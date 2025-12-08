המבצעים הרבים במהלך נובמבר הגדילו ב־23% את מספר ההזמנות המקוונות שביצעו הישראלים, בהשוואה לחודש הקודם, עם העדפה ברורה לאתרים ישראלים - כך עולה מנתוני שופ אנליטיקס, המנטרת את הזמנות הישראלים באונליין מדי חודש. כך, מספר ההזמנות באתרים המקומיים עלה ב־32% (לעומת עלייה של 20% אשתקד), ובאתרים הבינלאומיים הוא עלה בשיעור של 18% "בלבד", לעומת 25% אשתקד.

בנובמבר נרשמו שלושה תאריכי מבצעים עיקריים - שופינג IL, יום הרווקים הסיני ובלאק פריידיי - אשר תרמו משמעותית לנתוני הגידול. בנוסף אליהם ישנו הסייבר מאנדיי אשר חל השנה בתחילת דצמבר.

לדברי נתי יעקובי, מנכ"ל שופ אנליטיקס, "כ־20% מהישראלים הקונים באתרים בינלאומיים כבר מפצלים קניות, ולא ממתינים להעלאת הפטור ממע"מ ל־150 דולר, אשר צפויה להרחיב את אופציית הרכישה של מוצרים יקרים יותר. בנוסף, נראה שרוב רשתות הסופרמרקטים ואתרי התיירות טרם מצליחים למנף את נובמבר לגידול חד במכירות".

הזינוק של iHerb

הגידול בהזמנות מאתרים בינלאומיים התבטא, באופן צפוי, בעיקר בבלאק פריידי וביום הרווקים הסיני. עם זאת, מדובר בירידה קלה בהשוואה לנובמבר 2024.

האתרים הסיניים נמצאים בראש הטבלה, והם מרכזים כ־72% מההזמנות. עליאקספרס אמנם עדיין בראש, אך ממשיך להיחלש בנתח השוק שלו לטובת שיין וטמו. החודש רשם האתר עלייה של כ־8% במספר ההזמנות לעומת החודש הקודם, כאשר הגידול המשמעותי ביותר היה ביום הרווקים הסיני, שבו כמות ההזמנות הייתה גדולה פי 3 משאר ימי החודש.

למרות דוח גרינפיס על כימיקלים מזיקים במוצרי אתר שיין, הוא מתברג במקום השני ורושם גידול של כ־22% במספר ההזמנות בהשוואה לאוקטובר. גם כאן, ריכוז ההזמנות הגדול ביותר בחודש נרשם ביום הרווקים הסיני, פי שלושה מיתר ימי החודש - אך לעומת זאת, אתר טמו שבמקום השלישי לא בלט באופן מיוחד ביום זה.

אתר iHerb האמריקאי רשם את הזינוק מהמשמעותי ביותר במספר ההזמנות החודש -כ־48% לעומת החודש הקודם. בבלאק פריידי עמדה כמות ההזמנות על פי שלושה מהממוצע היומי בשאר החודש, בין היתר בזכות מבצעים אגרסיביים כמו עד 70% הנחה על מוצרי הבית, קופון גורף של כ־25% הנחה על סל קנייה מעל 60 דולר, הנחות עומק, משלוח חינם מעל רף מסוים ועוד.

מבדיקת שופ אניליטיקס עולה כי שני שלישים מההזמנות של ישראלים באתר בנובמבר נסגרות בסכומים הנמוכים מרף ה־75 דולר, הגבול לקבלת פטור ממע"מ, מה שמעיד על תכנון מראש של גודל הסל על מנת למקסם את הכדאיות של המבצעים באתר. התנהגות צרכנית זו באה לידי ביטוי לאורך השנה כולה.

בשונה ממרבית השחקנים הבינלאומיים המובילים, אתר האופנה הבריטי נקסט אינו מציג ביצועים מרשימים החודש, ומתברג במקום השביעי כאשר 88% מההזמנות שבוצעו בו היו בסכום הנמוך מהפטור ממע"מ. מתחילת השנה, כל לקוח רביעי ביצע פיצול הזמנה באתר.

נפח ההזמנות באתר אופנה בריטי נוסף שרושם הצלחה בישראל, אסוס, קטן החודש מזה של נקסט, אך הוא בלט במיוחד בבלאק פריידי עם כמות הזמנות גדולה פי שלושה משאר ימי החודש, וביום הרווקים הסיני עם כמות הזמנות גדולה פי שניים. למעשה, היומיים הללו ריכזו כמעט חמישית מכלל ההזמנות בו החודש.

הפתעת הסופר החברתי

בגזרת האתרים הישראלים מובילים סופר-פארם ו-KSP, על חשבון אתר שופרסל, שלא הציג גידול במספר ההזמנות בחודש זה. למעשה, אתר סופר פארם גם רושם עלייה גבוהה מאוד של 50% יותר ממספר ההזמנות בחודש הקודם. המגמה מיוחסת למבצעי "נובמבר סייל" ו"בלאק פריידי" שנמשכו מספר ימים, וכללו מגוון הנחות רוחביות.

אתרי האופנה תפסו 8 מקומות בדירוג 20 האתרים החזקים, וביניהם מוביל טרמינל X שמתברג במקום הרביעי. האתר רשם גידול של כ-39% במספר ההזמנות לעומת אוקטובר, אשר ממשיך את התנופה מהחודש הקודם שבו נרשמו מבצעים לרגל "יום ההולדת" שלו.

טרמינל X בלט במיוחד בימי שופינג IL, שבהם נרשמו פי שניים הזמנות ביחס לימים האחרים. עם זאת, לכל אורך החודש נרשמו מבצעים אגרסיביים, שכללו בין היתר הנחות של עד 70% הנחה על כל אתר.

אתר בגדי הספורט לנשים, סטרונגפול, שבשליטת טרמינל X, מצטרף לראשונה לרשימת האתרים הישראלים המובילים. בחודש שעבר פתחה הרשת חנות פיזית ראשונה בביג פאשן גלילות, ובמקביל נרשמה הכפלה במספר ההזמנות לעומת אוקטובר - בעיקר בזכות המבצעים השונים.

שחקניות האופנה הנוספות בדירוג הן דלתא (מקום 7), רשת הודיס של קבוצת קסטרו (מקום 10), זארה ישראל (מקום 11), גולף קידס, אורבניקה וקסטרו (מקומות 16-18 בהתאמה).

מבין כל אלה נציין כי אורבניקה רשמה הצלחה משמעותית בימי שופינג IL עם מספר הזמנות גדול פי 6 מיום רגיל במהלך החודש, וקסטרו רשמה מספר הזמנות גדול פי 4 הן בבלאק פריידי והן בשופינג IL. לעומתן, זארה לא הציגה גידול במספר ההזמנות, וזאת משום שבאופן מסורתי הרשת הספרדית מתאפיינת במבצעים אטרקטיביים בדצמבר.

מבין כל אתרי האופנה, היחיד שפונה במיוחד לילדים הוא גולף קידס, אשר רשם גידול של פי 4 לעומת מספר ההזמנות באוקטובר. הצמיחה היא הודות למבצע משמעותי של עד 60% הנחה באתר האונליין.

לרשתות הספרים, הצעצועים והציוד המשרדי יש נציג אחד בלבד - האתר של רשת סטימצקי, המדורג במקום השמיני. האתר הכפילה את מספר ההזמנות שלו החודש. אירוע הקניות הבולט ביותר באתר היה שופינג IL.

ריבוי הרכישות באתרים של מוצרי צריכה ואופנה, הוביל לכך שרק שתי קמעונאיות מזון נכנסו החודש לדירוג - שופרסל ורמי לוי. עם זאת, במקום ה-14 נמצא הסופר החברתי של ההסתדרות, שרשם החודש את גידול המשמעותי ביותר מבין האתרים הישראלים - מספר הזמנות גבוה בכ-65% לעומת החודש הקודם.

כך נאספו הנתונים

חברת שופ אנליטיקס, בראשות נתי יעקובי, היא חברת מחקר טכנולוגי המפעילה ומתחזקת פאנל המונה 4,000 צרכנים בני 15 ומעלה הרוכשים בדיגיטל. הצרכנים נחלקים ביחס שווה בין נשים וגברים, ומייצגים שכבות גיל, קבוצות אוכלוסייה ופריסה גיאוגרפית על פי אזורי מגורים משתנים. החברים במאגר מאפשרים לחברת שופ אנליטיקס גישה לתיבת המייל שלהם לטובת ניתוח הזמנות האונליין שהם מבצעים, כך שכאשר מתקבל אישור להזמנה או חשבונית קנייה, החברה מקבלת את המידע במקביל - לרבות תוכן ההזמנה וסכום הרכישה. צרכני המאגר מתוגמלים על כך. באופן הזה החברה מנטרת את הזמנות הישראלים באונליין, הן מאתרים מקומיים והן מאתרים בינלאומיים.