גל ההנפקת בבורסה בת"א צובר תאוצה ומחלבות גד צפויה להפוך לחברה ה־14 שמנפיקה את מניותיה בת"א מתחילת השנה, לאחר שבסוף השבוע פרסמה טיוטת תשקיף לקראת גיוס הון ראשוני (IPO) לפי שווי של 725 מיליון שקל (לפני הכסף).

חברת המזון מבקשת לגייס סכום של כ־280 מיליון שקל, כאשר 75% מהתמורה תשמש אותה לצורך העתקת המחלבות למתחם חדש שיוקם באזור התעשייה תימורים (ליד באר טוביה). יתרת התמורה, בסכום של 70 מיליון שקל, תזרום בדרך של הצעת מכר לקרן ההשקעות גרין לנטרן שמוביל ריצ'י האנטר, לצד שותפיה, מגדל ודיסקונט קפיטל, שירשמו אקזיט נאה (ראו מסגרת). לאחר השלמת ההנפקה, שמובילים החתמים דיסקונט קפיטל וברק קפיטל, ידולל המייסד והיו"ר, עזרא כהן, המחזיק כיום 50% ממניות מחלבות גד ל־39% מההון, בעוד גרין לנטרן ושותפיה יחזיקו ב־31%.

עם השלמת ההנפקה, צפויה מחלבות גד להצטרף בבורסה לשכנתה העתידית בתימורים, יצרנית הבשר בלדי של ארז דהבני, שרשמה את מניותיה למסחר בתחילת השנה ומאז זינקה ב־70%.

מחלבות גד, אשר הוקמה בשנת 1992 בידי עזרא כהן, מייצרת ומשווקת גבינות בשוק המקומי ובארה"ב. לאורך השנים הצליחה גד, להגדיל באופן עקבי את הנתח שלה בשוק החלב המקומי, אשר חצה במהלך הרבעון את ה־6% (פי 2 מחלקה עשור קודם לכן).

את הרבעון הראשון של השנה סיימה מחלבות גד, המנוהלת בידי עמיר אהרון, עם הכנסות של 166 מיליון שקל, גידול של כ־9% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, הרווח הנקי זינק ב־78% ועמד על 10.2 מיליון שקל.

מחלבות גד תחום עיסוק: ייצור גבינות (6% מהשוק המקומי)

היסטוריה: נוסדה בשנת 1999 בידי עזרא כהן. בשנת 2015 קרן הפרייבט אקוויטי גרין לנטרן רכשה 50% מהחברה לפי שווי של 200 מיליון שקל. כיום החברה יוצאת להנפקה לפי שווי של 725 מיליון שקל לפני הכסף. היא מנוהלת בידי עמיר אהרון

נתונים: מעסיקה 380 עובדים ומחזיקה ב־3 מחלבות בבת ים, נחשון ובית יצחק

הנכס הפופולרי בבאר טוביה

ההנפקה של מחלבות גד נעשית כחלק ממהלך אסטרטגי אותו היא מקדמת בשנה האחרונה להעתקה של מפעלה לאתר חדש באזור התעשיה תימורים. המתחם החדש שיכלול גם מרכז לוגיסטי צפוי להתפרס על פני כ־22 דונם, ולספק קיבולת כפולה של מוצרים מזו שמופקת כיום במחלבות בבת ים (כ־25 אלף טון). ההשקעה הצפויה במהלך מוערכת בסכום של 180־200 מיליון שקל, אשר ימומנו, כאמור בעזרת כספי ההנפקה. להערכת המחלבות, המעבר צפוי להביא להתייעלות ולשיפור של 13־17 מיליון שקל ברווחיות השנתית.

זאת ועוד: בחודש שעבר שעבר חתמה מחלבות גד על הסכם לרכישת השליטה (51%) בפעילות חברת משק ויילר תמורת 46 מיליון שקל. רכישת משק ויילר, העוסקת בייצור טופו ופיתוח תחליפי מוצרי חלב (משקאות, יוגורטים וגבינות על בסיס צמחי) נועדה לתמוך בתוכנית האסטרטגית שלה להתחרות בתנובה ושטראוס בתחום התחליפים. מהלך אותו היא צפויה לתמוך בהשקת תת מותג חדש "Feel Gad", במהלך המחצית השנייה של השנה.

המייסד דאג שגם בני המשפחה ירוויחו

תשקיף מחלבות גד חשף שורה של עסקאות הקשורות לבעלי העניין בה. את המתחם החדש בתימורים צפויה החברה לשכור מידי גד נדל"ן, חברה שבבעלות בעל השליטה והיו"ר עזרא כהן וחברת מגה אור, שיקימו אותו, לתקופה של כ־25 שנים, עם אופציה ל־10 שנים נוספות - תמורת 16־17 מיליון שקל בשנה. לאחרונה רכש כהן את חלק המחלבות בגד נדל"ן (50%) תמורת ערכן הנקוב בספרים. עם השלמת ההנפקה יוקפצו דמי הניהול המשולמים לעזרא כהן מ־1.5 ל־2.2 מיליון שקל לשנה. זאת בנוסף לשכר שנתי של 1.8 מיליון שקל, ודמי השכירות שהוא מקבל כיום - 1.6 מיליון שקל בשנה.

האקזיט של ריצ'י האנטר: יותר מפי 3.5 במחלבות גד השלמת ההנפקה של מחלבות גד תניב אקזיט נאה לקרן ההשקעות הפרטית גרין לנטרן לצד שותפיה – דיסקונט קפיטל ומגדל ביטוח. גרין לנטרן, שמובילים ריצ'י האנטר, דניאל בן רעי (שטיפל בעסקה) ויוסף עליאש, רכשה בסמוך להקמתה לפני כעשור 50% ממניות המחלבות מידי המייסד עזרא כהן, לפי שווי חברה של כ־200 מיליון שקל בלבד. כך, שבמידה וההנפקה תתבצע במחיר המבוקש (מעל 700 מיליון שקל), היא צפויה לרשום תשואה של פי 3.5 לערך על ההשקעה. בשנים שלאחר ביצוע ההשקעה במחלבות, הכניסה גרין לנטרן כשותפות להשקעתה את מגדל (2021) ואת דיסקונט קפיטל (2018), לפי שוויים של 440 ו־310 מיליון שקל בהתאמה. זאת, באמצעות שותפויות השקעה שהקימה. בנוסף, בין השנים 2019־2024, חילקה מחלבות גד דיבידנדים בהיקף מצטבר של 220 מיליון שקל, שמחציתם הגיעו לקופת הקרן (יחד עם שותפיה המוסדיים). כחלק מההנפקה, צפויים גרין לנטרן, מגדל ודיסקונט למכור חלק ממניותיהם בכ־70 מיליון שקל. טרם הקמת קרן גרין לנטרן בשנת 2014, שימש ריצ'י האנטר (55) כמנהל העסקים הראשי של רשת שופרסל וכמנכ"ל חברת הפרסום מקאן. מאז היווסדה, הוא מיקד את פעילותה בתחומי המזון והקמעונאות. בסה"כ השקיעה הקרן ב־13 חברות ומנהלת לטענתה נכסים בהיקף של כ־1.7 מיליארד שקל (בעיקר כספי מוסדיים). הקרן, שעל פי ההערכות מניבה תשואה שנתית דו ספרתית למשקיעיה, ביצעה עד כה שורה של השקעות בתחום המזון המקומי, ובהן ביצרנית הגלידות פלדמן, פטריות מרינה, פרי ניב, מעדני יחיעם ואשתקד הוסיפה לפורטפוליו את רשתות המאפים מיקי שמו וביסקוטי. הנפקת מחלבות גד מצטרפת לאקזיט שביצעה גרין לנטרן לפני כשנתיים ברשת מועדוני הכושר הולמס פלייס. הקרן מכרה את החזקותיה למוסדיים תמורת 93 מיליון שקל - פי 3 מהסכום אותו שילמה על אותן המניות כעשור קודם לכן.

התשקיף מלמד עוד כי למחלבות גד יש הסכם ל־10 שנים, לרכישה בלעדית של גבינות בולגריות, מחברת "דשן", הנמצאת בשליטת אחיו ובן דודו של כהן. זה מצטרף להסכם הפצה עם חברת "פרה פרה", השייכת גם כן לאחיו של כהן, הכוללת תנאים שונים מאלו של מפיצים אחרים.