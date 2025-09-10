ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שטראוס

רגישים ללקטוז? שטראוס משיקה מוצרי חלב - מחלבון של פטריות

המוצרים הראשונים בסדרה מבוססים על חלבון BLG שמיוצר בהתססה מדייקת מפטריות • שטראוס היא הראשונה בישראל שתשווק מוצרים בטכנולוגיה זו • לפי ההערכות, שוק תחליפי החלב מגלגל כ־520 מיליון שקל בשנה

שירה ספיר 17:24
סדרת מוצרי CowFree של שטראוס / צילום: טל אגסי, פלג אלקלעי
סדרת מוצרי CowFree של שטראוס / צילום: טל אגסי, פלג אלקלעי

שטראוס נכנסת לקטגוריית המוצרים מבוססי חלבון, ומתכננת להכניס מוצרים ללא חלב ואינם מן החי לפורטפוליו, ולא רק למוצרי המחלבה. המוצרים הראשונים שייכנסו לרשתות בשבועות הקרובים יהיו משקה תואם חלב ומוצר תואם גבינת סימפוניה, שניהם מבוססים על חלבון BLG, חלבון הזהה בהרכבו לאחד מהחלבונים המצויים בחלב פרה, כששטראוס היא החברה הראשונה בישראל שמתחילה לייצר מוצרים המבוססים על הטכנולוגיה הזו.

סדרת המוצרים Cowfree מבוססת כאמור על חלבון BLG שמיוצר בטכנולוגיית התססה מדייקת, המאפשרת ייצור חלבון הזהה בהרכבו לאחד מהחלבונים המצויים בחלב פרה, שאינו מן החי וללא לקטוז. לדברי מנכ"ל הקבוצה, שי באב"ד, מדובר במהלך שיתרחב למוצרים נוספים, כשבהמשך תיכנס סימפוניה עם זיתים באותה טכנולוגיה, ורמז על הכנסת הטכנולוגיה לקטגוריות הנוספות של הקבוצה.

התססה מדייקת מיוצרת באמצעות טכנולוגיה מעולמות הפודטק, המתבססת על עקרונות ההתססה המסורתית, המשמשת לייצור מוצרים כמו בירה ולחם. באמצעות ההתססה מייצרים את החלבון בתא של פטריה, ובהמשך מפרידים את החלבון מהפטרייה, מייבשים לאבקה והוא משמש כחומר גלם.

"יש חברות שבאמצעות טכנולוגיה מתקדמת הצליחו לחקות את החלבון של הפרה, מהצומח. הבשורה הגדולה היא שאנחנו לראשונה בישראל, ואחת החברות הראשונות בעולם, שמשיקה מוצרים שיש להם את יתרונות חלבון החלב, בטעם מאוד דומה לחלב, אבל זה לא חלב", אמר באב"ד. "אין בזה כולסטרול ולקטוז. יש את יתרונות החלבון, וזה פרווה. אנחנו כאנשים שמפרידים בין חלב לבשר, נוכל לשתות קפה בטעם קפה ממוצר שאינו חלב, אבל בהתנהלות ובטעם מאוד דומה לחלב. זה נכון לגבינה ולגבי שלל מוצרים נוספים".

לפי הערכות, שוק תחליפי החלב עם המעדנים והגבינות בישראל מגלגל כ-520 מיליון שקל בשנה, ובשטראוס אמנם מדגישים כי הקמעונאים הם אלו שקובעים את המחיר לצרכנים, אבל ציינו כי בשלב הנוכחי המחירים לקמעונאים יהיו בסדר הגודל של מותג אלפורט שהיא מייצרת - משקאות, מעדנים ולבישול מסויה, שיבולת שועל ושקדים. לדוגמה, לפי פרייסז, מחיר משקאות השקדים והשיבולת שועל נע בין 8 שקל ל-21.90 שקל לצרכנים. עם זאת, לדברי החברה, הם מאמינים שהמחירים יוכלו לרדת, וככל שהקטגוריה תתפוס והביקושים יעלו וכך גם תגדל כמות הייצור.