ביום האחרון של שנת 2025, שתי חברות שנסחרות בבורסה בתל אביב הודיעו על רכישות שהן מבצעות: יצרנית מוצרי האלומיניום קליל תעשיות משלמת עד 44.6 מיליון שקל עבור רכישת השליטה בחברת גולן צח, וחברת המחשוב הייפר גלובל משלמת 20 מיליון דולר תמורת חברה אירופית העוסקת בתחום דומה לשלה.

קליל מכרמיאל מייצרת חלונות, פרופילים ומוצרי אלומיניום לדיור, והיא נסחרת לפי שווי שוק של כ-413 מיליון שקל, אחרי שמנייתה נחלשה ב-20.6% מתחילת השנה. החברה רוכשת 51% מחברת גולן צח, שפועלת בענף האלומיניום למעלה מ-30 שנה, ולפי הודעת קליל החברה הנרכשת נחשבת לשחקן איכותי ומוערך מאוד.

גולן צח נמצאת בבעלות איתן גולן שימשיך לכהן כמנכ"ל החברה המשותפת (שתוחזק 51%-49%) גם לאחר השלמת העסקה. העסקה מבוצעת כך שסכום של 40.1 מיליון שקל כבר הועברו במעמד חתימת והשלמת העסקה, ויתרת התמורה בסך כ-4.5 מיליון שקל (בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה) תשולם על-ידי קליל למוכרת רק ב-2028 או 2029, בכפוף לעמידה ביעדים של גידול ברווח לפני מס.

נוסף על כך, שני הצדדים (קליל והבעלים הנוכחיים של גולן צח) שיחזיקו במשותף בחברה, יעמידו לה גם הלוואת בעלים בסך 24 מיליון שקל לצורך מימון ההון החוזר. כחלק מההסכם הוסדרו גם הסכם בעלי מניות והסכם סחר.

"נדבך אסטרטגי משמעותי"

קליל מספקת נתונים על תוצאות גולן צח שמצביעים על ירידה של 3.5% בהכנסות ב-2024 ל-59 מיליון שקל. עם זאת החברה רשמה גידול ברווחיות וסיימה את אותה שנה עם רווח תפעולי של 16.9 מיליון שקל ורווח נקי של 13.9 מיליון שקל.

צורי דבוש יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בקליל, מסר כי "הרכישה מהווה נדבך אסטרטגי נוסף ומשמעותי בהובלת המנכ"ל החדש קובי לוי, במסגרתה קליל מרחיבה את כושר הייצור, מחזקת את מערך ההפצה ומגוונת את פתרונותיה לענף הבנייה. מהיום יש לחברת קליל פתרונות לכלל הסגמנטים מדיור למשתכן, ועד לסופר פרימיום מבנייה פרטית עד לבנייה רוויה ויוקרתית".

קובי לוי, מנכ"ל קליל, הוסיף כי "זוהי הגשמה נוספת באבן הבנייה של התוכנית האסטרטגית הכוללת בבסיסה את העיקרון של ההתקרבות לצרכן. בהמשך לזיהוי והבנה של מגמות הביקוש בשוק קליל מובילה מהלך שיאפשר לה להמשיך ולתת מענה מוצרי לשוק ולהגדיל את נתח השוק שלה. קליל תמשיך למצות את יכולות הייצור המקומיות שלה, ובמקביל באמצעות רכישה זו תרחיב את סל הפתרונות אותם היא מספקת".

עורכי הדין שליוו את הצדדים בעסקה הם שרית מולכו, ניצן נישליס ואור כהן ממשרד ש. פרידמן, אברמזון ושות' מצד קליל, ואשר עסיס, אריאל לוסטיג ודוד נחום ממשרד נשיץ ברנדס אמיר מצד צח גולן.

רכישה שתשפר את יכולות האספקה לשוק האירופאי

בהייפר גלובל מדובר כאמור בעסקה בהיקף של 20 מיליון דולר (כ-63.6 מיליון שקל בשער החליפין הנוכחי). החברה, שנמצאת בשליטת קרן פימי, רוכשת חברה אירופית שמעסיקה כיום מעל 40 עובדים ויש לה עשרות לקוחות אירופיים, והיא עוסקת בייצור, פיתוח והפצה של פתרונות מחשוב.

לפי נתונים שסיפקה הייפר גלובל, ב-2024 החברה הנרכשת רשמה ירידה בהכנסות וברווחיות לעומת שנת 2023. עם זאת, בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025 היא הציגה שיפור ורשמה הכנסות של 24.9 מיליון דולר, שיעור רווח גולמי של 24.6% ו- EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 2.2 מיליון דולר.

הייפר גלובל תממן את הרכישה באמצעות מקורות עצמיים והלוואה מבנק ישראלי בסך 16 מיליון אירו לתקופה של עד 8 שנים, בשיעור של ריבית Euribor פלוס 2.6%.

שחף שרגר, מנכ"ל הייפר גלובל, מסר: "רכישת חברה אירופאית זו מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיה שלנו להרחבת נוכחותנו הגלובלית בשווקים מרכזיים לפעילותנו. כל זאת במטרה להפוך לספק המועדף לתכנון ולאספקה של פלטפורמות מחשוב מתקדמות ליישומים עתירי ביצועים של חברות הטכנולוגיה המובילות בעולם". הוא הוסיף שהרכישה תשפר באופן מיידי ובמידה משמעותית את יכולות האספקה של החברה ללקוחות גלובליים הפעילים בשוק האירופאי.