משרד האוצר פירסם היום (ד') להערות הציבור צו שיכפיל את הפטור ממע"מ על רכישת מוצרים מהאינטרנט מחוץ לארץ. תקרת הפטור תועלה מ-75 דולר ל-150 דולר. סמוטריץ' יוכל לחתום על הצו בתוך 21 ימים, ולאחר מכן השינוי ייכנס לתוקף באופן מיידי.
הרחבה מיד
