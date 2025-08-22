ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות מחלבות גד בדרך לבורסה: תנסה להנפיק לפי שווי של 725 מיליון שקל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מחלבות גד

מחלבות גד בדרך לבורסה: תנסה להנפיק לפי שווי של 725 מיליון שקל

רשת המחלבות של עזרא כהן וריצ'י האנטר פרסמה תשקיף לקראת הנפקה של מניותיה • תנסה לגייס סכום של 280 מיליון שקל כדי לממש אסטרטגיה ולפרוע חלק ממסגרות האשראי

איתן גרסטנפלד 12:04
עמיר אהרון, מנכ״ל מחלבות גד / צילום: יח''צ
עמיר אהרון, מנכ״ל מחלבות גד / צילום: יח''צ

גל ההנפקת בבורסה המקומית ממשיך לצבור תאוצה, כשאמש פרסמה רשת מחלבות גד תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה לפי שווי של 725 מיליון שקל (לפני הכסף).

על פי התשקיף, במסגרת ההנפקה תבקש הרשת לגייס סכום של כ-280 מיליון שקל. תמורת ההנפקה צפויה לשמש את החברה לצורך מימוש האסטרטגיה שלה וכן לפרוע חלק ממסגרות האשראי שלה.

כיום, נמצאת מחלבות גד בשליטה משותפת של המייסד עזרא כהן וקרן ההשקעות הפרטיות גרין לנטרן של רי'צי האנטר, המחזיקים כל אחד בכ-50% מהמניות. עם השלמת ההנפקה צפוי כהן להישאר בעל המניות הגדול עם החזקה של כ-39%, בעוד גרין לנטרן תחזיק ב-31% והיתרה בידי הציבור (30%).

החברה, אשר הוקמה בשנת 1992 בידי כהן, מייצרת ומשווקת גבינות בשוק המקומי ובארה"ב (בהיקף קטן יחסית). את שנת 2024 סיימה החברה עם הכנסות של כ-676 מיליון שקל, גידול של כ-10% ביחס לשנה הקודמת. בשורה התחתונה הציגה גד רווח נקי של 38.5 מיליון שקל שקל, עלייה של כ-33.5% ביחס לשנת 2023.