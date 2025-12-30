חברת אשראי חוץ בנקאי חדשה בדרך לבורסה: אולטרה פיננסים, שמוביל יונתן ברנד, חתמה על הסכם מיזוג לתוך חברת חממה סחר, המייבאת ומשווקת מוצרי מזון. לאחר השלמת העסקה תהפוך אולטרה פיננסים לחברה בת של חממה הציבורית, כאשר בעלי מניות אולטרה יחזיקו עד 77% ממניות חממה.

חממה סחר, המנוהלת על ידי בעל השליטה אלי חממה, היא יבואנית ומשווקת מוכרת של פיצוחים, קפה, קטניות, תבלינים ועוד - פעילות שצפויה להימכר כחלק מהעברת השליטה. מניית חממה סחר זינקה ביום ב' בכ־8%, לאחר הדיווח על עסקת המיזוג, והשלימה עלייה של 65% בשנה החולפת, לשווי שוק של כ־88 מיליון שקל.

בכך משפחת חממה, שהנפיקה את עסקי המזון היבש שלה בקיץ 2007, צפויה לעזוב את הבורסה, וזאת בניגוד למגמה של הצטרפות חברות מזון לזירת המסחר בשנה האחרונה. את המחצית הראשונה של השנה סיימה חממה עם הכנסות של 124 מיליון שקל, בדומה לתקופה המקבילה, והרווח הנקי זינק פי 5 ל־10 מיליון שקל, לנוכח ירידה בהוצאות שכר ומימון.

בחודשיים הבאים יבצעו הצדדים בדיקות נאותות, ואולטרה פיננסים נדרשת להכין דוחות כספיים שיוגשו לחממה עד ל־15 באפריל. שבועיים לאחר מכן תכונס אסיפה כללית בחממה לאישור ההסכם.

כחלק ממהלך המיזוג תפנה חממה לבית המשפט, לאשר רכישה עצמית (בדרך של הצעת רכש) של מניות החברה בסך לפחות 50 מיליון שקל, שתבוצע בסמוך לפני השלמת העסקה. לאחר השלמתה ייוותר בקופת החברה סך מזומן נטו שלא יפחת מ-30 מיליון שקל.

גלריה של בכירים בין בעלי המניות

בין בעלי המניות של אולטרה פיננסים, לצד המייסד ברנד, נמצאת גלריה מעניינת של דמויות בכירות במשק - בהן פרופ' אסף חמדני, אשר ועדה בראשותו הגישה את מסקנותיה השבוע לשינוי מבנה הדיווחים של החברות הציבוריות והדוחות הכספיים.

גם ארז דהבני, בעלי חברת ייצור ושיווק הבשר בלדי שהונפקה השנה, ויזם ההייטק אריק צ'רניאק, בין בעלי המניות. בדירקטוריון חבר בין היתר ערן היימר, לשעבר מנכ"ל מידרוג, וכיו"ר משמש אוריאל בן דוד, שניהל בעבר את קרדיט גארד שנמכרה למקס.

אולטרה פיננסים מתמחה במתן פתרונות פיננסיים מותאמים אישית לעסקים קטנים ובינוניים. החברה הוקמה בשלהי 2019 בידי ברנד, ולפי הדיווח "מספקת מדי שנה מימון למאות עסקים". את שנת 2025 היא צפויה לסיים עם צמיחה של כ־50% בתיק האשראי לעומת 2024.

המאזן של אולטרה פיננסים עמד בסוף 2024 על 113 מיליון שקל, מתוכו ההון העצמי שלה הסתכם ב־10 מיליון שקל בלבד. ההכנסות הסתכמו ב־16.6 מיליון שקל אשתקד, עלייה של 27% ביחס לשנה קודמת. בשורה התחתונה החברה סיימה את שנת 2024 באיזון, לאחר הפסד של כמיליון שקל ב־2023.