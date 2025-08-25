הרווח של הפניקס קפץ ברבעון בפי 1.5 - תשואה להון של 35%

הפניקס ממשיכה להציג תוצאות חזקות. חברת הביטוח הגדולה בישראל סיימה את הרבעון השני עם קפיצה של כמעט פי 1.5 ברווח רווח הכולל שעמד על כ-928 מיליון שקל - תשואה להון של כ-35%. במחצית הראשונה של השנה הציגה החברה עלייה של כ-68% ברווח כולל שעמד על כ-1.49 מיליארד שקל, המשקף תשואה להון של כ-27%.

● פסק דין שומות המע"מ שחק את הרווח של כלל ביטוח: הסתכם ב-531 מיליון שקל ברבעון

● ניתוח | התוצאות של מגדל בישרו: זו הולכת להיות עונת דוחות פנומנלית לחברות הביטוח

מאחורי הזינוק ברווחים עמד השיפור המתמשך ברווחי פעילות הביטוח וניהול הנכסים של קבוצת הביטוח בניהולו של אייל בן סימן. רווח הליבה מפעילות ניהול נכסים (כולל ניהול השקעות, פנסיה וגמל, אשראי וסוכנויות) עמד בסוף הרבעון על כ-222 מיליון שקל, גידול של כ-45% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה צמח הרווח מפעילות הנכסים בשיעור דומה והסתכמה בכ-426 מיליון שקל.

בפעילות הביטוח, הרווח מפעילות הליבה עלה במהלך הרבעון בכ-22% והסתכם 470 מיליון שקל. במחצית הראשונה עמד הרווח על 892 מיליון שקל, גידול של כ-14% ביחס לאשתקד. לדברי החברה מאחורי השיפור בתוצאות עומדים מעבר להשפעות חיוביות כתוצאה מהטמעת התקינה החדשה, גם מימוש היתרונות התחרותיים בביטוח כללי ויישום תהליכי דיגיטציה ואופטימיזציה רחבים.

נכון לסוף הרבעון, היקף הנכסים המנוהלים בקבוצה עלה ל-560 מיליארד שקל. סך תיק האשראי של הפניקס גמא המשיך לצמוח והסתכם ב-4 מיליארד שקל ומסגרות האשראי עלו לכ-2 מיליארד שקל.

תעדכן את יעדיה האסטרטגיים

בצל התוצאות תחלק החברה דיבידנד בגין רווחי הרבעון השני בהיקף של 400 מיליון שקל. בנוסף, הודיעה הפניקס, כי משום שלקבוצה קצב רווחיות אשר נמצא בטווח היעד לשנת 2027, הוחלט כי ברבעון הרביעי היא תעדכן את יעדיה האסטרטגיים לשנים הקרובות.

"תוצאות החברה משקפות המשך של צמיחה אסטרטגית ארוכת טווח. במהלך החציון הציגה החברה ביצועים חזקים, הן ברמת הרווח הכולל והן ברמת הרווח מפעילות הליבה בפעילות הביטוח ובפעילות ניהול הנכסים. הפניקס, כקבוצת הפיננסים המובילה בישראל, מתאפיינת בגיוון רחב של תחומי הפעילויות וביציבות ותנודתיות נמוכה. רווחי החברה חזקים, צומחים ותזרימיים, מסר אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס פיננסים.

"אנו ממשיכים לבצע מהלכים אסטרטגיים ליצירת ערך, כאשר לאחרונה הודענו על הגדלת חלקה של הפניקס ל-95% בחברה הבת הפניקס סוכנויות. מהלך זה צפוי להאיץ את יצירת הערך בפלטפורמת הסוכנויות, כחלק מיישום אסטרטגיה לצמיחה מואצת בחברה, הכולל בניית תשתיות ויכולות והטמעת מודלי ניהול מתקדמים, כפי שנעשה בפעילויות ובתחומים אחרים של קבוצת הפניקס", סיכם בן סימון.