הוועדה המייעצת לבחינת פעילות תחנת גלי צה"ל, שמונתה באוגוסט האחרון, מסרה את המלצותיה לשר הביטחון ישראל כ"ץ אחרי מספר שבועות שהתכנסה ופגשה גורמים רבים. לפי הודעת שר הביטחון, השר צפוי ללמוד "לעומק את המלצות הוועדה ויודיע על החלטתו בנושא בקרוב".

ממידע שהגיע לגלובס עולה כי לשר הוצגו שתי חלופות: סגירת התחנה או טיפול רק במחלקת האקטואליה, עד כדי סגירתה. עוד נודע לגלובס כי לפני הצגת ההמלצות לשר, נקבע כי יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד יגיע ביום ראשון הקרוב לתחנת גלי צה"ל כדי להיפגש עם העובדים. כבר באירוע התמיכה שהתקיים בחודש שעבר נמסר על ידי מאיר בן הרוש, יו"ר ארגון עובדי צה"ל, שעובדי הארגון עומדים מאחורי גלי צה"ל, ואף אמר שההסתדרות נתנו להם הבטחה שיעמדו מאחורי גלי צה"ל במאבק הזה.

"עיסוק באקטואליה תחת צה"ל הוא צלם בהיכל"

הוועדה, בראשות ד"ר דליה זליקוביץ, כללה מספר חברים: דורון כהן, יונתן בן חמו, שרה העצני כהן ואלעד מלכא, המשמש גם כמזכיר הוועדה. נזכיר כי נרשמה ביקורת ציבורית על חברי הוועדה בשל השיוך הפוליטי שלהם וחוסר הניסיון בתקשורת.

מסמך ההמלצות שהוגש לשר הביטחון ישראל כ"ץ והגיע לידי גלובס, נפתח בפסקה שקוראת למחלקת החדשות של גלי צה"ל "צלם בהיכל"."העיסוק באקטואליה הוא ליבו של חופש הביטוי וחופש העיתונות", נכתב במסמך. "חופש העיתונות אינו רק החופש להביא מידע ועובדות אלא החופש להביא ביקורת ובמיוחד חשיפת מידע וביקורת על השלטון.

"על מנת להשפיע על סדר היום, על הביקורת להיות מעוררת דיון, מאתגרת, חדה ואף מתריסה. צה"ל כצבא העם הוא מושא לאהבתו של הציבור, נוגע ברגשות העזים ביותר ונתפס כקונצנזוס לאומי. צה"ל שייך לכולם, לחיילים, לחיילי המילואים והקבע, למשפחות, לפצועי צה"ל, למשפחות השכולות ולציבור הישראלי כולו. עיסוק באקטואליה תחת הכתר של צבא ההגנה לישראל, כמוהו כצלם בהיכל".

לפי המסמך, מי שהופיע בפני הוועדה אלו מפקד התחנה טל לב רם, ראש מטה אגף כוח אדם תא"ל אמיר ודמני, נציגי משרד התקשורת והרשות השנייה, אנשי אקדמיה ותקשורת בכירים. כמו כן, מצוין כי תקציב גלי צה"ל עומד על כ-52 מיליון שקלים, מתוכם כ-87% ממומנים ממכירת חסויות ותשדירי שירות. בתחנה משרתים 224 חיילים, ו-85 אזרחי עובדי צה"ל. משמע, בסך הכל 366 חיילים, עובדים ונותנים שירות.

"עמדת הציבור: מרבית הפונים הסכימו כי לא הייתה מוקמת כיום תחנה צבאית מסוג זה", נכתב במסמך. "עיקר המחלוקת בשאלה האם לסגור את התחנה או לשמרה תוך צמצום האנומליה". לדברי הוועדה, האנומליה היא תחנה רדיו צבאית שמשדרת לציבור הרחב, "מודל שאין לו אח ורע בדמוקרטיות אחרות".

חברי הוועדה מציינים כי נבחנו כלל החלופות - מהעברת התחנה לגוף ממשלתי או ציבורי אחר, דרך הפרטת התחנה ועד סגירת התחנה. במקביל לכך, בחנו הקמת מועצה מייעצת למפקד התחנה, הגבלת שידורי האקטואליה, ו"הביתה של החיילים" - משמע, סגירת האקטואליה והרחבת נתח שידורי צבא וביטחון בתחנה.

לבסוף, כאמור, המליצה הוועדה על שתי חלופות. החלופה הראשונה היא "הבית של החיילים" - תחנה צבאית ממלכתית, ללא עיסוק באקטואליה כלל. התחנה תשדר מבזקי חדשות שמופקים על ידי תאגיד השידורי הציבורי בכאן. בוועדה טוענים שכך אפשר לשמור על ייחודה של התחנה ושימור יתרונותיה ביחס לחיילי צה"ל ולציבור הרחב, אך באותה נשימה הוצגו קשיים משפטיים וקשיים מבחינת ההתנהלות השוטפת. עם זאת, הוועדה טוענת שאין בהצעה הזו "סוגיה של התערבות בתכנים על ידי הדרג הנבחר אלא בהחלטה אסטרטגית ושינוי ארגוני הנדרש לשם החזרת התחנה לייעודה המקורי".

החלופה השנייה היא סגירת התחנה לגמרי. "גלי צה"ל זוכה להערכה רבה בקרב חלק ניכר מהציבור בישראל, כך גם עלה מנתוני הסקר שעשתה הוועדה... אין חולק כי לגלי צה"ל תרומה לשיח הציבורי, לתרבות והלווי במדינת ישראל והיא אחת התחנות המואזנות ביותר בארץ", נכתב בוועדה. מול זאת, בוועדה טוענים לפגיעה מתמשכת במעמדו של צה"ל כצבא עם. "חיילים ואזרחים העידו שהם מרגישים לא אחת כי התחנה אינה מייצגת אותם, לא משמיעה את קולם ופוגעת במאמצי המלחמה ובמורל העם".

למרות כל זה, צוין כי הוועדה ממליצה שגלגל"צ תמשיך לפעול במתכונתה הנוכחית בשידורי הרדיו וברשתות החברתיות. יש לציין שהמסמך לא הוגש לידי גל"צ.

יותר מ-5 אלף תגובות לקול קורא

על פי הודעת הוועדה, הוועדה בחנה בשבועות האחרונים "באופן מקצועי את פעילותה של גל"צ, קיימה 19 ימי דיונים בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2025, הזמינה ושמעה עשרות גורמים ממערכת הביטחון, התקשורת, האקדמיה, התרבות, החברה האזרחית ונציגי המשפחות השכולות". עוד נכתב כי חברי הוועדה קיימו סיור מקצועי בתחנות גלי צה"ל וגלגלצ "ונחשפו מקרוב לפעילותן". בוועדה מתפארים בכך שהם היו היחידים שפרסמו קול קורא פתוח לציבור, וקיבלו יותר מ-5 אלף תגובות לקול הקורא.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר בהודעה לעיתונות: "אני מודה לחברי הוועדה על עבודתם היסודית, הרצינית והמקצועית, ועל ההשקעה הרבה בבחינת מכלול ההיבטים הקשורים לפעילות גלי צה"ל. כפי שהבהרתי בעבר, אינני מוכן שהמצב הקיים יימשך. אלמד את המלצות הוועדה בכובד ראש ואודיע על החלטתי בקרוב".

נזכיר כי אלוף במיל' יפתח רון-טל, שהיה יושב ראש הוועדה התפטר מתפקידו בעקבות חשש לניגוד עניינים - בצל העובדה שהוא מופיע כפאנליסט ופרשן בערוץ 14 (החשש הוא שיצחק מירילשוילי, הבעלים של ערוץ 14 וגם הבעלים של תחנת הרדיו קול חי, עלול להרוויח מסגירת התחנה).

עוד התנגשות מול הייעוץ המשפטי?

המלצות הוועדה הוגשו בצל מניעה משפטית - בייעוץ המשפטי לממשלה פנו בחודש שעבר לחברי ועדת בחינת ההמשך של גלי צה"ל כדי שהם יעבירו דרכם את ההמלצות של הוועדה לפני שיפרסמו אותם. הבקשה הזו נעשתה ליועמ"שית משרד הביטחון, והעלתה מספר קשיים בהליכי המינוי של הוועדה.

בחוות דעת שהוגשה בעבר מצד הייעוץ המשפטי נכתב כי מדובר בסוגיה רגישה שכן היא עלתה מזה שנים על ידי שרי ביטחון רבים וכי כלי צה"ב היא אחת משתי תחנות רדיו ציבוריות. בייעוץ המשפטי לממשלה אמרו כי מתחייב שמהלכים כאלו יעשו בליווי משפטי ושמירה על אמות מידה משפטיות מתחייבות. יתרה מכך, כבר צוין בעבר על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה (בתקופתו של היועץ אביחי מנדלבליט) שכדי לסגור את התחנה צריך לעשות זאת בחקיקה.

בחודש שעבר התקיים מפגן תמיכה בגלי צה"ל נגד המהלכים לסגירתה בסינמטק בתל אביב. באירוע דיברו אישים רבים כמו העיתונאית אילנה דיין, הכתבת הצבאית בתאגיד כרמלה מנשה, נשיא מועצת העיתונות שופט העליון בדימוס חנן מלצר, מגיש יומן הצהריים בגלי צה"ל אמיר איבגי - וניסו לבטא את תמיכתם בהשארת התחנה, והביקורת על הרצון לסגירתה. השופט בדימוס מלצר התחייב על הבמה כי המועצה תעתור לבג"ץ במצב שכזה.

מגלי צה"ל לא נמסרה תגובה.