שבוע לפני ראש השנה: במדפים בסופר לא צפוי להיות קרטון חלב מיובא אחד

משרד האוצר פתח יבוא זמני של חלב ניגר מחו"ל, אך בפועל, בשל התפרצות של מחלת הפה והטלפיים באירופה, המחלבות ביבשת מתקשות לייצא עודפים • המשמעות: הקושי להשיג חלב יפתר רק אחרי החג, אם בכלל • אירועים ומינויים

עידן ארץשירה ספיר 19:39
מוצרי חלב / צילום: גלובס
לקראת המחסור בחלב הצפוי גם השנה בחגי תשרי, משרד האוצר פתח יבוא זמני של חלב ניגר מחו"ל. אך בפועל, בשל התפרצות של מחלת הפה והטלפיים באירופה, המחלבות ביבשת מתקשות לייצא עודפים. המשמעות היא שגם קמעונאים ויבואני מזון שתכננו לייבא - יתקשו לעשות זאת לפני ראש השנה. המשמעות: קושי להשיג חלב יפתר רק אחרי החג, אם בכלל.

תבנה לראשונה גם אלפי דירות: שופרסל מאותתת על כניסה לתחום חדש לגמרי

משרד האוצר בראשות שר האוצר סמוטריץ' פרסם תזכיר חוק לפיו יבוטל המכס על חלב ניגר, שעומד במצב רגיל על 40%. הביטול יהיה מלא עד סוף שנת 2025. גם לאחר מכן, תוקצה מכסה פטורה ממכס של 2,000 טון חלב עד חודש פברואר 2026. רמי לוי כבר אמר לגלובס שהוא יוודא שיהיה חלב אצלו ברשת, וגם אושר עד שוקלים זאת. אך אף חברה לא התחילה עם הייבוא עד כה - והחלב יגיע לכל המוקדם בתחילת אוקטובר, כלומר לא בזמן לראש השנה שיתחיל ב-22 לספטמבר.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
ככלל, משק החלב מתנהל בתכנון ריכוזי: משרד החקלאות, יחד עם מועצת החלב, קובעת מכסות שנתיות עבור היצרנים, ואסור לייצר מעבר להן, והוא נמכר ב"מחיר מטרה" מפוקח למחלבות. החלב ה"פשוט" גם מפוקח מהצד השני, עם מחיר מקסימום שנועד לשמור אותו מלהתייקר יותר מדי. אך ההפרש הקטן בין המחירים מביא לכך שמחסורים נרשמים בכל פעם שיש תנודה משמעותית בביקוש או בהיצע המקומיים, כמו בחגי תשרי.

2תעשייה

זמן קצר לאחר הדיווח על עסקת הענק של שופרסל וביג להקמת מרכז ביג פאשן, משרדים ומגדלי דירות במזרח ראשון לציון, הגיע לורנט דומנגז, מנכ"ל הפעילות של המזרח התיכון בתאגיד לואי ויטון ביחד עם מנכ"ל חברת גלובל ספיריט, יוסי אדרי, למטה שופרסל בראשון. כך נודע לגלובס.

שלומי אמיר, לורנט דומנגז ויוסי אדרי / צילום: יח''צ
השניים ערכו פגישות עם הנהלת שופרסל, וערכו סיור יחד עם מנכ"ל שופרסל שלומי אמיר. זאת במטרה להעמיק את שיתוף הפעולה בין שופרסל ורשת הפארם שלה BE לקבוצת לואי ויטון וחברת גלובל ספיריט.

3ישראל מתגייסת

WIX מחפשת את ההשקעה הבאה בנגב. המרכז הטכנולוגי לביטחון וחוסן בנגב המערבי (המטב"ח), בשיתוף קרן ההשקעות של WIX, הובילו אירוע במכללת ספיר בשדרות, במהלכו השיקה WIX קול קורא להשקעות הפונה לסטארט-אפים בתחילת דרכם בשלבי Pre-Seed ו-Seed בכל רחבי הנגב.

האירוע של WIX במכללת ספיר בשדרות / צילום: ניר שמול
4 מינוי חדש

ד"ר מיכל צוכמן כץ מונתה לסמנכ"לית חדשנות ומחקר במכבי שירותי בריאות. היא מביאה ניסיון רב בהובלת בריאות הדיגיטלית ו-AI.

ד''ר מיכל צוכמן כץ / צילום: אייל טואג
שחר שגיב מונה לראש אגף כספים באסותא מרכזים רפואיים. שגיב מביא עמו מעל שני עשורים של ניסיון ניהולי בכיר במערכי כספים בחברות מובילות במשק.

6.6 מיליארד דולר

היקף ההשקעה הקטארית באוניברסיטאות בארה"ב