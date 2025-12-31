מבטחת המשנה מהגדולות בעולם, סוויס רה השוויצרית, החליטה להמשיך להקטין משמעותית את פעילותה בישראל. לאחר שעשתה זאת בתחום הפנסיה, החברה דיווחה בתחילת דצמבר במצגת למשקיעים כי במהלך 2025, היא ביצעה פעולות שעיקרן יציאה גם מתחומי פעילותה בביטוחי בריאות ובביטוחי נכות ואובדן כושר עבודה, מהלך שהחברה עצמה מגדירה כ-"Run-off", כלומר מסלול חיסול עצמי, שבו היא לא נותנת ביטוח משנה לפוליסות חדשות והישנות הולכות ומתכלות מעצמן.

מבטחת משנה היא חברת ביטוח שלוקחת על עצמה חלק מהסיכון של חברת הביטוח המקומית, תמורת תשלום. בכך, חברת הביטוח המקומית מצמצמת את הסיכון שלה ויכולה להפנות הון לפעילויות נוספות. אם מתרחש אירוע קצה, שתי החברות סופגות את הפגיעה.

סוויס רה סופגת הפסדים - רשות שוק ההון לא רוצה שהציבור בישראל ישלם על כך

מבחינת סוויס רה, החברה חווה חוסר ודאות רגולטורי באשר לעלויות שהיא תצטרך לשלם למבוטחים בתחומי הבריאות, ואף נאלצת לספוג הפסדים מבחינתה, כשהדגש הוא על תרופות מחוץ לסל התרופות, שהולכות ומתייקרות; הן מאריכות חיים ולכן גם משלמים עליהן לטווח זמן ארוך יותר, ובמקביל גם מאשרים למטופלים יותר בקלות לקבל את התרופות היקרות הללו, שיכולות להגיע לעלות של מיליוני שקלים. גורמים בשוק יודעים לספר ש"אין חברת ביטוח שלא הציפה את החשש מיציאת מבטחת המשנה מישראל בפני הרגולטור, רשות שוק ההון, בשנתיים האחרונות. הרגולטור לא מגיב וסוויס רה פשוט הרימה ידיים ואמרה שהיא לא מוכנה יותר לקחת על עצמה את הסיכון".

אלא שהשאלה מורכבת יותר. הדילמה שעומדת בפני רשות שוק ההון בראשות עמית גל היא האם לאפשר לסוויס רה להקפיץ את המחירים באחוזים ניכרים. לפי גורמים בשוק, המשמעות היא עלות שיכולה להגיע למיליארדי שקלים בשנה שתיפול על הצרכן - כלומר, תייקר את הפרמייה לציבור - או שמבטחת המשנה תצמצם את הפעילות שלה בישראל. נדמה כי ברשות שוק ההון לא השתכנעו שהשארת מבטחת המשנה הגדולה מצדיקה את ייקור המחירים לציבור. במקביל, צריך לזכור שלפחות בינתיים, חברות הביטוח המקומיות לא מפסידות בתחום הבריאות, כך שהן יכולות "להסתדר" גם בלי מבטחת המשנה.

אלא שחברות הביטוח חוששות ומתריעות מזה תקופה כי מה שקרה בתחום ביטוחי הסיעוד, יציאת חברות הביטוח הישראליות מהתחום, עלול לחזור על עצמו גם בביטוחי התרופות, אם רשות שוק ההון לא תאפשר העלאת פרמיות.

בשוק יש מי שמנסים להקטין את האירוע ולהגיד שלא מדובר כאן בבעיה חדשה וגם לא בפצצה. לדברי גורם בכיר בענף, "זו מגמה שקיימת כבר שנים רבות. מבטחי המשנה יצאו מהרבה תחומים בישראל שיש בהם סיכונים, כמו למשל מביטוח רכב חובה, אבל זה לא גרם לכך שאין ביטוחי חובה בישראל". עוד הוא מוסיף כי "סוויס רה גם כך לא פעילים בתחום הבריאות כבר הרבה זמן, אלא בעיקר תומכים בפוליסות עבר. הם לא יוצאים לגמרי, אלא מצמצמים את הפעילות".

עד כמה מדובר באירוע דרמטי?

על עובדה אחת אין מחלוקת. סוויס רה היא מבטחת המשנה הגדולה ביותר שפעילה בישראל ובפער גדול מהחברות האחרות. "הם מבטח המשנה העיקרי בתחום הבריאות בישראל, השוק נשען עליהם. היציאה שלהם היא בשורה רעה ואני לא יודע אם יבוא מישהו אחר שייכנס לנעליים שלהם", מחדד גורם בשוק.

בחברות הביטוח הגדולות אומרים שעליהם זה לא אמור להשפיע, לפחות לא בהתחלה. "לפוליסות שאנחנו משווקים כיום אין נגיעה לסוויס רה. הם בפוליסות הישנות שלנו ומשם הם לא יוצאים", אומר גורם באחת החברות הגדולות. גורם בחברה גדולה אחרת טוען כי "להבנתנו, אין השפעה דרמטית".

מנגד, בשוק מסבירים שלפחות בשלב הראשון, המהלך צפוי להשפיע בעיקר על החברות הקטנות יותר שפעילות בענף, כמו ביטוח ישיר, איילון, ו-AIG. אך הדבר עשוי להתגלגל אף להתייקרות בפרמיות שכל הציבור הישראלי ישלם.

יש מי שמנסה לתאר את המצב כעת כמציאות אפוקליפטית. לדבריו, חברות הביטוח יצטרכו כעת לרתק יותר הון, ולקחת על עצמן יותר סיכונים, ולא יוכלו לשחרר אותו לפעילות אחרות, מה שעלול להוביל להתייקרות הפוליסות לציבור. אלא שזה לא יקרה בטווח הזמן המיידי, שכן ייקור המחירים יצריך אישור של רשות שוק ההון.

הגורם מתאר חשש נוסף. לדבריו, עלולה להתפתח פגיעה בתחרות, שכן "היכולת של חברות קטנות, שצריכות לרתק את ההון שלהן, להתמודד ולהיכנס לתחומים כאלה שואף לאפס. לחברות הקטנות יהיה קושי מאוד גדול מול החברות הגדולות".

יצוין כי ישראל אינה המדינה היחידה שבה סוויס רה החליטה להקטין פעילות. היא עושה זאת גם באוסטרליה בתחום הנכויות, וגם בדרום קוריאה בתחום הבריאות, אך נדמה כי היציאה מישראל היא הפעולה המשמעותית ביותר שמבצעת מבטחת החברה השנה.