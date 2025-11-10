מחלבות גד נכנסת לשוק הרותח של תחליפי החלב, באמצעות שיתוף-פעולה עם רימילק (Remilk) הישראלית, המפתחת ומייצרת מוצרי חלב ללא פרות. השתיים הקימו חברה חדשה בשותפות, ו"החלב החדש" שמפותח ומיוצר בה יושק השבוע בבתי הקפה והמסעדות בישראל.

בתחילת ינואר 2026 יושקו ברשתות השיווק חלב מועשר וחלב מועשר בטעם וניל, ובמהלך השנה יושקו מוצרים נוספים. לפי החברה, המחיר יהיה דומה לזה המקובל בתחום תחליפי החלב.

"החלב החדש" מבוסס על חלבוני חלב המיוצרים בתהליך התססה ייחודי ללא בעלי חיים, והוא זהה בטעם ובמרקם לחלב פרה. החלבון של רימילק קיבל את אישור ה-FDA ומשרד הבריאות הישראלי. בניגוד לתחליפי חלב מן הצומח, חלבוני רימילק זהים למקביליהם המסורתיים, ולכן ניתן להפיק מהם מוצרי חלב הזהים בטעמם ומרקמם לכאלה המיוצרים באמצעות חלב פרה.

קו הייצור החדש של מחלבות גד / צילום: Remilk

פיתוח המוצרים מבוסס על טכנולוגיה שפותחה במהלך חמש השנים האחרונות בהשקעה של כ-150 מיליון דולר, וכוללת פטנטים ייחודיים המאפשרים ייצור מוצרי חלב אמיתיים עם ערכים תזונתיים גבוהים ללא שימוש בפרות.

בניגוד לחלב רגיל, חיי המדף של החלב החדש יהיו ארבעה חודשים, כשמרגע הפתיחה מדובר על תוקף של חמישה ימים.

600 מיליון שקל בשנה

שוק תחליפי החלב בישראל מגלגל כ-600 מיליון שקל בשנה - 75% מגיעים ממשקאות, והיתר מגבינות ויוגורטים. עד כה נשלט השוק כמעט לחלוטין על-ידי תנובה עם המותג אלטרנטיב, אך בחודש שעבר חנכה קבוצת שטראוס את קמפוס מיכאל באחיהוד, הכולל מחלבה צמחית חדשה בהשקעה של כ-270 מיליון שקל.

בשטראוס הציגו את הנתונים שמשכו אותם להיכנס לתחום - כ-70% מהצרכנים הם קהל שמגוון את התפריט, כלומר צורך מוצרים מהחי, אבל מעוניין לצרוך מוצרים שאינם מהחי.

במטרה להגדיל את נתחי השוק, בשטראוס החליטו לפנות גם לקהל שומרי הכשרות ("לחלקכם זה יהיה מוזר לשתות מייד אחרי בשר", נאמר בקמפיין שליווה את המהלך), הרגישים ללקטוז והטבעונים.

במחלבות גד מצביעים על מחקר שביצע בית החולים איכילוב, וממנו עולה כי 7 מתוך 10 ישראלים רגישים ללקטוז. נתון נוסף שהוצג הוא ש-25% מצרכני החלב שהתנסו בתחליפים עשו זאת משיקולי כשרות. עוד צוין כי קיימות היא הסיבה המובילה שבגללה דור ה-Z ודור האלפא נמנעים מצריכת חלב פרה.

העובדה ששלוש שחקניות גדולות בשוק נמצאות כעת בשוק הזה עשויה להוביל לתחרות משמעותית על כיס הצרכן, ובתקווה גם תצליח להביא לירידת מחירים.

"פריצת דרך עולמית"

מחלבות גד הוקמה ב-1992 בידי עזרא כהן, שמשמש גם כיו"ר, והיא מייצרת ומשווקת גבינות בשוק המקומי ובארה"ב. לפני כחודשיים הונפקה החברה לפי שווי של 725 מיליון שקל (לפני הכסף). הביקושים היו גדולים משמעותית והעמידו את השווי על יותר מ-900 מיליון שקל. כיום עומד שווי החברה על יותר מ-1.2 מיליארד שקל.

Remilk נוסדה ב-2019 על-ידי אביב וולף ונחשבת למובילה עולמית בייצור מוצרי חלב ללא שימוש בבעלי חיים. וולף מספר כי בתחילת הדרך "קיבלנו השקעות מתנובה ומטרה, אבל בפגישה הראשונה עם עזרא והחבורה, הדבר הראשון שיצא לו מהפה זה 'איפה המוצר, תנו לטעום'. במקום להיכנס לשקפים, הם טעמו את המוצר, וקיבלנו את החותמת להמשך המשותף".

"החיבור עם Remilk מסמל עבורנו פריצת דרך עולמית: חלב שמבוסס על ידע וטכנולוגיה מתקדמת, אך נשען על עשרות שנות מסורת קולינרית", מסביר עמיר אהרון, מנכ"ל מחלבות גד. "'החלב החדש' מוכיח שאפשר לשלב פרימיום, קיימות וחדשנות תעשייתית".

בראיון בלעדי שהעניק לגלובס לאחרונה שיתף אהרון כי "התרחקנו משוק התחליפים והחלב המתורבת במשך שנים, כיוון שבעינינו אלה לא קטגוריות של טעם, ואנחנו חזקים בטעם. בצריכת חלבון מה שמעניין הוא רמת החלבון. האם זה טעים? אנשים יגידו 'מספיק טוב'. אבל אצל עזרא אין 'מספיק טוב', או שזה טעים או שלא מוכרים את זה.

"הוא קיצוני בדברים האלה, והוא לא האמין אף פעם בתחליפי חלב, אבל אנחנו לא חיים בירח. אלה קטגוריות שגדלו מאוד בשנים האחרונות, והגענו למסקנה בדירקטוריון שהגיע הזמן להיכנס אליהן".