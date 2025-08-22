מחלבות גד בדרך לבורסה: תנסה להנפיק לפי שווי של 725 מיליון שקל

גל ההנפקת בבורסה המקומית ממשיך לצבור תאוצה, כשאמש פרסמה רשת מחלבות גד תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה לפי שווי של 725 מיליון שקל (לפני הכסף).

על פי התשקיף, במסגרת ההנפקה תבקש הרשת לגייס סכום של כ-280 מיליון שקל. תמורת ההנפקה צפויה לשמש את החברה לצורך מימוש האסטרטגיה שלה וכן לפרוע חלק ממסגרות האשראי שלה.

כיום, נמצאת מחלבות גד בשליטה משותפת של המייסד עזרא כהן וקרן ההשקעות הפרטיות גרין לנטרן של רי'צי האנטר, המחזיקים כל אחד בכ-50% מהמניות. עם השלמת ההנפקה צפוי כהן להישאר בעל המניות הגדול עם החזקה של כ-39%, בעוד גרין לנטרן תחזיק ב-31% והיתרה בידי הציבור (30%).

החברה, אשר הוקמה בשנת 1992 בידי כהן, מייצרת ומשווקת גבינות בשוק המקומי ובארה"ב (בהיקף קטן יחסית). את שנת 2024 סיימה החברה עם הכנסות של כ-676 מיליון שקל, גידול של כ-10% ביחס לשנה הקודמת. בשורה התחתונה הציגה גד רווח נקי של 38.5 מיליון שקל שקל, עלייה של כ-33.5% ביחס לשנת 2023.