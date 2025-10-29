המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד ד"ר גיל לימון ועו"ד אביטל סומפולינסקי, שלחו מכתב ליועצת המשפטית למערכת הביטחון, עו"ד הילה ארליך, וטענו כי "עבודת הוועדה לבחינת פעילות גלי צה"ל מעלה חשש מפני התערבות פוליטית בשידור הציבורי ומעוררת שאלות ביחס לפגיעה בחופש הביטוי והעיתונות".

במכתב צוין כי נשלח בעבר מכתב עם התייחסויות שונות בעניין הקמת הוועדה. "במענה שנשלח וכן בהתכתבויות עוקבות, השבת לטענות השונות, הן בהיבטי ניגוד עניינים והן בהיבטי זיקה פוליטית של חלק מחברי הוועדה".

הוועדה לבחינת המשך פעילותה של גלי צה"ל הגישה אתמול (ג') לשר הביטחון ישראל כ"ץ את המלצותיה, הכוללת שתי חלופות: סגירת גלי צה"ל או סגירת מחלקת החדשות בתחנה. השר כ"ץ לא פרסם את עמדתו ואת החלטתו, אך הגשת ההמלצות נעשתה בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, שם ביקשו להמתין עם הגשת ההמלצות עד לבחינת ניגודי העניינים והקשיים המשפטיים שעלו לגבי הוועדה.

"קשיים משפטיים משמעותיים"

לפי ד"ר לימון ועו"ד סומפולינסקי, "הוועדה סיימה את עבודתה והגישה את המלצותיה לשר הביטחון אתמול. ככל שבכוונת השר לקדם החלטת ממשלה המבוססת על המלצות הוועדה, נדרש בשלב ראשון, ובטרם קידום הנושא, לקיים דיון ולהתייחס לקשיים המשפטיים המשמעותיים מבחינה חוקית. זאת, בפרט בראי השאלות כבדות-המשקל המתעוררות בכל הנוגע לחופש הביטוי והעיתונות ונושאים אחרים שמקדמת הממשלה בעת הזו, אשר משפיעים על תחום התקשורת והעיתונות בישראל". לכן, בייעוץ המשפטי לממשלה דורשים להביא את הדברים בפני שר הביטחון בדחיפות.

במכתב אף פורט כי "הנושא שבנדון מערב שאלות כבדות-משקל בכל הנוגע לחופש הביטוי ולחופש העיתונות, כמו גם חשש מפני התערבות פוליטית בשידור ציבורי. נזכיר כי לפי פרסומים בתקשורת, בישיבת ממשלה אמר ראש הממשלה, אגב דיון בתאגיד השידור הציבורי, כי פנה לשר הביטחון ולשר התקשרות כדי שיבחנו לעומק את נושא גלי צה"ל, שכן התחנה אינה נדרשת. כמו כן, בהודעה לתקשורת שפורסמה על-ידי לשכת שר הביטחון עם הקמת הוועדה, הודיע כבר השר כי בכוונתו לבצע שינויים משמעותיים 'לאחר קבלת המלצות הוועדה'".

"כל אלה, בשילוב עם קשיים הכרוכים בהקמת הוועדה - פרק הזמן הקצר שחלף מאז סיימה את עבודתה ועדה מייעצת מקצועית קודמת שעסקה בנושא, אשר בראשה עמד מנכ"ל משרד הביטחון דאז, והיו חברים בה גורמי מקצועי וייעוץ משפטי, בצד נציגי ציבור, ואשר גיבשה המלצות; היעדרם גל גורמי מקצוע ממשלתיים מבין חברי הוועדה הנוכחית; עזיבתו של יו"ר הוועדה בעיצומה של עבודתה, על רקע חשש מפני ניגוד עניינים; והעובדה ששניים מחברי הוועדה הם בעלי זיקה פוליטית למפלגת הליכוד, אחד מהם משמש גם מזכיר הוועדה - מעוררים קושי משמעותי", נכתב.