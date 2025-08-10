בג"ץ קבע היום (א') כי לשר התקשורת שלמה קרעי אין סמכות להתערב בהליך המינוי שמנהלת יו"ר ועדת האיתור, "וממילא אין הוא מוסמך לעכבו בכל דרך שהיא".

לדברי המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, שחתום על ההחלטה, חלקו של שר התקשורת תם לאחר שמינה את יו"ר ועדת האיתור של מועצת תאגיד השידור הציבורי, השופטת בדימוס נחמה מוניץ.

לכן, השופט סולברג קבע כי כפי שהנחה המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, על לשכת שר התקשורת להעביר את שמות המועמדים שנבחרו על-ידי מוניץ לוועדת האיתור, ישירות לוועדת בדיקת המינויים. החלטה זו מתייחסת למינוי חברות מועצת התאגיד.

סאגה מתגלגלת

הדברים נקבעו במסגרת עתירה של עו"ד אלעד מן מעמותת "הצלחה", שהוגשה בשנת 2022 נגד שר התקשורת הקודם יועז הנדל, אז עוכבו מינוייהן של שלוש חברות מועצת התאגיד אחרי ועדת האיתור. לאורך השנים מינו שתיים מתוך שלוש הנשים, ובמקרה השלישי מצאו פגם בקול הקורא. המקרה התגלגל, והשר קרעי החליט שהוא לא רוצה למנות את עליזה חממה, מה שגלגל את המקרה יותר.

ככל שעובר הזמן, חברי מועצה נוספים פורשים או שמסתיימת כהונתם - מה שמוביל לכך שלמועצת התאגיד אין קוורום - משמע שבעה חברי מועצה שצריכים לתפקד. אחרי שהוגשו מספר עתירות, והאריכו את כהונתם של חלק מחברי המועצה, בג"ץ האריך לחלק מהם את המינוי באופן זמני. כעת, מועצת התאגיד חסרה לקוורום, ולכן גוברת ההבנה למינוי עליזה חממה, שמינויה עוכב.

בשנה שעברה, יו"ר ועדת האיתור למועצת התאגיד שקרעי מינה, השופט בדימוס משה דרורי, הודיע על התפטרותו מהתפקיד - זאת לאחר שבג"ץ החליט להקפיא את הסמכויות שלו כיו"ר הוועדה. קודם לכן, גם השופטת בדימוס נחמה נצר - עוד מינוי של קרעי - התפטרה לאחר עשרה חודשים בתפקיד.

בחודש ינואר האחרון בג"ץ הוציא תו על-תנאי המורה לשר התקשורת להסביר מדוע לא פעל לחידוש כהונת שני חברי מועצת התאגיד. בג"ץ אז קבע כי על קרעי למנות בהקדם יו"ר לוועדת האיתור, מה שהוביל למינויה של השופטת בדימוס מוניץ.

מוניץ התחילה את הליך האיתור לחברי ועדת האיתור, והוגשו מועמדויות שונות של אנשים שונים להשתתף בוועדה. הייעוץ המשפטי מלווה את הוועדה והיבנה את התהליך, כך שחברי ועדת האיתור שנבחרו לא היו לרוחו של השר קרעי, ועל כן לשכתו עיכבו את המינויים האלה, כך לפי הודעת עדכון מסוף השבוע האחרון. על בסיס זה, פסיקתו של המשנה לנשיא סולברג קובעת כי לקרעי אין סמכות לעכב את השמות.

"הצו משולל תוקף"

לכל אורך הדרך, שר התקשורת קרעי התבטא רבות נגד הייעוץ המשפטי לממשלה וטען כי בג"ץ פועל בחוסר סמכות ובניגוד לחוק. לאחר פסיקת בג"ץ בינואר האחרון טען קרעי כי "קיימת מניעה חוקתית לקיים את הצו, מחמת פגיעה חמורה בהפרדת הרשויות וביסודות הדמוקרטיה. הצו משולל תוקף, אינו מחייב וחסר משמעות".

בתחילת חודש יולי, קרעי צייץ ברשת החברתית X בנוגע להחלטה של השופטת דפנה ברק-ארז לגבי הארכת כהונתו של אחד מחברי המועצה. השר קרעי תקף וכתב: "ככה נראה צו לא חוקי. החוק אומר: 'השר רשאי להאריך את כהונת חבר מועצת התאגיד' (סעיף 14 לחוק התאגיד), והשופטת דפנה ברק-ארז מצפצפת עליו ו'מורה להאריך את כהונתו של המשיב 6…'. צו לא חוקי = צו בטל ומבוטל. במדינת ישראל כולם כפופים לחוק, כולל הוד מעלתם. וכמו בצו הלא חוקי הקודם, גם כאן הצו הזה לא יכובד. מועצת התאגיד תמונה בקרוב באמצעות ועדת האיתור החוקית שמיניתי את היושבת בראשה, ולא על-פי צווים מצוצים מהאצבע".

קרעי: "חשדות מבוססים שהליך האיתור זוהם"

משר התקשורת שלמה קרעי נמסר בתגובה: "על-פי סעיף 34(ב)(3) לחוק התאגיד, השר רשאי להדיח את יו"ר ועדת האיתור במקרה שלא ביצעה את עבודתה כראוי. לשר יש חשדות מבוססים שהליך האיתור זוהם במספר שלבים, ולכן הוא פועל לסיים את כהונת יו"ר הוועדה בהתאם לחוק.

"רק מעורבות עד צוואר של הייעוץ המשפטי לממשלה בראשות גיל לימון יכולה לגרום לאבסורד כזה, לפיו השר מדיח את יו"ר ועדת האיתור, אבל מצד שני בג"ץ מכשיר את המינויים נשואי ההדחה. השר מתכוון להעביר את כל המידע ליו"ר ועדת המינויים על-מנת למנוע מינויים אלה".