היה לי את הכבוד לעבוד בעיתון הזה, להיות פסיק במאמץ. בכל מקום שאני הולך, אני קודם כל מציג את עצמי 'הארץ'. זה עיטור הגבורה על החזה. נהנתי מכל רגע ככתב שטחים. סבלתי מכל רגע ככתב פוליטי הטעות הכי קשה שעשיתי בחיים, יותר מלרוץ מרתון. יום יבוא ואכתוב גם בהרחבה על השנים האחרונות".

לוינסון כתב שהוא בחר להמשיך הלאה. "תמיד אמרתי לעמיתיי, 'מהפרינט כבר לא נצא לפנסיה. מתישהו זה ייגמר. יום יבוא, ולא נהיה כאן'. זה הזמן שלי להיגמר. לכתוב בעיתון היה החלום הכי גדול שלי. אבל יש לי חלומות נוספים, בעיקר בתחום הכתיבה. אני 'בומר' - מאמין במילים, לא באימוג'ים. תיאלצו להמשיך לסבול אותי על המסך - ובעוד מקומות שיבואו".