ההימור של ביג על אירופה השתלם, אבל המבחן הבא יגיע ממקום אחר

קבוצת מרכזי המסחר והמשרדים ביג, שבשליטת האחים יהודה ורוני נפתלי ובניהולם של היו"ר איתן בר־זאב והמנכ"ל חי גאליס, מפרסמת תוצאות חזקות למחצית הראשונה של 2025.

● ביג חונכת את מתחם הפאשן בבת ים בהשקעה של 100 מיליון שקל

● לאחר הפתיחה המבטיחה: האם ביג גלילות מצליח לספק את הסחורה?

ביג, שהייתה אמורה לפרסם את דוחותיה ביום ראשון, דחתה את הפרסום כחלק מהזדהות הנהלת החברה ועובדיה עם יום המחאה למען החטופים. בין היתר, היא מציגה עלייה בהכנסות, שצמחו ברבעון השני בכ־18.4% לכ־662 מיליון שקל, בהשוואה לכ־559 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת.

הצמיחה נובעת בעיקר מפתיחת פרויקטים חדשים בישראל ובאירופה, ביניהם: ביג פאשן גלילות; בניין A בפרויקט לנדמרק בתל אביב; מתחמים שנפתחו באור עקיבא, בגדרה, בכרמי גת; הרחבות בבאר שבע ובאשדוד; וכן רכישת נכסים בסרביה ובפולין. בחברה מציינים עוד כי יתרת העלייה מקורה בשיפור בביצועים של המרכזים הקיימים.

במבט לחצי הראשון של השנה, ההכנסות מינואר עד יוני צמחו בכ-19% לכ־1.3 מיליארד שקל, בהשוואה ל־1.1 מיליארד שקל ב־2024. הרווח הנקי עלה בכ־58% לכ־672 מיליון שקל. עלייה זו נובעת מגידול בפעילות התפעולית, מהפרשי שער ומעליית שווי של נדל"ן להשקעה.

ממשיכים לגדול ולהתפתח

ברקע הדוחות, מניית ביג זינקה בשנה האחרונה בכ־70%, ושווי השוק שלה עומד היום על למעלה מ־16 מיליארד שקל. לאחר הדוחות, המניה עלתה בכ־4.5%.

ביג חנכה בשבוע שעבר את ביג פאשן בת ים, כשבע שנים לאחר שרכשה מאשטרום נכסים 50% ממנו, שעימם רכשו את חלקה של קרן ליברטי בנכס. מדובר במתחם הפאשן השביעי של ביג, שנפתח כחצי שנה לאחר פתיחת ביג פאשן גלילות, ובניגוד לרוב נכסי הקבוצה בישראל הוא פועל בתוך קניון סגור.

ב־2028 וב־2029 צפויים להיפתח מתחמי פאשן גם בפתח תקווה ובנס ציונה. גאליס מציין כי בכוונתם "להמשיך לפתח את המרכזים המשמעותיים שיש לנו בארץ בפתח תקווה, בנס ציונה ובאשקלון". השאלה הגדולה האם הם יגרמו לבאזז משמעותי כמו פתיחת המתחם בגלילות, כאשר ההערכה היא שבפתח תקווה צפויה התעניינות משמעותית לא פחות מזו שהייתה בגלילות.

נזילות וגמישות פיננסית

אסף נגר, המשנה למנכ"ל ביג, מציין כי "בנטרול חודש יוני שהושפע ממבצע 'עם כלביא', הפדיונות עלו בקירוב לעליית האינפלציה. מתחילת יולי אנחנו רואים פיצוי על התקופה שבה המרכזים היו סגורים ואף מעבר לכך - בהתאם לנתוני ריס הפדיונות במרכזי ביג עלו בשיעור חד של מעל ל־17%. תוצאות המחצית הראשונה ובעיקר הרבעון השני הושפעו לטובה מפתיחת המרכזים החדשים בישראל, מרכישות נכסים חדשים בחו"ל ומשיפור בביצועי המרכזים הקיימים.

"עם זאת, התוצאות מבטאות באופן חלקי בלבד את ההכנסות מהנכסים החדשים ובעיקר מגדל המשרדים בגלילות שהחל להתאכלס בסוף הרבעון, ששיעור השיווק בו עומד על 70% בקירוב, ואנו מנהלים משא־ומתן על יתר השטחים שנותרו לשיווק.

"באירופה אנחנו ממשיכים להציג שיעורי צמיחה חריגים - ה־NOI בחציון הראשון עלה בשיעור חד של 47% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, וזאת בנוסף להמשך פיתוח הפעילות המבוצעת באמצעות חברת־הבת אפי נכסים. הפעילות באירופה מקטינה את הסיכון העסקי והפיננסי של החברה ומגוונת את תזרים המזומנים שלה".

עוד הוסיף נגר כי בוצעו גיוסים בהיקף של כ־1.7 מיליארד שקל באמצעות גיוס של שלוש סדרות אג"ח שונות במח"מ (משך חיים ממוצע) בינוני־ארוך ופרעו את ההלוואה שעמדה כנגד הנכס בגלילות. "כל הפעולות הללו מגדילות את הנזילות, את האיתנות ואת הגמישות הפיננסית של החברה".

החברה דיווחה על מינויה של עדן קובי נפתלי, בתו של בעל השליטה, לדירקטורית, במקומה של אחותה נועה נפתלי. עוד דיווחה ביג כי לאחר ארבע שנים שבמהלכן לא חילקה הקבוצה דיבידנדים ברקע אי־ודאות וטלטלות, השנה, לאחר השלמת רכישת חמישה נכסים חדשים ושתי הרחבות של נכסים קיימים, החליט הדירקטוריון לחלק דיבידנד בסך 200 מיליון שקל שישולם בספטמבר.