פסק דין שומות המע"מ שחק את הרווח של כלל ביטוח
כלל ביטוח

פסק דין שומות המע"מ שחק את הרווח של כלל ביטוח: הסתכם ב-531 מיליון שקל ברבעון

פסק הדין שנוגע למחלוקת של חברות כרטיסי האשראי עם המדינה על תשלום מע"מ על הוצאות בחו"ל הוביל גם את מקס שנמצאת בבעלות כלל ביטוח, לבצע הפרשות, ששחקו את תוצאות חברת הביטוח • היקף הנכסים המנוהלים זינק ב-11% בתוך שנה ל-393 מיליארד שקל

חזי שטרנליכט 08:08
יורם נווה, מנכ''ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי
יורם נווה, מנכ''ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי

פסק דין שומות המע"מ שהוביל את חברות כרטיסי האשראי לבצע הפרשות מסיביות, פגע גם בתוצאות של חברת כלל ביטוח המחזיקה בבעלותה בחברת מקס. כלל ביטוח רשמה רווח כולל לאחר מס של 531 מיליון שקל ברבעון השני, אך כאשר מנטרלים את השפעת ההפרשה בגין פסק הדין לשומת המע"מ הוא הסתכם ברווח כולל של 632 מיליון שקל. הרווח הכולל המנוטרל גדל ב-4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

ניתוח | התוצאות של מגדל בישרו: זו הולכת להיות עונת דוחות פנומנלית לחברות הביטוח
שלמה אליהו ממשיך לממש: מוכר עוד מניות ב-370 מיליון שקל

פסק דין שומות המע"מ נוגע למחלוקת של חברות כרטיסי האשראי עם רשות המיסים בנוגע לגביית המע"מ על הוצאות שונות של הישראלים בחו"ל. ההפרשה בגינו שביצעה מקס, הגיעה "למעלה" בדוחות כלל וגם שחקה את נתון התשואה על ההון. זו עמדה על 21.5% במחצית הראשונה של השנה, ובנטרול ההשפעה של פסק הדין - 23.8%.

היקף הנכסים המנוהלים של כלל ביטוח בסוף המחצית הגיע לשיא חדש ועמד על כ-393 מיליארד שקל, עליה של 5% בתוך שישה חודשים ו-11% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סך ההון המיוחס לבעלי המניות של כלל ביטוח, לאחר חלוקת דיבידנד של כ-200 מיליון שקל, הסתכם בכ-9.5 מיליארד בסוף חודש יוני, זינוק של 9% ביחס לסוף השנה שעברה.

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים מסר עם פרסום התוצאות כי "הן משיגות את מתווה היעדים שהצבנו לשנת 2027. התוצאות משקפות יישום מוצלח של אסטרטגית החברה, תוך שיפור הרווחיות, הגדלת היקף הנכסים המנוהלים והרחבת מקורות ההכנסה, כל אלה נהנו גם מרוח גבית של שוק ההון. פעילות חברת הביטוח מציגה ברבעון השני של השנה תוצאות מהגבוהות ביותר בפעילות הליבה - הרווח לפני מס עמד 839 מיליון שקל. גם מגזר כרטיסי האשראי מציג צמיחה בפעילות העסקית, זאת על אף מבצע "עם כלביא".