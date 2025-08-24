ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שלמה אליהו ממשיך לממש: מוכר עוד מניות ב-370 מיליון שקל
שלמה אליהו ממשיך לממש: מוכר עוד מניות ב-370 מיליון שקל

אליהו מכר עוד כ-2.5% ממניות החברה, שרשמה יומיים חזקים במיוחד אחרי שפרסמה ביום חמישי דוחות כספיים לרבעון השני של השנה ובו הציגה תשואה מרשימה להון

נתנאל אריאל 20:37
שלמה אליהו / איור: גיל ג'יבלי
שלמה אליהו / איור: גיל ג'יבלי

שלמה אליהו, בעל השליטה במגדל ביטוח , ממשיך למכור מניות של החברה שבשליטתו. אליהו מכר הערב (א') עוד כ-2.5% ממניות החברה וזאת לאחר המשך הזינוק החסר תקדים במניות הביטוח. מניית מגדל כזכור רושמת בעצמה יומיים חזקים במיוחד אחרי שהחברה פרסמה ביום חמישי דוחות כספיים לרבעון השני של השנה ובו הציגה תשואה להון מרשימה של 27.1%.

ניתוח | התוצאות של מגדל בישרו: זו הולכת להיות עונת דוחות פנומנלית לחברות הביטוח

מבין הרוכשים, קרן הגידור נוקד של רועי ורמוס לקחה כחצי מהמכירה בסכום שמתקרב ל-180 מיליון שקל. גם כלל ביטוח לקחה קצת פחות מ-20% בסכום של כ-70 מיליון שקל וביתר התחלקו בית ההשקעות ילין לפידות, וקרנות הגידור ספרה וחצבים.

אליהו ירד להחזקה של כ-46% ממניות מגדל, בשווי של כ-5.9 מיליארד שקל. נזכיר כי בשנה וחודש האחרונות מכר מניות מגדל בסכום של יותר ממיליארד שקל.

אליהו, שהיה מופקד במשך שנים רבות על השקעתו בחברה עת רכש את השליטה בשנת 2012, יכול לחייך לאחר שההשקעה הפכה לרווחית. עם זאת, השקעה במדד הביטוח הייתה מניבה לו תשואה גבוהה משמעותית שכן מגדל היא בעלת התשואה הנמוכה ביותר מבין חמש מניות הביטוח הגדולות בשנים האחרונות.

ובכל זאת, מגדל הפכה לחברה בעלת השווי ה-25 בבורסה בת"א ואם היא תצליח לשמור על מעמדה זה עד מועד עדכון המדדים הקרוב, שהמועד הקובע שלו יתקיים בעוד כחודשיים, היא תצטרף למדד ת"א 35 - מדד הדגל של הבורסה המקומית.