עשרות עיתונאים ועיתונאיות, בוגרי ועובדי גלי צה"ל ומאזינים ומאזינות התכנסו בסינמטק בתל אביב על-מנת להביע סולידריות נגד ההחלטה של שר הביטחון ישראל כ"ץ על הקמת ועדה לבחינת המשך פעילותה של התחנה.

הוועדה ספגה ביקורת על כך שהיא הוקמה על-מנת לסגור את התחנה ועל כך שהתוצאה שלה ברורה, זאת לאחר שלפני שנתיים התקיימה ועדת זמיר בראשות אייל זמיר - כיום הרמטכ"ל ואז מנכ"ל משרד הביטחון - וקבעה כי יש להשאיר את התחנה בצה"ל, לצד שינויים רוחביים.

● בגלי צה"ל נערכים להחלטה: הנתונים שהוצגו בפני ועדת הבחינה של כ"ץ

● סקר חדש: הישראלים צורכים מדיה 13 שעות ביום



לאירוע הגיעו מספר דמויות מפתח בתקשורת הישראלית כמו אהוד בנאי, אילנה דיין וכרמלה מנשה, לצד אלופים במילואים כמו יום טוב סמיה וגרשון הכהן.

האירוע התחיל בסרטון פופולרי של שר הגמלאים לשעבר, אורי אורבך ז"ל, שאולפן השידור המרכזי בגלי צה"ל קרוי על שמו, בו הוא אומר כי "מוטב לחיות במדינה שבה התקשורת מפילה את המדינה, מאשר שהמדינה מפילה את התקשורת. זו ליבת הדמוקרטיה".

בתגובה לכך, אפי בן אברהם, יו"ר ועד העיתונאים בגלי צה"ל, הגיב לדברי ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני שנים על התקשורת על כך ש"הם מפחדים", ואמר: "אתם יודעים מה? אנחנו מפחדים. לא רק על מקום העבודה האהוב שלנו, אנחנו חרדים לגורלה של התקשורת החופשית, לגורל חופש הביטוי, חופש המחשבה, החופש לחשוף עוולות ושחיתויות". הוא אמר כי "גלי צה"ל וגלגלצ הם רק המנות הראשונות בארוחה, עם האוכל גובר התיאבון".

"מלחמה על הבית"

אילנה דיין, מגישה התוכנית "עובדה" של קשת 12, המשדרת בגלי צה"ל בימי חמישי, אמרה כי "גלי צה"ל על הכוונת לא בגלל האנומליה או האקטואליה, לא בגלל לוח השידורים ולא בגלל עלות התקציבית שלנו. גלי צה"ל מקבלת מהמדינה פחות כסף מהסכום שהולך לסבסוד מסעות המשתמטים לאומן. גלי צה"ל על הכוונת כי אנחנו הבאים בתור לכל מי שלא בא טוב בעין לשררה".

לדבריה, "מקימים את הוועדה כדי לתפור תיק... גלי צה"ל היא תחנת הרדיו היחידה בעולם שמחזיקה את כל המנעד. אצלנו קולות שקודם הודחקו קיבלו מקום".

עוד אמרה דיין: "מי שיוריד את השאלטר על הקולות האלה, יכבה את אחד האורות הכי ישראליים שיש לנו. הוא יעשה את זה מכל הסיבות הכי לא נכונות בעולם".

היא סיכמה ואמרה: "אל תתבלבלו - גלי צה"ל היא לא הבעיה, היא חלק מלוח המטרה. זה לא עוד אירוע. זו מלחמה על הבית במובן הכי אינטימי והכי עמוק של המילה".

אילנה דיין במפגן התמיכה בגלי צה''ל בסינמטק / צילום: פרטי

"קול ממלכתי ומאחד"

אמיר איבגי, מגיש יומן הצהריים בגלי צה"ל, הקריא על הבמה מכתב ממאזין שהביע אכזבה על כך שבעת מלחמה מקדמים מהלכים לסגירת התחנה, ושאל - האם יש בוועדה נציגים למאזיני ומאזינות גלי צה"ל. בדבריו הוא הזכיר איך בשידורי התחנה מביאים את הסיפור המרתק של הפצועים, ואיך מראיינים את חיילי המילואים שמתייצבים.

"מותר וצריך לקיים דיון, מותר וצריך להיות ביקורתיים, אסור להתנתק מתחושת הציבור שמצופה מהתחנה הצבאית. שתהיה קודם כול, ולפני הכול, מחוברת לערכים ולרוח של צה"ל, על אחת כמה וכמה בתקופת מלחמה", אמר.

איבגי חשף כי "שאלו אותי בוועדה על מה נדבר בגלי צה"ל כשתיגמר המלחמה. דווקא אז, כשכולם יחזרו לשגרה, אנחנו בגלי צה"ל נישאר עם החיילים ונישאר עם הפצועים ועם המשפחות השכולות, ללוות את תהליך השיקום, ונעשה זאת בקול ממלכתי שמאחד, כמו שאנחנו עושים תמיד".

"אל תתעסקו עם 20 אלף עובדים"

ארגון עובדי צה"ל מייצג את עובדי גלי צה"ל האזרחים. מאיר בן הרוש, יו"ר הארגון, הבטיח כי כ-20 אלף העובדים המאוגדים בארגון עומדים מאחורי גלי צה"ל ומתנגדים לסגירה.

"אמרתי בוועדה הבוחנת שלא יתעסקו איתנו", אמר בן הרוש. "ארגון עובדי צה"ל ימשיך לתמוך בכל הכוח בפגישות מול שר הביטחון ועם הרמטכ"ל. אנחנו לא ניתן לסגור את התחנה. אם אתם רוצים להתעסק עם 20 אלף עובדים, אנחנו עומדים כולנו מאחורי גלי צה"ל. אנחנו נעבור את המשבר ונעמוד כסלע חזק".

בדבריו אף הזכיר בן הרוש כי בהסתדרות נתנו להם הבטחה שיעמדו מאחורי גלי צה"ל גם במאבק הזה.

מאיר בן הרוש במפגן התמיכה בגלי צה''ל בסינמטק / צילום: פרטי

"לא רק להשאיר - להרחיב"

אבשלום קור, היועץ הלשוני של גלי צה"ל, דיבר על החשיבות הרבה של התחנה ואף קרא להרחבתה: "יש בגלי צה"ל רוח צעירה שאין כמוה בשאר הערוצים, לא המסחריים ולא גם במה שמכונה תאגיד השידור הציבורי. זו התחנה היחידה בארץ עם פינות בעברית. ברגע שסגרו את רשות השידור, הפסיקו את 'רגע של עברי'ת.

"אנחנו נותנים הכשרה מוקפדת לכתבים, הם מקבלים 40 שעות של הכשרה לשונית, כולל תאגיד השידור הציבורי. גלי צה"ל היא התחנה היחידה בארץ שהעברית היא הדגל שלה. כשמישהו מדבר עברית יפה, אומרים לו שאתה אבשלום קור? אבשלום קור זה גלי צה"ל, זה לא מקום אחר. זה לא שצריך להשאיר את גלי צה"ל, צריך להרחיב אותה".

אבשלום קור במפגן התמיכה בגלי צה''ל בסינמטק / צילום: פרטי

נשיא מועצמת העיתונות, שופט העליון בדימוס חנן מלצר, התחייב על הבמה כי "במקרה הזה אנחנו מתכוונים לעתור לבג"ץ. במכתב ששלחנו לוועדה כתבנו כי בוועדה שהוקמה וגם שר הביטחון שהודיע על הקמתה הביעו למעשה דעה מוקדמת לגבי התוצאות המצופות מהוועדה, וגם הזיקות לכאורה של החברים בוועדה. כל אלה מלמדים לכאורה שהם פסולים ומלקיים וועדה מהסוג הזה".

לדברי מלצר, על-מנת לשנות את מעמדה של גלי צה"ל, חובה לעשות שינויי חקיקה.

חנן מלצר במפגן התמיכה בגלי צה''ל בסינמטק / צילום: פרטי

"פגיעה בדמוקרטיה ובציבוריות הישראלית"

גם כרמלה מנשה, כתבת לענייני צבא בתאגיד השידור הציבורי שמאוים אף הוא מהממשלה בסגירה, התייצבה לצד גלי צה"ל ואמרה: "לא יסגרו את השידור הציבורי, לא יכבו את גלי צה"ל, לא ישתיקו את חופש הביטוי, כי בלי חופש הביטוי אין אמון, ואין לנו דמוקרטיה ועתיד.

"מי שפוגע בגלי צה"ל בשידור הציבורי, פוגע בזכות הציבור לדעת. מי שמחליש את גלי צה"ל, מחליש את הציבוריות של ישראל. הוא פוגע בלב-ליבה של הדמוקרטיה. הוא לא מאבק של העיתונות, אלא מאבק של כולנו... אם נשתיק את גלי צה"ל, נאבד בחלק המהותי ביכולת שלנו לעמוד מול כל אתגר, גם מוסרי וחברתי".

דוברים נוספים השתתפו באירוע, כמו האלוף במיל' יום טוב סמיה שאמר שהוא מגיע כי הוא "מגן אנושי של הדמוקרטיה, בראש ובראשונה. אני לא מוכן לחיות במדינה שממשלה סוגרת כלי תקשורת, ובוודאי לא הבית של החיילים". האלוף במיל' גרשון הכהן אמר כי "מה שגלי צה"ל נותנת לזהות הישראלית, זה מה שאוקספורד מביאה לבריטניה".

צמצום שידורי האקטואליה

נזכיר כי באחרונה פורסם בגלובס כי בפני הוועדה הוצגו נתונים לגבי גלי צה"ל. כך, הוצג כי להבדיל מתקציב התאגיד שעומד על 800 מיליון שקל בשנה, תקציב גלי צה"ל עומד על כ-50 מיליון שקל בלבד. מתוכם, כ-90% מהמימון מגיע מחסויות הנמכרות בתחנה (ואם גלי צה"ל תקבל אישור ותוכל לשדר פרסומות ולא רק חסויות, יהיה אפשר לכסות באופן מלא).

לצד זאת הוצגו התוכניות לצמצום שידורי האקטואליה בגלי צה"ל, כך שהיום שידורי האקטואליה בתחנה עומדים על כ-30% מלוח השידורים. עוד הוצגו בוועדה נתונים על הגיוון בגלי צה"ל, מגיוס מהפריפריה ועד מספר המתנדבים בתחנה.

לעומת זאת, נתון שהגיע לדיון בקרב חברי הוועדה הוא הירידה בנתוני האזנה לפי סקר TGI, שיש לגביו השגות רבות בתעשייה. הנתונים מראים ירידה של מספר אחוזים.