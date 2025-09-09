בגלי צה"ל נערכים להחלטה: הנתונים שהוצגו בפני ועדת הבחינה של כ"ץ

לפני כחודש מינה שר הביטחון ישראל כ"ץ את חברי הוועדה החדשה לבחינת המשך תפקודה של התחנה הצבאית גלי צה"ל. המהלך גרר ביקורת מיידית על ההומוגניות בדעותיהם של החברים, שממנה עולה החשש כי המטרה היא להוביל לסגירת התחנה.

שבועיים לאחר מכן התייצבו נציגי התחנה לסקירה ארוכה שנמשכה מספר שעות מול חברי הוועדה. על פי גורמים שונים הבקיאים בפרטי הפגישה, מפקד התחנה טל לב רם הציג את תוכנית הפעולה של גלי צה"ל מאז ועדת זמיר (אייל זמיר, כיום הרמטכ"ל ואז מנכ"ל משרד הביטחון), שהציגה מסקנותיה ב-2023 וקבעה שלא לסגור את התחנה. למעשה, צוין כי מסקנות הוועדה הפכו ל"ספר העבודה" של גל"צ לשנים הקרובות.

אחת הנקודות הבולטות שעלו בוועדה נוגעת לכך שתקציב גלי צה"ל מגיע ברובו המוחלט מחסויות. להבדיל מהתאגיד, שמתוקצב על ידי המדינה ב-800 מיליון שקל בשנה (ומפעיל מספר ערוצי טלוויזיה, רדיו, אתר ועוד), תקציב גלי צה"ל עומד על כ-50 מיליון שקל בלבד.

מתוך זה, כך נודע לגלובס, כ-90% מהמימון מגיע מחסויות הנמכרות בתחנה. יתרה מכך, גלי בצה"ל עמלים על קבלת אישור מול הגורמים הרלוונטיים כדי לקבל אישור לשדר פרסומות ולא רק חסויות, כך שהתחנה תוכל "להחזיק" את עצמה באופן מלא, ולא תמומן על ידי צה"ל או משרד הביטחון.

ירידה באקטואליה

בפני הוועדה הוצגו שינויים בלוח השידורים שנעשו בחודשים האחרונים, מהלכים שהצטרפו לצמצום שעות האקטואליה בתחנה והעלאת תכני צבא וביטחון, ובעיקר חיילים. כך, למשל, לפני 6-7 שנים, לוח השידורים כלל שעות רבות של אקטואליה - מיומן הבוקר "בוקר טוב ישראל" דרך "נכון להבוקר", "מה בוער" עם רזי ברקאי, "רינו צרור", יומן הצהריים עם אמיר איבגי, "עושים צהריים" עם יעל דן, יומן הערב עם יעקב ברדוגו וירון וילנסקי, ואפילו תוכניות אקטואליה רכות יותר כמו "24 היום שהיה" עם אפי בן אברהם.

בשנים האחרונות, לא מעט מהתוכניות הללו ירדו מלוח השידורים, או השתנו מקצה לקצה. על פי הנתונים שהוצגו, שידורי האקטואליה בגלי צה"ל עומדים היום על כ-30% בלבד מלוח השידורים הכולל, כש-60% מלוח השידורים תופסים נושאי התרבות, הצבא ועוד, וביתר עוסקים בכלכלה וספורט. בנוסף חוזקו תוכניות החיילים ונוספו פינות צבאיות. לצד זאת, לב רם הודיע לאחרונה על הקמת מחלקה צבאית בתחנה, זאת לצד עלייה במספר שידורי השטח מבסיסים וממוקדים הרלוונטיים לחיילים.

נתון נוסף שהוצג לוועדה נוגע לגיוון ברקע שממנו מגיעים החיילים. לכלל המפקדים האחרונים, משמעון אלקבץ, דרך גלית אלטשטיין, דני זקן וגם טל לב רם - הייתה מטרה ברורה לשנות את התמהיל, שנחשב לכזה שכולל חיילים בעיקר מאזור גוש דן. זקן, למשל, הנחה את צוותי הגיוס למצוא את הדרכים להגביר את עבודתם בפריפריה, ואצל לב רם פועלים לשנות את תהליכי הגיוס כדי להרחיב את פול המגויסים ואת הגיוון שלהם.

בנוסף, צוין בפני הוועדה כי גלי צה"ל היא בין היחידות עם מספר המתנדבים הגבוה ביותר ביחס לכמות חיילי הסדיר - 40 מתנדבים מקרב כ-300 אנשי צוות. בין היתר, בתחנה יש מנעד רחב של חיילות דתיות, חיילים ממסגרות חרדיות, ומשרתים על הספקטרום האוטיסטי שמגיעים במסגרת מסלול "תתקדמו".

נתון שצפוי שיגיע לדיון בקרב חברי הוועדה הוא הירידה בנתוני האזנה לפי סקר ה-TGI, שיש לגביו השגות רבות בתעשייה. בשלוש השנים האחרונות עמדו נתוני ההאזנה של התחנה על 19%-20% מבין תחנות הרדיו. לעומת זאת, במחצית השנייה של 2024 ירד הנתון ל-18.2%, ובמחצית הראשונה של 2025 נרשמה ירידה ל-17.7%. נציין כי על פי כתב המינוי של הוועדה, חבריה צריכים לתת את חוות דעתם עד תחילת אוקטובר.

מגלי צה"ל נמסר בתגובה: "לפני שנתיים בלבד, ועדת זמיר בחנה את פעילות גלי צה"ל, וקבעה כי יש לשמור על פעילות התחנה כגוף תקשורת צבאי וציבורי. הוועדה הגישה שורת המלצות שמיושמות בשנתיים האחרונות בתחנה בחרדת קודש, מתוך הבנה מוחלטת של תפקידנו להביא יום-יום בשידור את קולם של החיילים, אנשי הקבע ואנשי המילואים.

"אנו עומדים בביטחון רב מאחורי עשיית התחנה למימוש ייעודה. לא נוכל להתייחס לדברים שהוצגו בפני הוועדה, אך נשמח להדגיש בהזדמנות זו כי ככל שנידרש נציג בגאווה את התהליכים המתבצעים בתחנה, ואת היקפי העשייה האדירים למען כוחות הביטחון והחברה הישראלית כולה".