מחלבות גד הונפקה עם גיוס של 280 מיליון שקל לפי שווי של 725 מיליון שקל (לפני הכסף), כשהביקושים עמדו על 900 מיליון שקל. השווי גבוה ממה שציפו בחברה, ויעמוד על כ-935.25 מיליון שקל.

מרבית תמורת ההנפקה צפויה לשמש את החברה לצורך השלמת המהלך האסטרטגי אותו היא מקדמת להעתקת מפעליה למתחם חדש שיוקם באיזור התעשייה תימורים. יתרת התמורה (70 מיליון שקל), תכנס לכיסם של בעלי השליטה.

כיום, נמצאת מחלבות גד בשליטה משותפת (50%-50%) של המייסד עזרא כהן וקרן ההשקעות הפרטיות גרין לנטרן של רי'צי האנטר, בה מושקעות דיסקונט קפיטל (15%) וחברת הביטוח מגדל (24.5%) ומשקיעי גרין לנטרן (10.5%). עם השלמת ההנפקה צפוי כהן להישאר בעל המניות הגדול עם החזקה של כ-39%, בעוד גרין לנטרן תחזיק ב-31% והיתרה בידי הציבור (30%). עבור גרין לנטרן מדובר באקזיט משמעותי שכן לפני כעשור היא רכשה את החזקותיה מידי כהן לפי שווי של כ-200 מיליון שקל.

החברה, אשר הוקמה בשנת 1992 בידי כהן, מייצרת ומשווקת גבינות בשוק המקומי ובארה"ב. את שנת 2024 סיימה עם הכנסות של כ-676 מיליון שקל, גידול של כ-10% ביחס לשנה הקודמת, ועלייה של 94% מאז שנת 2014, אז עמדו ההכנסות על 349 מיליון שקל. בשורה התחתונה הציגה גד רווח נקי של 38.5 מיליון שקל, עלייה של כ-33.5% ביחס לשנת 2023. לפי סטורנקסט, בעשור האחרון, שוק החלב הקמעונאי גדל בכ-3.7% בשנה, בעוד גד צמחה בשוק זה בקצב של כ-10% בשנה וכמעט הכפילה את נתח השוק שלה. גם בשוק המקצועי היא חושפת צמיחה מרשימה של כמעט 70% מאז 2014, כשב-2024 המכירות עמדו על כ-274 מיליון שקל.

המחלבה היא הרביעית בגודלה בישראל והגדולה בגבינות מיוחדות. במצגת למשקיעים שפורסמה היום ציינה כי לפי סטורנקסט, בשוק החלב היא מחזיקה בנתח של כ-6%.

חלק ממהלך אסטרטגי רחב

גד מתכננת כניסה משמעותית לעולמות ה Wellness המוערכים בכמיליארד שקל מכירות שנתיות, ומתכננת כניסה לקטגוריה עם תת מותג חדש, במסגרתו חתמה על הסכם לרכישת משק ויילר, בהמתנה לאישור הממונה על התחרות.

ההנפקה של גד נעשית כאמור כחלק ממהלך אסטרטגי אותו היא מקדמת בשנה האחרונה הכולל העתקה של מחלבותיה לאתר חדש באיזור התעשיה תימורים. המתחם החדש, צפוי להתפרס על פני כ-22 דונם, ולספק קיבולת כפולה מזו שמופקת במחלבה הקיימת בבת ים (כ-25 אלף טון).

ההשקעה הצפויה מצד החברה במהלך מוערכת בסכום של 180-200 מיליון שקל, אשר ימומנו, כאמור ברובם באמצעות הכספים שיגויסו בהנפקה.

לקבוצה שני תחומי פעילות מרכזיים: קמעונאי ומקצועי. בתחום הקמעונאי, המהווה כ-60% מההכנסות, מספקת החברה את מוצריה לרשתות הקמעונאות (סופרמרקטים, מכולת וכדו'),ואילו במסגרת התחום המקצועי (40% מההכנסות), היא מספקת מוצרים לשלל גופים ומוסדות (מסעדות, פיצריות, בתי מלון, מעדניות וכו').