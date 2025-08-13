ביג חונכת את מתחם הפאשן בבת ים בהשקעה של 100 מיליון שקל

כשבע שנים לאחר שקבוצת ביג מרכזי קניות רכשה מאשטרום נכסים 50% מקניון בת ים, ויחד הן רכשו את חלקה של קרן ליברטי בנכס, נחנך המתחם תחת הקונספט "ביג פאשן בת ים".

זהו מתחם הפאשן השביעי של ביג, שנפתח כחצי שנה לאחר פתיחת ביג פאשן גלילות, והוא פועל בתוך קניון סגור. ב-2028 וב-2029 צפויים להיפתח מתחמי פאשן גם בפתח תקווה ובנס ציונה.

שטחו המסחרי של הקניון, שנבנה לפני 30 שנה, הוא כ-21 אלף מ"ר. בשנים האחרונות הוא עבר שיפוץ נרחב, השבחה ומיתוג מחדש, בהשקעה של יותר מ-100 מיליון שקל, וזאת במקביל לקיום פעילות רציפה. לפי ביג, עוברים בו כ-20 אלף מבקרים ביום.

המתחם כולל כ-100 חנויות, ביניהן H&M, קסטרו, רנואר, פוקס, סופר-פארם, פוט לוקר, ניין ווסט, אדידס, אימפריום, בילבונג, סקארה ועוד. בימים אלה החברות מסיימות גם הוספה של מתחם בתי קולנוע בשיתוף העירייה, וביג נמצאת במשא-ומתן עם שוכרים אסטרטגים נוספים.

מאחר שהקניון נמצא בתפוסה של 100%, משמעות הדבר היא שבשנים הקרובות צפויים להירשם שינויים בתמהיל. לצד הקניון ייבנו בניין מגורים בן 160 דירות וכן בניין משרדים בהיקף של כ-10,000 מ"ר.

ביג פאשן בת ים / צילום: ענת גרוס

"הנכס צפוי להגיע לשווי של יותר ממיליארד שקל"

"הקניון היה מעין חיבור של שני מבנים, שמההקמה היו בבעלויות שונות", מסביר מנכ"ל ביג, חי גאליס. "כשרכשנו עם אשטרום את הקניון, זו הפעם הראשונה שכל הנכס היה בבעלות אחת. לאחר מכן הייתה סדרה ארוכה של כ-4-5 היתרי בנייה שונים, כדי שנוכל לעשות את הריפרש בהתאמות בינוי, תוספות, חיפויים, חזיתות ואלמנטים פנימיים.

"שווי הנכס היום עומד על יותר מ-700 מיליון שקל, והבאנו אותו ממצב של קניון פרה-היסטורי לכזה שמי שנכנס אליו כעת מרגיש שהוא נבנה השנה. כל המרחב הציבורי חודש באופן מלא, מבלי לסגור את הקניון לדקה. זה לקח יותר זמן, כי כל העבודות בוצעו במהלך הלילות, באחד השיפוצים המורכבים שפגשתי בנדל"ן בארץ. בחודשים האחרונים כמעט כל מי שאני מכיר מבכירי ומובילי חברות הנדל"ן המסחרי הישראלי באו לראות".

לפי גאליס, הקניון הוא בין 15 החזקים בישראל מבחינת פדיונות, "אבל כדי שרשתות מובילות, סקסיות וצעירות ירגישו בנוח להצטרף, היינו צריכים להביא אותו למצב שהוא ייראה אטרקטיבי, וזה מה שעשינו בחודשים האחרונים. התחלנו להוסיף מותגים טובים שמשפצים היום, ויש לנו שיחות עם כל המותגים האטרקטיביים שעדיין לא שם.

"בשנים הקרובות נמשיך לעסוק בשדרוג ושיפור תמהיל השוכרים, וכשהקניון נראה כל-כך טוב, גם השוכרים החמים ביותר של ימינו מוכנים ושמחים להצטרף".

ביג פאשן בת ים / צילום: ענת גרוס

באשר לעירוב השימושים אומר גאליס: "בנייני המשרדים והמגורים שנמצאים בתהליך פיתוח מתקדם יושלמו בתוך כשנתיים, ובסוף זה יביא את הנכס לשווי של יותר ממיליארד שקל, בשילוב עירוב שימושים שמתאים לימינו אנו".