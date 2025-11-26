ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סמטוריץ' מכפיל את הפטור ממע"מ על רכישות באינטרנט: יעלה ל-150 ד'
סמטוריץ' מכפיל את הפטור ממע"מ על רכישות באינטרנט - יעלה ל-150 דולר

משרד האוצר פירסם צו להערות הציבור שיכפיל את הפטור ממע"מ על רכישת מוצרים מהאינטרנט מחוץ לארץ • תקרת הפטור תועלה מ-75 דולר ל-150 דולר

אורן דורי 12:46
בצלאל סמוטריץ', שר האוצר / צילום: מירי שמעונוביץ
בצלאל סמוטריץ', שר האוצר / צילום: מירי שמעונוביץ

משרד האוצר פירסם היום (ד') להערות הציבור צו שיכפיל את הפטור ממע"מ על רכישת מוצרים מהאינטרנט מחוץ לארץ. תקרת הפטור תועלה מ-75 דולר ל-150 דולר. סמוטריץ' יוכל לחתום על הצו בתוך 21 ימים, ולאחר מכן השינוי ייכנס לתוקף באופן מיידי.

