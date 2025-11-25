סמוטריץ' מקדם: הכפלת הפטור ממע"מ על יבוא אישי

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתכוון לחתום בקרוב על הגדלה דרמטית של הפטור ממע"מ על יבוא אישי. מי שמייבא היום מוצרים מחו"ל במחיר של עד 75 דולר, נהנה מהטבה מיוחדת: הוא לא צריך לשלם מע"מ, שעומד היום על 18%. כעת, צפויה להתממש הצעה להגדיל את התקרה הזאת דרמטית: הכפלה שלה ל-150 דולר או אף ל-200 דולר. זו הטבה שישראלים רבים נהנים ממנה, ונחשבת פופולרית, אך גם נחשבת אפליה במיסוי נגד מי שמייבא את אותם המוצרים ממש, ומתעדפת עסקים זרים על חשבון ישראלים. במדינות רבות במערב, לרבות האיחוד האירופי ואוסטרליה, ביטלו את הפטור הזה לגמרי.

בשנת 2024, עברו במכס חבילות ששוויין עד 75 דולר בשווי כןולל של מעל מיליארד דולר. הרחבה של הפטור צפויה להועיל לישראלים רבים שמייבאים חבילות שהיום עוברות את הרף, ואף לאפשר להם להגדיל עוד יותר את ההזמנות מחו"ל ברמה שמאפשרת את הפטור.

מי שדחף לאחרונה להרחבת הפטור הוא מבקר המדינה. בדוח מאוקטובר האחרון, מבקר המדינה מציין ש"יבוא אישי משפיע על השוק המקומי ועל רמת המחירים בו ומרסן אותם, ולכן הוא מעודד תחרות שבה כל תושב הוא 'יבואן קטן' התורם להורדת יוקר המחיה".

הביקורת הפכה גם להמלצה רשמית: "מומלץ כי משרד הכלכלה ומשרד האוצר בשיתוף רשות התחרות, יבחנו את הגדלת הפטור ממס למוצרים ולתחומים שבהם יש כשל שוק או ניצול לרעה", כתב המבקר.

אלא שלהפלות בין סוגי מוצרים, גם ביבוא, הוא צעד מעוות-כלכלית, מה שמוביל להצעה שנשקלת כעת - להרחיב את רף הפטור ממע"מ לכל יבוא אישי שהוא. בצורה כזאת, מקווים מקדמי המהלך, יהיה ניתן לייצר לחץ תחרותי להורדת המחירים בכלל המשק. זאת, כמובן, בנוסף לתועלת הישירה של הצרכנים ממחיר זול יותר בהזמנה מחו"ל.

בתשובת אגף התקציבים באוצר לאותו דוח של מבקר המדינה, נכתב שיש גם שיקולים לצד השני: "הרחבת הפטור ממע"מ על יבוא אישי צפויה להעמיק את הפגיעה בתחרות ההוגנת בשוק המקומי וליצור עיוות מס משמעותי. שכן, מדובר על סבסוד ("מכס שלילי") שעלול להביא בטווח הארוך להיחלשות ענפים שלמים במשק, צמצום משרות ופגיעה בפריון ובשכר". עוד טענו באוצר ש"מדינות רבות ב-OECD כבר ביטלו את הפטור". כך שבהינתן שאגף תקציבים לא שינה את עמדתו מהקצה אל הקצה בחודשים האחרונים, נראה ששר האוצר סמוטריץ' מקדם את המהלך בניגוד להמלצותיהם, שהן הפוכות לגמרי.

בעולם מבטלים את הפטור

ואכן, המגמה העולמית היא לא להרחיב את הפטורים הללו, אלא דווקא לבטל אותם כליל כדי לאפשר מגרש משחקים תחרותי לכל העסקים במשק. הביטול הנרחב ביותר היה כנראה באיחוד האירופי, אחת הכלכלות הגדולות בעולם, שביטל לחלוטין את הפטור ממע"מ על יבוא אישי ב-2021.

כבר לפני כן הפטור שהוצע היה צנוע למדי ביחס לישראל, ועמד על 22 אירו (25 דולר) בלבד. כלומר שלישי בלבד מהפטור היום, לפני ההרחבה. כך גם עשתה בריטניה בתיאום עם אירופה. פטור דרמטי הרבה יותר שבוטל היה זה באוסטרליה, שעמד עד 2018 על לא פחות מ-1,000 דולר אוסטרלי, שהם כ-650 דולר ארה"ב. כדי להימנע מבירוקרטיה, באוסטרליה הטילו את החובה החוקית על תשלום המע"מ על המוכרים בחו"ל, בלי להטריח את האזרח בקצה בתשלומים והתעסקות במכס.

המפסידים העיקריים יהיו היבואנים, הקמעונאים ורשתות האופנה שיצטרכו להמשיך ולשלם מע"מ בזמן שאחרים יוכלו להנות מאותם המוצרים בדיוק בלי המע"מ. איגוד לשכות המסחר פרסמו בעבר סרטון שבו הם טענו שהקניה בפטור ממע"מ "דורכת על עסקים ישראליים" ו"גוזרים את דינם של העסקים בישראל". אך מעבר לעסקים הקטנים, שווה לצפות בפתיחת המסחר ברשתות הגדולות שמוכרות מוצרים ביבוא, לראות עד כמה, אם בכלל, ההצעה החדשה תשפיע על מניותיהם.