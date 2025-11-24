למרות ההתנגדות בקואליציה: נתניהו תומך ברפורמת החלב של סמוטריץ'

בפגישה שהתרחשה אתמול (א') בין בצלאל סמוטריץ' לבנימין נתניהו, שר האוצר הציג לראש הממשלה את עיקרי הרפורמות בחוק ההסדרים, לרבות אחת שמעוררת התנגדויות נרחבות הן בתוך הקואליציה והן באופוזיציה - הרפורמה בחלב. סמוטריץ' תוקף את מתנגדיו, לרבות המחלבות הגדולות (תנובה, טרה ושטראוס) ש"קונות את התקשורת".

משק החלב הישראלי מתנהל במודל ריכוזי ומפוקח: משרד החקלאות, בשיתוף מועצת החלב, קובע מכסות ייצור שנתיות ליצרנים. הגבלה זו, האוסרת ייצור מעבר למכסה, מביאה לצמצום ההיצע ובפועל מעלה את מחיר החלב הגולמי. החלב נמכר למחלבות ב"מחיר מטרה" מפוקח, שנועד להבטיח את רווחיותן ולהגן עליהן כלכלית. מנגד, מוצרי החלב ה"בסיסיים" נתונים לפיקוח מחירים קמעונאי, עם מחיר מקסימום שנועד למנוע התייקרות יתר לצרכן. אך זה, בתורו, מביא למחסורים תקופתיים, כמו למשל בחגי תשרי.

שר האוצר סמוטריץ' ואנשי משרדו מקדמים תוכנית לשינוי מבני עמוק בענף החלב, בהשראת המודל שאומץ באיחוד האירופי ב־2015. במסגרת התוכנית, המדינה תפדה את מכסות הייצור של הרפתנים הפחות יעילים בשוק, ותאפשר להם לצאת מהענף תמורת פיצוי הולם. הרפתות שיישארו, הנחשבות ליעילות יותר, ייהנו מ"מחיר הגנה" קבוע, שיהיה נמוך אומנם ממחיר המטרה הנוכחי, אך גבוה מהמחיר שייקבע בשוק חופשי.

בתוך כך, המחלבות הגדולות יחויבו לרכוש את החלב שלהן בראש ובראשונה מאותן רפתות במחיר המגן, ורק לאחר מכן יוכלו להשלים את האספקה באמצעות רכישה בשוק החופשי. במקביל, השוק ייפתח לתחרות: יוסרו המגבלות על הקמה והרחבה של רפתות יעילות, צעד שאמור להגביר את הייצור ולתרום לירידת המחירים לצרכן.

המהלך זוכה להתנגדות נרחבת הן מצד משרד החקלאות, שכינה את המהלך של האוצר "אובססיה", מצד ארגוני הרפתנים שתומכים בתכנון הריכוזי הקיים, וגם מצד חלק מהמפלגות בקואליציה ובאופוזיציה. היום (ב') התקיים "כנס חירום להצלת משק החלב הישראלי" עם נציגים מיש עתיד, ש"ס, עוצמה יהודית והדמוקרטים. ובכל זאת, נראה שבינתיים ראש הממשלה נתניהו תמך ואמר לשר האוצר שהבעיה שלנו היא "מונופולים שמביאים לעליות מחירים לא מוצדקות", ושרפורמת החלב אכן נחוצה למשק ולמאבק ביוקר המחייה.

"Follow the money"

בנאום שנשא היום שר האוצר סמוטריץ' ציין במפורש את תמיכת ראש הממשלה במהלך, אמר שהרפורמה בחלב היא "מרכיב מרכזי מתוך שורת צעדים שאנחנו מביאים בתקציב הזה להורדת יוקר המחיה", והאשים את מתנגדיו בכניעה לאינטרסים תאגידיים: "אם תראו בתקופה הקרובה תקשורת מגויסת, חד צדדיות בוטה, הכפשות וסתימת פיות, ו'ועידות' מגוייסות שנקנו בכסף רב - תעקבו אחרי הכסף. Follow the money".

לדברי סמוטריץ', הכסף הגדול של המחלבות הגדולות קונה את התקשורת. "אם שאלתם את עצמכם למה כל כך יקר כאן, הנה התשובה והיא זועקת לשמים - המונופולים ואינטרסנטים יודעים לרכז כח וכסף רב ולכן פוליטיקאים מפחדים להתעסק איתם. תנובה, טרה ושטראוס הם מהמפרסמים הגדולים ביותר בתקשורת הישראלית והם שופכים עכשיו מיליונים על מיליונים על מיליונים בקמפיין שקרי ודמגוגי נגדי, פשוט קונים את התקשורת, כדי להמשיך להחזיק בזכות המפוקפקת לעשוק את הציבור. את קולו של הציבור הרחב, שנאנק תחת הנטל, אין מי שמשמיע ונותן קונטרה".

לדבריו, הוא מקבל תמיכה גם מהשטח, מהרפתנים עצמם: "אין לכם מושג כמה הודעות וטלפונים אני מקבל מרפתנים שמחזקים אותי ואומרים לי להמשיך ומסבירים שזה יעשה רק טוב לחקלאות ולגידול הישראלי. אבל הם מפחדים לדבר ולתמוך בתוכנית כי קרטל מועצת החלב יתנכל להם. כי הגוף ששולט במכסות ומווסת אותם פשוט ימחק אותם. אלה המילים". הוא מציין גם ש"אני רוצה לומר בצורה ברורה וחד משמעית: אין לי שום כוונה לוותר".

סמוטריץ' מתכוון ללכת עם הרפורמה הזאת "עד הסוף", ולשלב אותה בתוך חוק ההסדרים והתקציב שיאושר בממשלה בתחילת דצמבר, ולאחר מכן יובא לאישור הכנסת. עם זאת, לא ברור האם יהיה רוב לממשלה להעביר תקציב, בשל המחלוקת על הגיוס בתוך הקואליציה ומול המפלגות החרדיות.