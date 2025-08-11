"הרכב בלתי מאוזן": אלה חברי הוועדה שמינה כ"ץ לבחינת גלי צה"ל

בחודש יוני האחרון, שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט על הקמת ועדה מייעצת לבחינת המשך הפעילות של גלי צה"ל; זאת למרות שהיו כבר מספר ועדות שבחנו את הסוגיה - גם אחת בראשותה של רב-אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל שמכהן כעת, אשר בזמנו היה מנכ"ל משרד הביטחון.

כעת, השר כ"ץ חתם על כתבי המינוי של חברי הוועדה, שאמורה להשיב על המלצותיה תוך 50 יום: בראש הוועדה יעמוד האלוף (במיל') יפתח רון-טל, ששימש בעבר כיו"ר דירקטוריון חברת נמלי ישראל וכיו"ר דירקטוריון חברת החשמל, ומשמש בחודשים האחרונים כפאנליסט קבוע בערוץ 14.

● בג"ץ נגד קרעי: אין לו סמכות להתערב בוועדת האיתור למועצת התאגיד

● ממים ופתיונות זעם: האינסטגרם החליף את המהדורה המרכזית

יתר חברי הוועדה הם מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, אלעד מלכא (שר התקשורת שלמה קרעי רצה למנותו, אך המינוי נתקבל בקשיים), האקדמאית וחברת מועצת הרשות השנייה לשעבר, ד"ר דליה זליקוביץ; יונתן בן חמו; ויו"רית העמותה הימנית "ישראל שלי", שרה העצני-כהן (עמותה שנוסדה על-ידי איילת שקד ונפתלי בנט).

כ"ץ: "מה שהיה לא יהיה"

שר הביטחון מסר בהודעה: "מיניתי היום את הוועדה לבחינת מעמד גלי צה"ל על-מנת שתגיש לי בתוך 50 יום המלצות ביחס לעתיד התחנה. הבהרתי מראש כי אינני מוכן שהמצב הקיים יימשך, ומה שהיה לא יהיה.

"גלי צה"ל הוקמה על-ידי ממשלת ישראל כתחנה צבאית כדי שתשמש כפה ואוזן לחיילי צה"ל ומשפחותיהם, ולשם כך הוקצו לה משאבים רבים על חשבון מערכת הביטחון, וגם חיילים שמשרתים בתחנה במסגרת שירותם הצבאי, במקום במסלולי שירות אחרים בהם נדרשים חיילות וחיילים - ולא כבמה להשמעת דעות אישיות שרבות מהן תוקפות את צה"ל ואת חיילי צה"ל עצמם".

עוד כתב כ"ץ כי "הדבר העיקרי שעל הוועדה לבחון הוא האם תחנת גלי צה"ל ממלאת את ייעודה המקורי, והאם יש הצדקה - בפרט כיום לאור לקחי המלחמה הממושכת אותה נושאים על גבם בגבורה חיילי הסדיר והמילואים - לשמר את המסגרת הקיימת. ועדות רבות עסקו בנושא בעבר וגם המליצו המלצות שלא יושמו. בפעם הזאת בכוונתי לגבש עמדה ברורה וגם לוודא שתבוצע - כפי שעשיתי בתחומים רבים בעבר".

גלי צה"ל: מבקשים "תהליך נקי"

בגלי צה"ל, שנאלצים לשמור על קו ממלכתי מול השר האחראי שלהם, הגיבו להודעת השר כ"ץ בתקווה שהוועדה תהיה מקצועית: "לפני שנתיים בלבד, ועדת זמיר בראשותו של רב-אלוף אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון דאז, בחנה את פעילות גלי צה"ל לאורכה ולרוחבה וקבעה כי יש לשמור על פעילות התחנה כגוף תקשורת צבאי וציבורי. בוועדה היו חברים קצין חינוך ראשי, תת-אלוף אופיר ליוויוס; מפקד גלי צה"ל לשעבר, שמעון אלקבץ; המשנה ליועץ המשפטי למערכת הביטחון, עו"ד הילה ארליך-עמר; ודמויות משמעותיות מעולם התקשורת, האקדמיה והתרבות - נורית דאבוש, אבי נשר ושרון עמית".

עוד נכתב כי "ועדת זמיר הגישה שורת המלצות שמיושמות בשנתיים האחרונות בתחנה בחרדת קודש, מתוך הבנה מוחלטת של תפקידנו להביא יום-יום בשידור את קולם של החיילים, אנשי הקבע ואנשי המילואים.

"אנו מזמינים את הוועדה לקיים תהליך נקי ומקיף לבחינת העשייה הנרחבת של גלי צה"ל ולבדיקת יישום המסקנות שכבר הוגשו. אנו עומדים בביטחון רב מאחורי עשיית התחנה למימוש ייעודה, ובטוחים שגם חברי הוועדה החדשה יתרשמו כך כשיבחנו את היקפי העשייה האדירים שמוקדשים בשידורי התחנה, בפלטפורמות הדיגיטליות ובמיזמים המיוחדים למען כוחות הביטחון ולמען החברה הישראלית כולה".

אפשרויות הפעלה שונות

נזכיר כי בהודעה המקורית מיוני האחרון אמר השר כ"ץ כי הוועדה תגיש את מסקנותיה בסוגיות הבאות: היתכנות להפרטת תחנת גלי צה"ל; "יתרונות וחסרונות של אפשרויות הפעלה שונות של תחנת גלי צה"ל, ובכלל זה העברת לידי ניהול גוף אזרחי או איחודה עם גוף תקשורת חיצוני"; היתרונות והחסרונות בהותרתה בעלת זיקה לצה"ל או כיחידה בצה"ל; השלכות אפשרות סגירת התחנה על שוק שידורי הרדיו בישראל; יעדי עבודה רב-שנתיים מומלצים לפעילותה של התחנה; כישורים ואמות-מידה הנרשים לתפקיד מפקד גלי צה"ל, אם ההמלצה תהיה להשאיר אותה בצה"ל.

חשוב להזכיר כי בשנת 2022 קבע היועץ המשפטי לממשלה דאז, ד"ר אביחי מנדלבליט, כי אין בסמכות שר הביטחון לסגור את תחנת גלי צה"ל בהחלטתו, אלא הדרך לעשות זאת היא להעביר חוק בכנסת. שר הביטחון אז היה בני גנץ - יו"ר המחנה הממלכתי כיום - כשהורה להוציא את גלי צה"ל ממערכת הביטחון.

לפני כשנתיים, שר הביטחון דאז יואב גלנט קיבל את המלצות ועדת זמיר להשאיר את תחנת גלי צה"ל כצבאית ולא להפריט אותה. הוועדה המליצה לצמצם את השתתפות החיילים בסיקור פוליטי, ולהגביר את ההתעסקות בנושאים צבאיים וחברתיים.

ארגון העיתונאים: "ניסיון בוטה להרתיע את התחנה"

הביקורת הגיעה מצד ארגון העיתונאים והעיתונאיות, שטען כי לפי חברי הוועדה אפשר להבין לאן הרוח הנושבת: "שר הביטחון ישראל כ"ץ מבקש להקים ועדה נוספת שמטרתה לפגוע בגלי צה"ל, בחופש העיתונות ובתרבות הישראלית, לאחר ועדות רבות שהוקמו ועמדו על חשיבותה של התחנה.

"גלי צה"ל מגבירה את הפלורליזם בשידור הציבורי בישראל, ובכך תורמת למגוון הדעות, לחופש העיתונות ולחופש הביטוי. כל אלה יקרים מפז לדמוקרטיה הישראלית, בכלל ובפרט בימים הלא פשוטים העוברים עליה, תוך ניסיונות שונים לפגוע בדמוקרטיה.

"מהרכב הוועדה ניתן לומר באופן חד-משמעי כי הוא בלתי מאוזן ומוטה לחלוטין נגד גלי צה"ל. חשוב להדגיש - החלטות שעלולות לפגוע במעמדה הייחודי של גלי צה"ל, יפגעו בחופש הביטוי, בחופש העיתונות ובזכות הציבור לדעת.

"כל מטרת המהלך של שר הביטחון הוא להלך אימים על התחנה ועל העבודה העיתונאית המתקיימת בה. מדובר בניסיון שקוף ובוטה נוסף להרתיע את התחנה ואת העיתונאים בה מלמלא את שליחותם המקצועית".

מהלכים נגד התקשורת

נזכיר כי אתמול (א') פסק בג"ץ בעתירה של עו"ד אלעד מן מעמותת "הצלחה" נגד התערבות אחרת מהממשלה נגד התקשורת: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופםט נעם סולברג, פסק כי לשר התקשורת שלמה קרעי אין סמכות להתערב בהליך המינוי שמנהלת יו"ר ועדת האיתור למועצת תאגיד השידור, "וממילא אין הוא מוסמך לעכבו בכל דרך שהיא". השר קרעי מעוניין למנוע את העברת שמות חברי מועדת ועדת האיתור למועצת התאגיד, ועל כך השופט סולברג קובע כי אין זה בסמכותו.

השר קרעי הוא זה שמינה את יו"ר ועדת האיתור של מועצת תאגיד השידור הציבורי, השופטת בדימוס נחמה מוניץ, שכעת נמצאת במצב לא נעים מול השר קרעי. אם לא ימונו חברי ועדת האיתור, לא יהיה ניתן להשלים את הקוורום הנדרש בחוק למועצת התאגיד.

זה כמובן מצטרף לעוד מהלכים שנעשים בממשלה ובקואליציה הנוכחית נגד התקשורת הישראלית - ובעיקרן רפורמת השידורים של השר קרעי שעלולה לפגוע בערוצי הטלוויזיה בכל מה שקשור לשוק הפרסום; ואף הצעות חקיקה מתוזמנות של חברי כנסת מהליכוד, בעיקר נגד התאגיד השידור הציבורי וחובת הפרסום של חברות מדיה. גם כעת, ההחלטה של השר קרעי והשר כ"ץ מגיעות יחדיו.

נזכיר כי בחודש מרץ האחרון, ראש הממשלה בנימין נתניהו התבטא בישיבת הממשלה נגד גלי צה"ל, ומיד לאחר מכן שר התקשורת קרעי פנה לשר הביטחון כ"ץ כדי לסגור את התחנה הצבאית. שר התקשורת קרעי טען כי המטרה היא לפנות תדרי רדיו עבור תחנות אזוריות כדי שיהפכו לארציות, ולפתוח "את השוק לתחרות".