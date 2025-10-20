קבוצת שטראוס חונכת את קמפוס מיכאל באחיהוד, הכולל מחלבה צמחית חדשה שהוקמה בהשקעה של כ-270 מיליון שקל, על שם מיכאל שטראוס ז"ל. מדובר במפעל הראשון שמקימה החברה בצפון מאז הקימה את המחלבות הסמוכות לפני כ-25 שנה.

● מתכוננים ליום שאחרי: מה מחכה לענף הקמעונאות והמסחר הישראלי?

● רגישים ללקטוז? שטראוס משיקה מוצרים מחלבון חלב - ללא פרה

המחלבה החדשה תייצר מגוון מוצרים מבוססי צומח - משקאות, יוגורטים ומעדנים, באמצעות טכנולוגיה מתקדמת לפיתוח מזון. עם זאת, בחברה לא חושפים אילו מהמותגים שלה יקבלו גרסה של חלב צמחי.

המוצרים הראשונים המיוצרים במפעל - שהחל לייצר בכמויות קטנות לפני החג - הם ארבעה משקאות מבוססי שיבולת שועל. בהמשך צפויה החברה להשיק משקאות סויה מצוננים נוספים.

רענן קובלסקי, אריאלה שיפנבאור-וייס, עדי שטראוס ושי באב''ד בהשקת המחלבה / צילום: לידור אוחיון

בעיקר ברשתות השיווק

שוק תחליפי החלב מגלגל כ-800 מיליון שקל בשנה, ועד כה הוא נשלט כמעט לחלוטין על-ידי תנובה. בשטראוס מסבירים כי הבינו שבפעילות עולמות החלב קיימים קהלים נוספים המהווים הזדמנות גדולה, לא רק כשמדובר בפיתוח מוצרים חדשים, אלא גם בחידוש של מותגים מוכרים בייצור צמחי. בדומה לשטראוס, גם מחלבות גד שהונפקה בחודש שעבר צפויה להיכנס לתחום.

כיום עומדות המכירות השנתיות של שטראוס בעולמות תחליפי החלב על כ-95 מיליון שקל. בחברה מסבירים כי כ-70% מהצרכנים הם קהל שמגוון את התפריט - צורך מוצרים מהחי, אבל מעוניין לצרוך מוצרים שאינם מהחי. במטרה להגדיל את נתחי השוק, בשטראוס יפנו גם אל קהל שומרי הכשרות, הרגישים ללקטוז והטבעונים.

לפי שטראוס, כ-67% משוק תחליפי החלב נמצא ברשתות השיווק. מתוך זה, תנובה שולטת בשני שלישים, ושטראוס מחזיקה ב-16% בלבד (טרם פתיחת המפעל) - בחברה מצפים להכפיל את הנתח תוך שנתיים-שלוש. 33% מהשוק מתקיים במקומות מחוץ לבית - בתי קפה, מסעדות ומקומות עבודה. באופן יוצא דופן לעומת העולם, 80% משוק זה הוא מצונן, בעוד בשוק הגלובלי רוב המשקאות הם עמידים.

עובדה נוספת היא שבארץ מדובר בעיקר בשוק של משקאות, אך בשטראוס מתכננים להרחיב אותו לקטגוריות אחרות, כמו יוגורטים למשל, וכן "להביא את הבשורה" של משקאות טריים. עד כה משקאות שיבולת השועל יוצרו בייצור חוץ אצל משק ויילר, והמוצרים העמידים יובאו מאלפרו, חברת-הבת של דנונה.

עיכובי המלחמה

"לפני 25 שנה חגגנו את הקמת המחלבות פה ליד (אחיהוד), שבהן מייצרים את מוצרי החלב שלנו, ומאז לא בנינו מפעל בסדר גודל כזה", משתף עדי שטראוס, בנו של מיכאל שטראוס ז"ל ומבעלי קבוצת שטראוס, המכהן כיו"ר שטראוס אחזקות.

"בנינו מרכזים לוגיסטיים וקנינו חברות, אבל הכול אצלנו התחיל בפרה, עם סבא וסבתא שלנו שהגיעו לישראל כמהגרים חסרי כול. לא פשוט לבנות תעשייה בישראל, רוב חברות המזון הגדולות הן בידיים זרות, ושטראוס היא היחידה שמוחזקת על-ידי משפחה. אני דור שלישי, יש גם דור רביעי וחמישי, והאחריות שלי בין היתר כיו"ר החברה זה לראות שהדור הממשיך ירצה להמשיך להחזיק בחברה בעוד 50-100 שנה".

לדברי עדי שטראוס, "הדבר הכי חשוב שאנחנו למדים ממשפחות אחרות בעולם הוא שכדי שהדורות ימשיכו, הם חייבים להיות גאים במה שהם עושים ובמה שהחברה עושה. בחזון של אבא שלי היה שאנחנו חייבים לבנות את המפעל הזה.

"לצערי, בישראל לוקח הרבה זמן לבנות מפעל, והמלחמות בשנתיים האחרונות - כשלא יכולנו להביא טכנאים, ולא רצו להביא לנו את המכונות - יצרו עיכובים על גבי עיכובים. אבל אנחנו מסתכלים 50 שנה קדימה".

הלקח שהפיק מהשנתיים האחרונות, אומר שטראוס, הוא ש"חייב להיות כוח יצור בישראל. אנחנו לא רק מדינת אי, אלא מדינת אי שמוקפת אויבים. לכן החברה הזו כל-כך רלוונטית".

תוכניות גם בדרום

שטראוס מחזיקה בשבעה מפעלים ובשני מרכזים לוגיסטיים, הממוקמים בין צפת ליטבתה, ומעסיקה כ-7,000 עובדים. "כולם בפריפריה", מציין מנכ"ל הקבוצה שי באב"ד. "לפני שלושה-ארבעה חודשים עוד היו פה כל דקה התראות.

"כמילואימניק הוקפצתי ב-7 באוקטובר, וכמה ימים לאחר מכן הגענו עם כמה אנשים לפתוח את המפעל בדרום, והמשכנו לייצר. המפגש המרגש ביותר היה בגבים, כשהוצאנו אזרחים מהממ"דים. כשחילקנו לאזרחים מוצרים הבנתי שזה הרבה מעבר לאוכל, זה חיבור לשפיות. זה גם גרם לי ולכולנו להבין עד כמה חשוב הביטחון התזונתי.

"אנחנו פותחים את המפעל בצפון כחלק מהאמירה לתושבים שתהיה פה תקומה. באמצעות השותפים שלנו בדנונה אנחנו מביאים את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, ומקימים את אחד המפעלים המתקדמים בעולם לתחליפי חלב".

באב"ד מציין גם כי לקראת סוף 2025 החברה צפויה לפתוח קו חדש ביטבתה ש"יעלה את יכולת הייצור שלנו ב-40%-50%. זה יאפשר לנו לתת מענה לביקושים כבר בסוף השנה הקרובה".

בתחילת השנה, בכנס חוזרים לצפון של גלובס, עפרה שטראוס יו"ר שטראוס גרופ סיפרה על הציפייה לפתיחת המפעל. "לפתוח מפעל חדש ב-2025 אחרי השקעה של שלוש שנים, בנייה תחת אש ודחיות על רקע המלחמה כי אנשים מחו"ל לא מגיעים, זה חלק מהבנייה של הצפון החדש", אמרה אז.

"מי שהוא תעשיין מבין מה המשמעות של פתיחת מפעל חדש בישראל, על הטכנולוגיות שלו. אנחנו משדרים לצד השני שאנחנו בונים וצומחים. בזה אנחנו יותר טובים מאחרים, בבנייה ובצמיחה".