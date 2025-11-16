מחירי הגבינות יירדו? האוצר יגדיל את היבוא פי שלושה

משרד האוצר יפרסם עוד השבוע להערות הציבור החלטה להגדיל דרמטית את מכסות היבוא על גבינות צהובות, קשות ופרימיום - ממכסה שנתית של 6,500 טונות בלבד, למכסה של 19.5 אלף טונות בשנת 2026.

באוצר מצביעים על פערים של עשרות ומאות אחוזים במחיר בין הגבינות המיובאות במכסות לבין הייצור המקומי. הדבר מתרחש על רקע ניסיון של האוצר להוביל רפורמה דרמטית במשק החלב, שמתנהל היום בתכנון ריכוזי של משרד החקלאות ומועצת החלב.

מדי שנה מתפרסם מכרז תחרותי ליבוא גבינות, כחלק מהסכם שנחתם עם ארגוני ענף החלב בשנת 2021. מכרז זה כולל יבוא של גבינות במחיר הנמוך ביותר האפשרי, יחד עם "בונוס" של מכסת יבוא נוספת לזוכים כדי לאפשר יבוא של גבינות יקרות יותר.

פערי מחיר דרמטיים

בימים כתיקונם ישנם מכסים גבוהים למדי על גבינות, שמגיעים עד כדי כמעט 9 שקלים לק"ג לגבינות קשות. זה מביא גבינות במחיר זול במיוחד לשוק הישראלי, בפער דרמטי לעומת אלה שבייצור מקומי.

כך למשל, הגבינה הצהובה במותג הפרטי של שופרסל (תוצרת פולין) עולה 3.1 שקלים ל-100 גרם בלבד, לעומת 4.9-5.2 שקלים ל-100 גרם של הגבינות הצהובות המקומיות. גם גבינות יקרות יותר - כמו פרמז'ן, אמנטל, גורגונזולה, ברי וקממבר - מיובאות במחיר נמוך בעשרות אחוזים ביחס למחיר הרגיל של הגבינות המקומיות. גם במוצרלה פרוסה, המותג הפרטי המיובא מפולין וליטא מגיע ל-7.85 שקלים ל-100 גרם, לעומת 9.5-12 שקלים ל-100 גרם של המוצרלה המקומית.

כעת, משרד האוצר מתכוון לשלש את מכסות היבוא מ-6,500 טונות ל-19.5 אלף, כאשר מנגנון ההקצאה עוד לא פורסם. כלומר, עוד לא ברור כמה משקל יינתן למחיר הזול ביותר האפשרי (כמו בשיטה הקיימת) וכמה למגוון המוצרים המיובאים, במטרה לאפשר לצרכן הישראלי לרכוש כמות גדולה יותר של גבינות מסוגים שונים.

ההחלטה להגדיל דרמטית את מכסות היבוא ללא מכס, במקום לבטל את המכס עצמו, נועדה כדי לא להידרש לשינוי חוק משק החלב וכדי להקל על העברת ההחלטה בבג"ץ. הרחבת המכסות תהיה בהוראת שעה לשנתיים ותיכנס לתוקף בתחילת 2026.

המטרה בהרחבת המכסות עד כדי כך היא לאפשר ליבואנים נוספים להיכנס ולייצר תחרות, שכן המכסות המוגבלות היום מאפשרות בעיקר לקמעונאים וליבואנים הגדולים ליהנות מהן.

מתכנון ריכוזי לשוק חופשי (ברובו)

המגבלות על היבוא היום הן חלק מהתכנון הריכוזי בחלב, שקיים במערב אך ורק בישראל ובקנדה. במסגרת שיטה זו, הרפתנים מייצרים אך ורק עד מכסות חלב מוגדרות מראש, מה שמפחית את ההיצע, ומקבלים תשלום גבוה בהתאם - שמשתרשר לכל מחירי מוצרי החלב.

האוצר פרסם תוכנית מפורטת למעבר משיטה של תכנון ריכוזי לשיטה של תחרות בשוק חופשי (ברובו), בדומה למהלך שבוצע באיחוד האירופי ב-2015. על-פי התוכנית המקורית, המדינה הייתה קונה שליש ממכסות החלב הקיימות מהרפתות הכי פחות יעילות, ומשאירה "מחיר מגן" לשני השלישים האחרים במחיר נמוך יותר מהיום, בהתאם ליעילות הממוצעת הגבוהה יותר של הרפתות שיישארו בשוק.

המחלבות, כמו תנובה, טרה ושטראוס, יידרשו לקנות קודם כול מהן. אך מעבר לכך, כל רפת חדשה תוכל לייצר כל כמות מעבר, ובכל מחיר - גם נמוך יותר מהמחיר היום וממחיר המגן החדש.