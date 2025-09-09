שתי ענקיות קמעונאות משלבות כוחות בעסקת ענק בראשון לציון

לא רק גלילות ופתח תקווה: ביג פאשן יוקם גם בראשון לציון. שופרסל וביג חתמו על שותפות, במסגרתה, בכפוף לחתימה על הסכמים מחייבים ולתנאים מסוימים, תמכור שופרסל לביג מחצית מהשטח עליו ממוקם המטה שלה בראשון לציון תמורת כ-200 מיליון שקל, המשקפים שווי של 7.7 מיליון שקל לדונם. מטרת השותפות היא העצמת זכויות בקרקע בבעלות שופרסל בשטח של כ-110 דונם ברחוב שמוטקין בראשון לציון.

לפי ההסכם, ביג תרכוש מחצית מהשטח להקמת המתחם, ושופרסל מתכוונת להקים על יתרת השטח, כ-60 דונם, מתחם מגורים עם מגדלי דירות, שיכללו לפי הערכות בשוק כ-2,000 דירות, וזאת יחד עם שותף אחר שעדיין לא נבחר.

נציין שביג גלילות הוקם בהשקעה של למעלה מ-2.7 מיליארד שקל, וההשקעה בביג פאשן פתח תקווה עומדת על כ-2 מיליארד שקל, כך שה-200 מיליון הם אחוז קטן מההשקעה הכוללת. הם משקפים רק רבע מהקרקע עליה חתמו השתיים, ולכך יש להוסיף את ההשקעה בהקמת המתחם.

קידום תב"ע חדשה בקרקע

במסגרת העסקה, שופרסל וביג יפעלו יחד לקידום תב"ע חדשה בקרקע, שמכוחה יתאפשר להקים מרכז BIG FASHION הכולל מסחר ותעסוקה על פני שטח של כ-50 דונם, כאשר ביתרת הקרקע, כ-60 דונם, שופרסל מתכוונת כאמור להקים פרויקט מגורים ענק יחד עם שותף אחר שייבחר בעתיד.

לפי ההסכם, ביג תרכוש מחצית מהשטח האמור, בעוד שופרסל תמשיך בקידום הליכי השבחה להעצמת זכויות ועירוב שימושים, לצד בחינת רכישת קרקעות וייזום פרויקטים חדשים במיקומים אסטרטגיים, לרבות נכסים סינרגטיים לפעילותה הקמעונאית.

במתחם המדובר קיים גם המטה של שופרסל, שלא ידוע עדיין לאן יעבור מחדש, ובסמוך אליו סניף יוניברס, לצד מרלו"ג. ייתכן גם כי מטה שופרסל יישאר במתחם וייכנס למשרדים החדשים שייבנו. השטח הכולל של המתחם עומד על 110 דונם.

כאמור, ההתקשרות בוצעה במסמך מתווה לא מחייב, וההתקשרות בעסקה תתבצע בכפוף להסכם מחר, עסקה משותפת ושיתוף וחלוקה במקרקעין, וכמו כן להתקיימות תנאים מתלים, ביניהם אישור תב"ע חדשה במקרקעין.