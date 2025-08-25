אאורה מציגה: השקעה גדולה מהפניקס בדרך להנפקה נוספת

חברת הנדל"ן אאורה סבלה במהלך הרבעון השני מירידה בקצב מכירת הדירות, שיחד עם ההוצאות בעקבות רכישת חברת מגידו, הביאה לירידה של כ-63% ברווח הרבעוני, שעמד על 46 מיליון שקל. במקביל, החברה דיווחה כי הפניקס תשקיע 140 מיליון שקל בחברת הבת אאורה מרכזים מסחריים, זאת לקראת הנפקתה.

● הרווח של הפניקס קפץ ברבעון בפי 1.5 - תשואה להון של 35%

● "אני מבין באיך לסדר את העגבנייה": כך הסביר רמי לוי את הטעות שעלתה לו רבע מיליון שקל

במהלך המחצית הראשונה של השנה חוותה החברה, בניהולו של יעקב אטרקצ'י, ירידה קלה של כ-1% בהכנסות שעמדו על כ-719 מיליון שקל. מאחורי הקיטון בהכנסות עמדה הירידה בקצב מכירת הדירות במהלך התקופה, אשר קוזזה חלקית הודות לרכישת פעילות חברת מגידו אשתקד, שתרמה 128 מיליון שקל לשורת ההכנסות. ברבעון השני ירדו ההכנסות בכ-6% ועמדו על כ-348 מיליון שקל.

בשורה התחתונה דיווחה החברה במחצית הראשונה על רווח נקי של כ-120 מיליון שקל, ירידה של כ-42% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. את הירידה ברווח מסבירים בחברה בהוצאות שקשורות לרכישת חברת הבת מגידו, וברווח של 71 מיליון שקל, שבו הכירה החברה כתוצאה מעסקת הרכישה שבוצעה בסוף הרבעון השני אשתקד.

במהלך המחצית הראשונה מכרה החברה 308 דירות תמורת 627 מיליון שקל. לצורך השוואה, במחצית הראשונה של 2024 מכרה קבוצת אאורה 405 יח"ד. עם זאת, בחברה טוענים כי לאחר תקופת הדוח נמכרו 429 דירות, כך שבסך הכל היא מכרה מתחילת השנה 737 דירות, בשווי כולל של כ-1.7 מיליארד שקל.

בנוסף, לחברה 169 פרויקטים הכוללים 61,501 יחידות למגורים, רובם (144 פרויקטים) בתחום ההתחדשות העירונית, במסגרתם תבנה החברה כ-56,816 יח"ד.

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים אאורה, מסר כי "אאורה ממשיכה במגמה כחברת הנדל״ן המובילה, הדומיננטית והחזקה בתחום המגורים בישראל - לחברה היקף חסר תקדים של 27 פרויקטים בשיווק וביצוע ובכוונתנו לפתוח בשנה הקרובה 12 פרויקטים חדשים כך שנגיע להיקף מצרפי של 10,000 דירות.

"בהסתכלות קדימה, אאורה ממשיכה לבנות את ישראל במרכז, בצפון ובדרום כך שאלפי יחידות דיור יבנו על ידינו במהלך השנה הקרובה, בכל הארץ, תוך יצירת ערך רב לבעלי המניות שלנו״, סיכם אטרקצ'י.

לקראת הנפקת פעילות המרכזים: הפניקס משקיעה

לצד פרסום הדוחות, דיווחה אאורה כי חברת הביטוח הפניקס תשקיע 140 מיליון שקל בחברת הבת אאורה מרכזים מסחריים (100%), תמורת 17.5%. העסקה, המתבצעת לפי שווי חברה של כ-800 מיליון שקל (אחרי הכסף), צפויה להתבצע כצעד מקדים למהלך הנפקה של החברה, אותו בוחנת אאורה.

לחברה 22 מרכזים מסחריים בהקמה ברחבי הארץ, הממוקמים בפרויקטים של אאורה במרכזי הערים. הכניסה של הפניקס לפעילות המרכזים המסחריים של אאורה מצטרפת להשקעה של 750 מיליון שקל באחד עשר פרויקטי מגורים של החברה, ומעלה את סך ההשקעה הישירה של הפניקס בפרויקטיה לכ-900 מיליון שקל.

״אנחנו רואים בחברת המרכזים המסחריים מוצר משלים לפעילות המגורים של אאורה, בלב עשרות שכונות גדולות בכל הארץ, תוך יצירת חווית מגורים אורבנית עוטפת ושלמה. החברה מאמינה שפעילות המרכזיים השכונתיים בלב שכונות ענק יהפכו לפעילות משמעותית שתשיא רווחים ותשואות בשנים הקרובות. אנחנו מודים להנהלת הפניקס בראשות המנכ"ל אייל בן סימון והסמנכ"ל גיא פורת, על הבעת האמון הגדולה ולא בפעם הראשונה ובטוחים שהצטרפות הפניקס בהשקעה הונית תחזק את החברה ותאפשר להרחיב את פעילותה", מסר אטרקצ'י.

גיא פורת, מנהל מחלקת הנדל"ן בפניקס קפיטל פרטנרס, מסר כי "כפועל יוצא לשיתוף הפעולה הפורה בין הפניקס לאאורה בתחום ההתחדשות העירונית, גבשנו עסקה ייחודית נוספת, הפעם בתחום המרכזים המסחריים השכונתיים. הפניקס שמחה לרכוש לאורך זמן נתחים מחברה שתאגד תחתיה את כל פעילות הייזום העתידית של אאורה בתחום דפנסיבי ורווחי זה, שהולך ותופס תאוצה כחלק ממגמת עירוב השימושים בשכונות החדשות הנבנות ע"י אאורה".